大規模な組織や企業がAIの実験から脱却しつつある場合、次の課題はAIの運用化です。現場でインテリジェンスをどのように業務に活用し、洞察を行動につなげ、チームやシステムを横断して実行を調整し、ミッションクリティカルな環境に求められる信頼と管理体制の下で、これらすべてを実現するかが課題となります。資産集約型の組織の場合、その運用モデルは物理的資産のオペレーション領域で実現されます。

Maximo Application Suite 9.2は、資産、チーム、安全性、オペレーションといった日常業務にAIをさらに深く埋め込みことで、この変化を推進しています。Maximo 9.2では、AIを別個のレイヤーとして扱うのではなく、業務が発生する場所にAIを適用することで、チームが問題を早期に特定し、より適切な意思決定をより迅速に行い、現場でより一貫性を持って実行できるようにします。

Maximo 9.2は、信頼性の洞察、現場での実行、安全性およびコンプライアンスのワークフロー、文書ベースの情報抽出、およびシステム全体の調整においてAIを拡張します。また、これらのプロセス全体において、実践的かつ運用に即した方法で意思決定を導き、業務を前進させることを目的とした、エージェント型ワークフローも導入します。