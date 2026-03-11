エンタープライズJavaのモダナイゼーションの基準を引き上げるScarfBenchは、AI駆動型フレームワーク移行ツールの透明性と再現性のある評価を導入します。
今日、私たちはScarfBench（自己完結型アプリケーション・リファクタリング・ベンチマーク）を紹介します。これは、Jakarta EE、Quarkus、Springフレームワーク間で自動化およびエージェント型エンタープライズJava移行を評価するために設計されたオープン・ベンチマーク・スイートと公開リーダーボードです。
組織がミッションクリティカルなシステムをモダナイズする中で、フレームワークの移行は戦略的優先事項となっています。同時に、AI支援開発ツールは、これらの移行を加速するためにますます使用されるようになっています。
ScarfBenchは、AI駆動型の移行によって、コンパイル可能なコードだけでなく、動作し、信頼性の高いシステムが生成されるかどうかを評価するための、標準化された再現可能な方法を提供します。検証済みのエンタープライズスタイルのワークロードと透明性のあるスコアリングを使用して、一貫した評価を可能にします。
移行後のエンタープライズ・アプリケーションが元のアプリケーションと同じ機能、品質、性能を維持できるようにすることが不可欠です。
コンパイルされたコードは、アプリケーションの正常な起動や、動作の同等性の維持、本番環境に類似した環境での確実な動作を保証しません。ScarfBenchは、これらの分類が満たされていることを保証するために、エンタープライズ規模の移行のための共通評価基盤を確立します。
Scarfbenchは、フレームワーク全体でJavaアプリケーションのスイートを提供します。これにより、機能、慣用的パターン、アーキテクチャーの整合性を維持しながら、エンタープライズJavaアプリケーションを移行するAIエージェントの能力を体系的に評価できるようにします。
具体的には、次の7つのコンポーネントを提供します。
各ワークロードは、経験豊富な開発者によって手動で実装および検証されており、バリアント間で機能の同等性と慣用的フレームワークの使用が確保されています。
大規模なエンタープライズ・アプリケーションは、懸念事項を分離する論理的な階層（またはレイヤー）に編成されます。これらの各層を個別に扱うことで、階層ごとにモダナイゼーションを行うことができます。IBMのベンチマークでは、各階層のコア・テクノロジーを分離し、一貫性のある検証可能なワークフローを実現することで、移行やテストを可能にします。
これらの焦点を絞ったワークロードと完全なアプリケーションのシナリオを組み合わせることで、移行アプローチの対象を絞った実験とシステムレベルの評価の両方が可能になります。また、ベンチマークは、追加のフレームワーク、より複雑なワークロード、コミュニティー貢献のシナリオで時間の経過とともに拡張するように設計されています。
ScarfBenchは、一貫性のある反復可能な評価ワークフローをサポートします。公開リーダーボードは、構築の成功、スタートアップ検証、検証テストの結果などの性能メトリクスを集約し、客観的な比較と測定可能な進捗状況を可能にします。
ScarfBenchは、AI駆動型のアプリケーション開発とトランスフォーメーションに関心を持つ幅広い技術コミュニティーをサポートしています。
ScarfBenchは単なるベンチマークではありません。ScarfBenchは、公開ベンチマーク、再現可能なツール、透明性の高いメトリクス、公開リーダーボードを組み合わせて、自信を持ってエージェント型ソリューションを測定・比較するために必要な技術的基盤を提供します。