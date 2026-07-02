IBM watsonx Orchestrateのエージェント型コントロール・プレーン：すべてのAIエージェントを1か所で管理

IBM watsonx Orchestrateのコントロール・プレーンは、運用、ガバナンス、拡張性を1か所にまとめます。そのため、構築したAIエージェントはビジネス全体に実際の測定可能な価値をもたらすことができます。
AIエージェントは、その動作を把握し、振る舞いを制御し、機能するものを拡大できる場合にのみ、価値をもたらします。ほとんどの企業にとって、エージェントの構築と、それを本番環境で確実に運用することとの間のギャップこそが、勢いが止まる原因となっています。
2026年6月、IBM watsonx Orchestrateは、AWSおよびIBM Cloud上で、会社環境全体にわたってAIエージェントを運用、管理、拡張するための一元化されたエクスペリエンスであるコントロール・プレーンを導入しました。Agentic Control Planeを使用すると、エージェントの動作をエンドツーエンドで可視化し、エージェントの動作を制御する組み込みの制御、組織で再利用を拡張するための共有カタログ、および繰り返し作業を自動化するためのネイティブ・スケジューリングを、すべて1か所で利用できます。
Agentic Control Planeはオープン型になるように構築されているため、すでに使用しているエージェント、ツール、システムと連携して動作します。ワークフロー、データ、アプリケーション全体にわたって統合されます。また、信頼性も高く、セキュリティー、ガバナンス、コンプライアンス制御機能が組み込まれているため、クラウドとオンプレミスの環境で安心してAIを実行できます。
エージェントが本番環境に移行すると、ほとんどのチームは何が失敗しているのか、なぜ失敗しているのか、何がリスクにさらされているのかを明確に把握できません。新しいAgentic Control Planeはその可視性と、それに基づいて対処するためのコントロール・プレーンを提供します。
運用ダッシュボードでは、運用状況、インシデント、知見に関する優先順位付けされたアラートが一覧表示されるため、ログを確認しなくても、対応が必要な事項を把握できます。エージェント分析では、使用状況、業績、信頼性の傾向を経時的に追跡します。何か問題が発生した場合には、組み込みのうんようエージェントにより、クエリー言語やエキスパートを必要とせずに自然言語を使用して調査できます。
ガバナンス管理は、同じエクスペリエンスに組み込まれています。ポリシー管理はランタイム時にルールを適用し、エージェントの動作が定義された範囲内に収まるようにします。認証情報の正常性モニタリングは、障害が発生する前に、破損した接続や欠落している接続を検出します。Agent Accessの概要では、どのエージェントがどの統合やデータ・ソースにアクセスできるかを可視化できます。Content Guardrailsは、準拠していないアウトプットがユーザーに届く前に検出してブロックします。
その結果、エージェント・フリート全体にわたるエンドツーエンドの可視性と制約が実現します。これは後から追加される別のガバナンス層ではなく、初日からエージェントの運用方法の一部として適用されます。
ほとんどの企業では、同じエージェント・ロジックが、他のバージョンの存在を知らない別のチームによって何度も再構築されます。Agent Catalogは、実証済みのエージェントをテナント全体で再利用できるよう公開する手段を提供することで、この問題を解決します。また、メタデータ、バージョン管理、依存関係管理を備えることで、共有された再利用を単なる理論ではなく、実用的なものにします。
エージェントをカタログに公開するときは、エージェントが見つけやすいように説明、カテゴリー、アイコンを添付します。セマンティック・バージョニングを使用してバージョン管理を行い、進化に合わせて変更履歴を維持します。エージェントにコラボレーター・エージェントやPythonツールなどの依存関係がある場合、カタログに公開すると、それらの依存関係は自動的に移動します。公開後、カタログ内に安定したスナップショットが作成されるため、他のチームは、反復作業を続ける間に、既知の正常なバージョンをベースにして構築できます。
watsonx Orchestrateはオープン型になるように構築されているため、カタログはお客様のチームが既に構築したエージェント、ツール、システムと連携して動作します。最初からやり直したり、うまく機能しているものを置き換えたりするのではなく、既に有効なものを組織全体で利用できるようにします。
自動化が複雑化するにつれて、その下にあるワークフローもそれに対応する必要があります。ワークフロー・ビルダーの3つの改善点がこの問題に直接対応しています。
意思決定表は、複雑な分岐ロジックを、ビジネス・チームと技術チームの両方にとって読みやすくて維持しやすい、構造化されたローコード形式に置き換えます。並列実行により、API呼び出しやバックグラウンド・プロセスなどの独立したステップを同時に実行できるため、全体的なワークフローの実行時間が短縮されます。オブザーバビリティー・トレースを使用すると、ワークフロー全体のコンテキストの変更を可視化できるため、問題が発生したときに迅速に追跡して修正できます。
その結果、ワークフローはより迅速に構築でき、デバッグが容易になり、拡張に合わせて保守もより容易になります。
多くの企業の業務は、週次報告、日々の監視チェック、定期的な通知など、予測可能なリズムで進められますが、それでも誰かがそれを開始する必要があります。スケジュール設定可能なエージェントとワークフローは、エージェント構成自体で自動実行を直接構成できるようにすることで、その依存関係を排除します。
どの資産がスケジューリングに適格であるかを制御し、頻度を定義します。その結果、定期レポート作成、定期的なリマインダー、保守作業、監視サイクルの監視などの日常的な作業が、手動介入なしで一貫して実行されるようになります。誰かがトリガーを忘れたために重要なプロセスが遅れることはありません。
エージェントの構築から始めましょう。より困難で重要な課題は、エンタープライズの本番環境が要求する可視性、ガバナンス、運用の信頼性を備えたそれらを大規模に運用することです。このリリースにより、ビジネス全体でAIのスケーリングとガバナンスを実現するエージェント型コントロール・プレーンとしてのwatsonx Orchestrateのポジションがさらに高まります。既に構築したものと連携でき、データやアプリケーション全体で統合され、組織が必要とするセキュリティーとコンプライアンスを実現する信頼性が強化されています。
これらの機能は現在AWSとIBM Cloudで利用でき、ビジネスがすでに運営されている場所に柔軟に導入できます。