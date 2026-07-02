IBM watsonx Orchestrateのエージェント型コントロール・プレーン：すべてのAIエージェントを1か所で管理

エージェントが本番環境に移行すると、ほとんどのチームは何が失敗しているのか、なぜ失敗しているのか、何がリスクにさらされているのかを明確に把握できません。新しいAgentic Control Planeはその可視性と、それに基づいて対処するためのコントロール・プレーンを提供します。

運用ダッシュボードでは、運用状況、インシデント、知見に関する優先順位付けされたアラートが一覧表示されるため、ログを確認しなくても、対応が必要な事項を把握できます。エージェント分析では、使用状況、業績、信頼性の傾向を経時的に追跡します。何か問題が発生した場合には、組み込みのうんようエージェントにより、クエリー言語やエキスパートを必要とせずに自然言語を使用して調査できます。

ガバナンス管理は、同じエクスペリエンスに組み込まれています。ポリシー管理はランタイム時にルールを適用し、エージェントの動作が定義された範囲内に収まるようにします。認証情報の正常性モニタリングは、障害が発生する前に、破損した接続や欠落している接続を検出します。Agent Accessの概要では、どのエージェントがどの統合やデータ・ソースにアクセスできるかを可視化できます。Content Guardrailsは、準拠していないアウトプットがユーザーに届く前に検出してブロックします。

その結果、エージェント・フリート全体にわたるエンドツーエンドの可視性と制約が実現します。これは後から追加される別のガバナンス層ではなく、初日からエージェントの運用方法の一部として適用されます。

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