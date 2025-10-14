IBMが2025 IDC MarketScapeのリーダーに選ばれた理由

IDCが発表した「2025年 IDC MarketScape：世界汎用対話型AIプラットフォーム」において、IBMがリーダーに選出されたことをお知らせいたします。
この認定は、 IBM watsonx Orchestrateの強みと、対話を超えて調整された結果を達成できるよう組織を支援するその能力を強調するものです。
IDC は、オーケストレーションをIBMの主要な差別化要因として認識しました。対話に重点を置いている従来の対話型AIプラットフォームとは異なり、watsonx Orchestrateはエージェント、アシスタント、ツール全体のアクションを調整するので、従業員と顧客は一つの会話内でタスクを最初から最後まで完了できます。
IDCレポートで強調されている主な機能は次のとおりです。
これらの機能を組み合わせることで、watsonx Orchestrateは質問に答えるだけではなく、会話を企業のワークフローに結び付け、測定可能な生産性とビジネスへの影響を実現します。オープン性、統合、信頼に対するIBMの長年の取り組みを基盤にしているこれらの差別化要因により、お客様はビジネス全体におけるAIの価値を最大限に実現できます。
IDCはまた、IBMの50年以上にわたるAI研究開発の充実した歴史を強みの基盤として強調しました。このレガシーが重要なのは、次のことを意味するからです。
企業にとって、IBMのレガシーは最先端技術を提供するだけでなく、watsonx Orchestrateのようなソリューションが実証済みの研究に基づいて構築され、エンタープライズ・グレードの厳格さで提供されるという安心をもたらします。
IDCによると、IBMのお客様は次の2つの主要な強みを重視していました。
対話型AI市場はダイナミックで、競争の激しいものです。IBMが際立っているのは、watsonx Orchestrateの中核にオーケストレーションが組み込まれており、対話型AIを企業のトランスフォーメーションの主要な要素に変えている点です。50年以上にわたるAI革新と組み合わせることで、IBMはお客様が変化に対応し、責任を持って規模を拡大し、新たな可能性を切り開くことを支援できます。
IBMでは、AIの未来は、会話がシームレスにアクションにつながり、エージェントと人間が協力して仕事を変革する、オーケストレーションされたものになると考えています。watsonx Orchestrateがあれば、その未来は実現します。
IBM watsonx Orchestrateの詳細はこちら