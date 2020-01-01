ブラジル一般データ保護法（Lei Geral de Proteção de Dados LGPD）は、2020年9月18日に施行されました。LGPDは、欧州連合の一般データ保護規則（GDPR）を細部までモデル化しており、GDPRと同様に、個人や企業が個人データを収集、使用およびその他の処理を行う方法を規定しています。

LGPDは、次の場合に個人または企業による個人データの処理に適用されます。