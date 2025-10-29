Db2 for z/OS Agentによるインテリジェントなデータ駆動型IBM Zオペレーションの未来
自然な会話型対話を通じてIBM Zのオペレーションを簡素化するように設計された、IBM Db2 for z/OS Agentをご紹介します。
Db2 for z/OS Agentは、自然な会話型対話を通じてメインフレームのオペレーションを簡素化するように設計されたIBMのAI搭載アシスタントです。
生成AIはチャットボットやレコメンデーション・エンジンの枠をはるかに超えて進化してきました。AIは現在、コードを作成し、画像を生成し、さらに検索方法の再定義もしています。しかし、次のフロンティアはさらに変革的です。AIエージェント（デジタル・チームメイト）は、コンテキストを理解し、複雑さをものともせず推論し、リアルタイムで実行可能な洞察を提供します。IBM Zなどのミッションクリティカルなシステムを運用している企業にとって、この進化は興味をそそられるだけでなく、不可欠なものです。
IBM Zオペレーションの新たな章が、Db2 for z/OS Agentを中心に展開されています。
システムの管理はこれまで以上に複雑になっており、特に、1）チームが細分化され、知識のサイロ化が進んでいる、2）新しい人材のオンボーディングに時間がかかる上、多くのリソースを必要とするプロセスになっている、3）トラブルシューティングは多くの場合ダッシュボード間の移動があり、ログを解読し、同僚の知識に依存せざるをえず、そのすべてが業務を遅らせてリスクを高めている企業にとって、複雑さは増すばかりです。
AIエージェントは、ただの「あったらいい」ツールではありません。企業にとって戦略的に必要なものです。この事実を理解し、AIエージェントを思慮深く採用する組織は、次のような無数の機会から利益を得ることができます。
このメリットを得られるのが、自然な会話型の対話を通じてIBM Zのオペレーションを簡素化するように設計されたDb2 for z/OS Agentです。
ダッシュボードから対話への移行は、単なるUIの変更ではなく、新しい働き方です。これによって次のことが解き放たれます。
AIエージェントが登場する前、上級DBAは、重大度1のインシデントを管理しながら、同時にサブシステムの比較、ログの取得、若手スタッフの指導に何時間も費やす場合がありました。Db2 for z/OS Agentを使用すると、同じDBAは、1つの質問をするだけで状況に応じた平易な回答を数秒で得ることができます。また、若手DBAが同じ質問をすると、エージェントは答えを提供するだけでなく、その背後にある推論も説明してくれます。
すべてのやり取りが教育の機会になります。時間が経つにつれて、チーム全体がレベルアップします。
Db2 for z/OS Agentは、階層型AIアーキテクチャーに基づいて構築されています。Db2 for z/OS Agentの層は次のように連携します。
このアーキテクチャーにより、基盤となるシステムの整合性を損なうことなく、洞察が安全かつ確実にリアルタイムで配信されるようになります。
Db2 for z/OS Agentは、DBA専用ではありません。チーム全体に力を与えるように設計されています。
端的に言えば、IBM Zエコシステムにおけるあらゆる役割の力を倍増させるものです。
AIエージェントは人間に取って代わるものではなく、人間と連携することで力を発揮します。McKinsey社のJorge Amar氏は、「私たちは、エージェントと人間、両方の労働力を考察しなければならない世界に突入しようとしている」と述べています。IBM Zは、Db2 for z/OS Agentと共にその変化をリードし、プロンプトごとに、AIを企業のオペレーションの中心に直接導入します。
実際の動作をご覧いただけます。Agent担当のチームにご相談ください。IBM Zオペレーションの未来は、ここから始まります。つまり会話型の未来です。