Db2 for z/OS Agentによるインテリジェントなデータ駆動型IBM Zオペレーションの未来

システムの管理はこれまで以上に複雑になっており、特に、1）チームが細分化され、知識のサイロ化が進んでいる、2）新しい人材のオンボーディングに時間がかかる上、多くのリソースを必要とするプロセスになっている、3）トラブルシューティングは多くの場合ダッシュボード間の移動があり、ログを解読し、同僚の知識に依存せざるをえず、そのすべてが業務を遅らせてリスクを高めている企業にとって、複雑さは増すばかりです。

AIエージェントは、ただの「あったらいい」ツールではありません。企業にとって戦略的に必要なものです。この事実を理解し、AIエージェントを思慮深く採用する組織は、次のような無数の機会から利益を得ることができます。

AIで人間の専門知識を強化： チームは問題を解決するために詳細を記憶したり、ドキュメントを詳細に調査したりする代わりに、「昨晩の指数の変更点は？」とか「昨日のトランザクションに異常はありますか？」とか、「今動作しているサブシステムは？」といった質問をするだけで済みます。

AIが、貴重で安全なデータから洞察を取得：IBM Zは、最も貴重なデータ資産を厳重に保管する銀行の金庫のようなもので、厳重なセキュリティー対策が講じられ、規制が強化されています。しかし、その金庫から洞察にアクセスするには、時間がかかる上、複雑な場合があります。ここで、金庫の窓にAI銀行員が配置されていると想像してください。この銀行員は眠らず、決して忘れず、常に正確に対応します。平易な英語で質問すると、すぐに実行可能な洞察が得られるのです。

このメリットを得られるのが、自然な会話型の対話を通じてIBM Zのオペレーションを簡素化するように設計されたDb2 for z/OS Agentです。