IBM Cloud®コンプライアンス：LGPD（ブラジル）

プラットホームの上に立っている2人の人物を示す図（1人は地図を、もう1人はセキュリティー・シールドを見ている）
LGPDとは

ブラジル一般データ保護法（Lei Geral de Proteção de Dados LGPD）は、2020年9月18日に施行されました。LGPDは、欧州連合の一般データ保護規則（GDPR）を細部までモデル化しており、GDPRと同様に、個人や企業が個人データを収集、使用およびその他の処理を行う方法を規定しています。

LGPDは、次の場合に個人または企業による個人データの処理に適用されます。

  • 処理はブラジルで実行されます。
  • その処理の目的は、(i) ブラジルに所在する個人への商品またはサービスの提供または供給、または (ii) ブラジルに所在する個人の個人データの処理です。
  • 当該個人データは、ブラジルで収集されます
IBMの姿勢

IBMは、LGPD要件に照らしてすべての製品、提供物、サービスをレビューするプロセスを実装しました。IBMは、LGPDの要件に従って、ネットワークおよび情報システムのセキュリティーにもたらされるリスクを管理するために、自社の標準的な技術および組織的対策が適切かつ適正であると考えています。

IBMデータ保護補足条項が適用される法律または管轄区域を参照するには、 IBM DPLにアクセスしてください。また、IBMによるDPAの対応についてはIBM規約サイトをご覧ください。

IBMのデータ・プライバシー・ポリシーの詳細については、IBM Trust Centerにアクセスしてください。外部製品に関するIBMのプライバシー・ポリシーについてさらにご質問がある場合は、IBMヘルプデスクにお問い合わせください。
次のステップ

準拠プログラムについて、ご質問がありますか？保護されたコンプライアンス・レポートが必要ですか？IBMがお手伝いいたします。

 準拠プログラムの詳細はこちら