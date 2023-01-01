IBM Cloud® GXPコンプライアンス

GxPとは、GMP（Good Manufacturing Practice）、GCP（Good Clinical Practice）、GLP（Good Laboratory Practice）、GVP（Good Pharmacovigilance Practice）、GEP（Good Engineering Practice）など、世界的に認められた「優良事例」規制やガイドラインの集合体の総称であり、その頭字語です。
GxPガイドラインの目的は、食品、医薬品、医療機器、化粧品などの規制産業において、製品の品質と安全性を確保することです。各業界には独自のガイドラインがありますが、一般的にGxPの要件は合意された基準に基づくもので、国によって類似している傾向があります。
IBM CloudはGxP標準に準拠しており、規制されたGxPワークロードをデプロイするお客様に不可欠な制御フレームワークを実装しています。これには、ISO 9001、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018、および品質管理システムなどの機能が含まれます。IBMサービス記述書（SD）は、特定の製品やサービスがISO認証を維持しているかどうかを示しています。ISO 9001のページで詳しく説明されているように、IBMはISO 9001を維持するIBM Cloudサービスに加えて、ISO 9001に対するIBMコーポレート認証を維持しています。
IBM Cloudは、ユーザー、プロセス、データセンター、サプライヤー、サービス管理、変更管理、インシデント対応などを文書化して管理することで、セキュアでコントロールされたグローバルなクラウド環境を提供することができます。
