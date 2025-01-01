IBM Cloudコンプライアンス：HCF（オーストラリア）

概要
HCFとは

Hosting Certification Framework（HCF）では、Strategic（戦略的）、Assured（保証付き）、Assured （未認定）の3つの認定レベルを定めています。HCFのStrategic認定は、最も高いレベルの保証を示すものであり、政府が所有権や管理条件、さらには強化されたセキュリティー管理を指定できるクラウド・サービス・プロバイダーにのみ付与されます。Strategic認定を受けたクラウド・サービスは、機密性の高い政府データ、政府横断的なシステム、および「PROTECTED（保護）」という機密区分レベルに該当するシステムに必要とされます。また、リスク・プロファイルが高い政府機関の顧客や、データに対して追加の保護を求める顧客にも適しています。
関連プログラム
HCF認定レベル

HCFでは、Strategic（戦略的）、Assured（保証付き）、Assured （未認定）の3つの認定レベルを定めています。IBM Cloudは、HCFのStrategic認定を保持しています。これは、最も高いレベルの保証を示すもので、政府が所有権や管理条件、さらには強化されたセキュリティー管理を指定できるクラウド・サービス・プロバイダーにのみ付与されます。

Strategic認定を受けたクラウド・サービスは、機密性の高い政府データ、政府横断的なシステム、および「PROTECTED（保護）」という機密区分レベルに該当するシステムに必要とされます。また、リスク・プロファイルが高い政府機関の顧客や、データに対して追加の保護を求める顧客にも適しています。
IBMの姿勢

IBM Cloudは、シドニーのマルチゾーン地域内のSYD04/zone2とSYD05/zone3の設備でHCFのStrategic認定を保持しています。HCF認定を必要とするお客様は、HCFのStrategic認定を受けたこれらのゾーンを選択し、IBM Cloudサービスを導入することができます。
レポートおよびその他のドキュメンテーション

HCF認定を受けたクラウド・サービス・プロバイダーのDHAリストをご覧ください。

関連プログラム IRAP（オーストラリア）
Infosec Registered Assessors Programは、オーストラリアのサイバーセキュリティ・センターによって管理され、オーストラリアのITおよび通信に関する安全性を確保するために機能しています。
SCEC （オーストラリア）
Security Construction and Equipment Committeeは、オーストラリア保安情報機構が主導するプログラムで、オーストラリア政府が使用するセキュリティー備品を検査しています。
