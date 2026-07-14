Akamai Advanced API Security for IBM

AIを活用した高度な機能で企業全体のAPIセキュリティーを向上させます。

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オフィスのデスクに座って作業する人物

IBMはAkamai Security社と提携して高度なAPI保護を実現

APIは、ソフトウェア・アプリケーションとシステムの連携を促進し、データのシームレスな交換を可能にすることで、変革を推進する上で重要な役割を果たしています。 そのため、APIの使用率は爆発的に増加し、最近の調査では平均的な組織で15,564のAPIが使用されており、過去12か月間の成長率は201%に達すると報告されています。

ただし、APIの普及に伴い（特にAPIが適切に管理または保護されていない場合には）セキュリティー関連の問題が発生することが増えています。 これにはAPI脆弱性を悪用した悪質な攻撃者による攻撃が含まれます。これはWebアプリケーションの上位の攻撃ベクトルの1つです。 APIゲートウェイやWebアプリのファイアウォールによって高度なセキュリティーが提供されるものの、多くの業種や企業では将来の脅威に対して機先を制するために、自社のAPIに合わせた追加のセキュリティー機能を必要としています。

API管理とアプリケーション・ゲートウェイにおけるリーダーであるIBMが、APIセキュリティーにおけるリーダーであるAkamai Security社と提携することで、高度なAPIセキュリティー機能を提供することができるようになりました。 この共同ソリューションは、お客様が新たなレベルのセキュリティー信頼性を確保するのに役立ちます。

メリット

APIのセキュリティー問題をより迅速に検索

潜在的な脆弱性をインテリジェントに特定して優先順位を付けて、 手動、半自動、または完全自動で修復します。
管理外の対象のディスカバー

脆弱性や問題を早期に発見し、影響度に基づいて優先順位を付けることで、修復コストを削減できます。
コンプライアンスの確保

規制要件、業界標準、および社内ポリシーへのコンプライアンスを継続的にモニターします。
ノイズを特定して排除

AIや機械学習による自動化された検知でリアルタイムのトラフィック分析を行い、自動化された修復で攻撃をリアルタイムで阻止します。

機能

資産内のすべてのAPIをディスカバー

データ分類とコンテキスト対応の分析を使用して、APIの正確で完全なインベントリーを作成し、すべてのAPIが確実に管理および保護されるようにします。

 APIの分析と評価

構成ミスと脆弱性を特定し、提案された修復手順を使用してAPIセキュリティーのベスト・プラクティスに従います。

 異常なAPIトラフィックのリアルタイムの検出

データの改ざんや漏えい、ポリシー違反、疑わしい振る舞い、およびAPI攻撃の有無をモニターします。 一部自動化または完全自動化された修復によって、リアルタイムで攻撃や不正利用を防ぎます。

 オンプレミス・ソフトウェアまたはSaaSで利用可能

オンプレミスまたは任意のクラウドにデプロイできるため、柔軟性と選択肢を最大限に活用できます。

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高度なAPIセキュリティーと、それがビジネスにもたらす価値については、IBMのAPIセキュリティーの専門家にご相談ください。