本「IBM認定クラウド・サービス向けデータ・プライバシー・フレームワーク・ポリシー」(以下「本ポリシー」)は、データ・プライバシー・フレームワークの認定を受けた、特定のIBMのInfrastructure as a Service(IaaS)、Platform as a Service(PaaS)、Software as a Service(SaaS)およびその他のホスティング型オファリング(以下「データ・プライバシー・フレームワーク認定クラウド・サービス」)に適用されます。これらのオファリングのリストは、「データ・プライバシー・フレームワーク認定クラウド・サービス」セクションに記載されています。リストに含まれていないオファリングは、本ポリシーの適用対象ではありません。

データ・プライバシー・フレームワークは、データ保護法がデータ・プライバシー・フレームワークを越境データ移転の有効な手段として認めている国々から米国に転送される個人情報に適用されるため、本ポリシーは以下にのみ適用されます。

データ・プライバシー・フレームワーク認定クラウド・サービスを通じて米国でホストされる個人情報、および データが米国外でホストされている特定のオファリングであるが、継続的な可用性とレジリエンスを確保するために、クラウド・サービスの処理が一時的に米国のデータセンターに転送される場合の個人情報。

クライアントが自らの提供コンテンツのホスティング先として他国を選択した場合には、本ポリシーはそれ以外の状況では適用されません。

IBMのデータ・プライバシー・フレームワーク認定クラウド・サービスは、企業クライアントに代わってコンテンツ(個々のユーザーの個人情報を含む場合があります)を処理します。この場合、IBMは個人ユーザーからのお問い合わせを、その個人情報の使用を監督する企業クライアントに転送することができます。

IBMは、(i)EU-米国データ・プライバシー・フレームワーク、(ii)EU-米国データ・プライバシー・フレームワークの英国拡張版、(iii)スイス-米国データ・プライバシー・フレームワーク(以下、これらを総称して「データ・プライバシー・フレームワーク」といいます)の原則に準拠しています。これは、データ・プライバシー・フレームワークを越境移転のために有効な手段として認めている国々から米国に移転される個人情報の収集、利用および保持に関して、米国商務省が定めたものです。IBMは、かかる情報に関してデータ・プライバシー・フレームワークの原則を遵守することを、商務省に証明しています。本ポリシーの条項とデータ・プライバシー・フレームワークの原則との間に矛盾がある場合は、データ・プライバシー・フレームワークの原則が優先されます。

データ・プライバシー・フレームワーク認定クラウド・サービスに関連して、データプライバシーフレームワークを有効なクロスボーダー移転メカニズムとして認識する国または地域から受け取ったすべての個人情報は、データ・プライバシー・フレームワークの原則の対象となり、これに従うものとします。これらの原則は、データプライバシーフレームワーク認定クラウドサービスに関連する個人情報を処理するすべてのIBM関連会社に適用されます。



データ・プライバシー・フレームワーク・プログラムの詳細、または特定のIBMクラウド・サービスに適用される認定について確認するには、データ・プライバシー・フレームワーク(DPF)プログラムを参照してください。