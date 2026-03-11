今日、私たちはScarfBench（自己完結型アプリケーション・リファクタリング・ベンチマーク）を紹介します。これは、Jakarta EE、Quarkus、Springフレームワーク間で自動化およびエージェント型エンタープライズJava移行を評価するために設計されたオープン・ベンチマーク・スイートと公開リーダーボードです。

組織がミッションクリティカルなシステムをモダナイズする中で、フレームワークの移行は戦略的優先事項となっています。同時に、AI支援開発ツールは、これらの移行を加速するためにますます使用されるようになっています。

ScarfBenchは、AI駆動型の移行によって、コンパイル可能なコードだけでなく、動作し、信頼性の高いシステムが生成されるかどうかを評価するための、標準化された再現可能な方法を提供します。検証済みのエンタープライズスタイルのワークロードと透明性のあるスコアリングを使用して、一貫した評価を可能にします。