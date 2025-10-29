AI（人工知能） ITの自動化

Db2 for z/OS Agentによるインテリジェントなデータ駆動型IBM Zオペレーションの未来

自然な会話型対話を通じてIBM Zのオペレーションを簡素化するように設計された、IBM Db2 for z/OS Agentをご紹介します。

出版された 10/29/2025
執筆者

Gandhi Ambalavanan

Product Manager, Data & AI on IBM Z

IBM

Martin Schneider

Leader, Development and PM, Z Data Integration and AI

IBM

Nishant Kumar Sinha

Product Marketing Manager, Data Gate & AI on Z

IBM

Nick Oropall

Program Director, Product Marketing, Databases, Data, and AI

Db2 for z/OS Agentは、自然な会話型対話を通じてメインフレームのオペレーションを簡素化するように設計されたIBMのAI搭載アシスタントです。

生成AIはチャットボットやレコメンデーション・エンジンの枠をはるかに超えて進化してきました。AIは現在、コードを作成し、画像を生成し、さらに検索方法の再定義もしています。しかし、次のフロンティアはさらに変革的です。AIエージェント（デジタル・チームメイト）は、コンテキストを理解し、複雑さをものともせず推論し、リアルタイムで実行可能な洞察を提供します。IBM Zなどのミッションクリティカルなシステムを運用している企業にとって、この進化は興味をそそられるだけでなく、不可欠なものです。

IBM Zオペレーションの新たな章が、Db2 for z/OS Agentを中心に展開されています。

エンタープライズ向けの機会

システムの管理はこれまで以上に複雑になっており、特に、1）チームが細分化され、知識のサイロ化が進んでいる、2）新しい人材のオンボーディングに時間がかかる上、多くのリソースを必要とするプロセスになっている、3）トラブルシューティングは多くの場合ダッシュボード間の移動があり、ログを解読し、同僚の知識に依存せざるをえず、そのすべてが業務を遅らせてリスクを高めている企業にとって、複雑さは増すばかりです。

AIエージェントは、ただの「あったらいい」ツールではありません。企業にとって戦略的に必要なものです。この事実を理解し、AIエージェントを思慮深く採用する組織は、次のような無数の機会から利益を得ることができます。

  • AIで人間の専門知識を強化：チームは問題を解決するために詳細を記憶したり、ドキュメントを詳細に調査したりする代わりに、「昨晩の指数の変更点は？」とか「昨日のトランザクションに異常はありますか？」とか、「今動作しているサブシステムは？」といった質問をするだけで済みます。
  • AIが、貴重で安全なデータから洞察を取得：IBM Zは、最も貴重なデータ資産を厳重に保管する銀行の金庫のようなもので、厳重なセキュリティー対策が講じられ、規制が強化されています。しかし、その金庫から洞察にアクセスするには、時間がかかる上、複雑な場合があります。ここで、金庫の窓にAI銀行員が配置されていると想像してください。この銀行員は眠らず、決して忘れず、常に正確に対応します。平易な英語で質問すると、すぐに実行可能な洞察が得られるのです。

このメリットを得られるのが、自然な会話型の対話を通じてIBM Zのオペレーションを簡素化するように設計されたDb2 for z/OS Agentです。

これが重要な理由とDBAを強化する方法

ダッシュボードから対話への移行は、単なるUIの変更ではなく、新しい働き方です。これによって次のことが解き放たれます。

  • オペレーションの簡素化：1つの対話型インターフェースであらゆる質問に対応します。
  • より迅速な意思決定：数時間ではなく数秒で、リアルタイムの洞察を得ることができます。
  • スキルギャップの解消：若手スタッフは専門家のペースを遅らせることなく、より迅速に学習します。
  • レジリエンスの向上：チームは事後的にではなく事前対応的に問題に対処できます。

AIエージェントが登場する前、上級DBAは、重大度1のインシデントを管理しながら、同時にサブシステムの比較、ログの取得、若手スタッフの指導に何時間も費やす場合がありました。Db2 for z/OS Agentを使用すると、同じDBAは、1つの質問をするだけで状況に応じた平易な回答を数秒で得ることができます。また、若手DBAが同じ質問をすると、エージェントは答えを提供するだけでなく、その背後にある推論も説明してくれます。

すべてのやり取りが教育の機会になります。時間が経つにつれて、チーム全体がレベルアップします。

Db2 for z/OS Agentのアーキテクチャー

Db2 for z/OS Agentは、階層型AIアーキテクチャーに基づいて構築されています。Db2 for z/OS Agentの層は次のように連携します。

  • Db2 13 for z/OSは、IBM Z上のデータベース・システムであり、重要なデータを保持し、金庫のように機能します。
  • IBM watsonx Assistant for Zは対話型プラットフォームです。これはユーザーに挨拶や応答をする、アシスタントの声だと言えます。
  • LLM（watsonx.aiを介する）は、クエリーを理解・処理し、回答を作成し、自然言語で応答する脳です。
  • Z RAG + Db2インデックス・ファイルは、関連する知識への高速かつ構造化されたアクセスを実現し、検索の性能を向上させ、アシスタントが適切なドキュメントを迅速に見つけられるようにします。
  • ODBCドライバーは、アシスタントがデータベースからデータにアクセスできるようにするソフトウェア・コンポーネントです。また、クエリーをデータベースが理解できる形式に変換し、アシスタントに応答を返すことで、アシスタントを支援する翻訳者のように機能します。
  • OpenShiftは、すべてをスムーズに実行し続けるオープンでスケーラブルな構築インフラストラクチャーです。

このアーキテクチャーにより、基盤となるシステムの整合性を損なうことなく、洞察が安全かつ確実にリアルタイムで配信されるようになります。

新しいチームメンバー：Db2 for z/OS Agent

Db2 for z/OS Agentは、DBA専用ではありません。チーム全体に力を与えるように設計されています。

  • システム・プログラマー：サブシステムのヘルスと傾向を監視します。
  • ITリーダー：オンボーディングと知識の伝達を加速します。
  • オペレーション・チーム：問題をより迅速に診断し、ダウンタイムを削減します。
  • 新入社員：チームのペースを落とすことなく、仕事を通じて学ぶことができます。

端的に言えば、IBM Zエコシステムにおけるあらゆる役割の力を倍増させるものです。

AIエージェントは人間に取って代わるものではなく、人間と連携することで力を発揮します。McKinsey社のJorge Amar氏は、「私たちは、エージェントと人間、両方の労働力を考察しなければならない世界に突入しようとしている」と述べています。IBM Zは、Db2 for z/OS Agentと共にその変化をリードし、プロンプトごとに、AIを企業のオペレーションの中心に直接導入します。

実際の動作をご覧いただけます。Agent担当のチームにご相談ください。IBM Zオペレーションの未来は、ここから始まります。つまり会話型の未来です。

