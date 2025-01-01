HCFでは、Strategic（戦略的）、Assured（保証付き）、Assured （未認定）の3つの認定レベルを定めています。IBM Cloudは、HCFのStrategic認定を保持しています。これは、最も高いレベルの保証を示すもので、政府が所有権や管理条件、さらには強化されたセキュリティー管理を指定できるクラウド・サービス・プロバイダーにのみ付与されます。

Strategic認定を受けたクラウド・サービスは、機密性の高い政府データ、政府横断的なシステム、および「PROTECTED（保護）」という機密区分レベルに該当するシステムに必要とされます。また、リスク・プロファイルが高い政府機関の顧客や、データに対して追加の保護を求める顧客にも適しています。