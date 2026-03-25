VAKRA（マルチホップ、マルチソース対話を使用したAPIおよび知識検索エージェントの評価）は、エンタープライズ向けの設定でAIエージェントがエンドツーエンドでどの程度適切に推論できるかを評価するために設計された、ツールベースの実行可能なベンチマークです。

VAKRAは、分離されたスキルをテストするのではなく、APIやドキュメント全体の構成的な推論を測定し、完全な実行トレースを使用して、エージェントが個々のステップだけでなく複数ステップのワークフローを確実に完了できるかどうかを評価します。

VAKRAは、エージェントが62のドメインにわたる実際のデータベースとドメインに合わせたドキュメント・コレクションによって支えられ、8,000を超えるローカルでホストされているAPIと対話する実行可能な環境を提供します。タスクには、構造化されたAPI対話と、自然言語ツールの使用制約の下での非構造化検索を組み合わせた、3～7ステップの推論チェーンが必要になる場合があります。