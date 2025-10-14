IBMが2025 IDC MarketScapeのリーダーに選ばれた理由

IDC は、オーケストレーションをIBMの主要な差別化要因として認識しました。対話に重点を置いている従来の対話型AIプラットフォームとは異なり、watsonx Orchestrateはエージェント、アシスタント、ツール全体のアクションを調整するので、従業員と顧客は一つの会話内でタスクを最初から最後まで完了できます。

IDCレポートで強調されている主な機能は次のとおりです。

マルチエージェント・オーケストレーション ：複数のAIエージェントとアシスタントがリアルタイムで連携し、複雑なワークフローを解決できるようにします。

：複数のAIエージェントとアシスタントがリアルタイムで連携し、複雑なワークフローを解決できるようにします。 事前構築されたエージェント・カタログ ：人事、調達、販売、カスタマー・ケア向けにすぐに使用できるエージェントに加えて、パートナーが独自のエージェントを設計、テスト、認証、公開できるようにするエージェント・コネクト・キットも含まれます。

：人事、調達、販売、カスタマー・ケア向けにすぐに使用できるエージェントに加えて、パートナーが独自のエージェントを設計、テスト、認証、公開できるようにするエージェント・コネクト・キットも含まれます。 エンタープライズ・システムとの統合： SSO、ツール呼び出し、SlackやMicrosoft Teamsなどのプラットフォームへの接続をサポートします。

SSO、ツール呼び出し、SlackやMicrosoft Teamsなどのプラットフォームへの接続をサポートします。 生成AIを活用した自動化： AI Gatewayや主要なオープンソースLLM（LLaMAやMistralなど）を介して任意のLLMモデルを活用し、会話フローの構築、合成トレーニング・データの生成、情報の要約、FAQ作成の自動化を行います。

AI Gatewayや主要なオープンソースLLM（LLaMAやMistralなど）を介して任意のLLMモデルを活用し、会話フローの構築、合成トレーニング・データの生成、情報の要約、FAQ作成の自動化を行います。 柔軟な導入： IBM Cloud、AWS、またはオンプレミスで、ソフトウェア製品またはフルマネージド・サービスとして実行する選択肢を提供します。

IBM Cloud、AWS、またはオンプレミスで、ソフトウェア製品またはフルマネージド・サービスとして実行する選択肢を提供します。 あらゆるタイプのユーザーに対応するツール：開発者向けのプロコード環境からビジネス・ユーザー向けのノーコードGUIまで、Orchestrateは、エンタープライズ・グレードのAIの設計、導入、管理を容易にします。

これらの機能を組み合わせることで、watsonx Orchestrateは質問に答えるだけではなく、会話を企業のワークフローに結び付け、測定可能な生産性とビジネスへの影響を実現します。オープン性、統合、信頼に対するIBMの長年の取り組みを基盤にしているこれらの差別化要因により、お客様はビジネス全体におけるAIの価値を最大限に実現できます。