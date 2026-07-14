Akamai Advanced API Security for IBM

APIは、ソフトウェア・アプリケーションとシステムの連携を促進し、データのシームレスな交換を可能にすることで、変革を推進する上で重要な役割を果たしています。 そのため、APIの使用率は爆発的に増加し、最近の調査では平均的な組織で15,564のAPIが使用されており、過去12か月間の成長率は201%に達すると報告されています。

ただし、APIの普及に伴い（特にAPIが適切に管理または保護されていない場合には）セキュリティー関連の問題が発生することが増えています。 これにはAPI脆弱性を悪用した悪質な攻撃者による攻撃が含まれます。これはWebアプリケーションの上位の攻撃ベクトルの1つです。 APIゲートウェイやWebアプリのファイアウォールによって高度なセキュリティーが提供されるものの、多くの業種や企業では将来の脅威に対して機先を制するために、自社のAPIに合わせた追加のセキュリティー機能を必要としています。

API管理とアプリケーション・ゲートウェイにおけるリーダーであるIBMが、APIセキュリティーにおけるリーダーであるAkamai Security社と提携することで、高度なAPIセキュリティー機能を提供することができるようになりました。 この共同ソリューションは、お客様が新たなレベルのセキュリティー信頼性を確保するのに役立ちます。