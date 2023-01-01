IBM Cloud® GXPコンプライアンス

IBM CloudはGxP標準に準拠しており、規制されたGxPワークロードをデプロイするお客様に不可欠な制御フレームワークを実装しています。これには、ISO 9001、ISO 27001、ISO 27017、ISO 27018、および品質管理システムなどの機能が含まれます。IBMサービス記述書（SD）は、特定の製品やサービスがISO認証を維持しているかどうかを示しています。ISO 9001のページで詳しく説明されているように、IBMはISO 9001を維持するIBM Cloudサービスに加えて、ISO 9001に対するIBMコーポレート認証を維持しています。

IBM Cloudは、ユーザー、プロセス、データセンター、サプライヤー、サービス管理、変更管理、インシデント対応などを文書化して管理することで、セキュアでコントロールされたグローバルなクラウド環境を提供することができます。

