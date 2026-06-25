IBMはMaximo Application Suite 9.2を発表します。これは、信頼性、保守、フィールド・サービス、安全性、およびオペレーション・チームが日常的に使用するワークフローに、資産ファーストのAIを直接導入するリリースです。
大規模な組織や企業がAIの実験から脱却しつつある場合、次の課題はAIの運用化です。現場でインテリジェンスをどのように業務に活用し、洞察を行動につなげ、チームやシステムを横断して実行を調整し、ミッションクリティカルな環境に求められる信頼と管理体制の下で、これらすべてを実現するかが課題となります。資産集約型の組織の場合、その運用モデルは物理的資産のオペレーション領域で実現されます。
Maximo Application Suite 9.2は、資産、チーム、安全性、オペレーションといった日常業務にAIをさらに深く埋め込みことで、この変化を推進しています。Maximo 9.2では、AIを別個のレイヤーとして扱うのではなく、業務が発生する場所にAIを適用することで、チームが問題を早期に特定し、より適切な意思決定をより迅速に行い、現場でより一貫性を持って実行できるようにします。
Maximo 9.2は、信頼性の洞察、現場での実行、安全性およびコンプライアンスのワークフロー、文書ベースの情報抽出、およびシステム全体の調整においてAIを拡張します。また、これらのプロセス全体において、実践的かつ運用に即した方法で意思決定を導き、業務を前進させることを目的とした、エージェント型ワークフローも導入します。
組織はすでに大量の運用データにアクセスできます、しかし、チームやプロセス全体で、そのデータを一貫して使用することは依然として課題です。信頼性チームは、障害になる前に変更を発見する必要があります。技術者は、作業現場で情報にアクセスする必要があります。安全性を担うリーダーは、報告と是正措置を結び付けるより良い方法が必要です。オペレーション・チームとITチームは、毎回の手動調整が不要で、連携して動作するシステムを必要としています。
Maximoは長年にわたり、その複雑さを管理するための基盤を提供してきました。Maximo Application Suite 9.2は、AIをコア・ワークフローにさらに深く埋め込みすることでその基盤を構築し、組織が現在AIを実用的な方法で適用できるようにすると同時に、長期的にはより広範な導入を支援します。
このリリースの最も重要な進歩の1つは、信頼性および資産の性能チームがデータからアクションに動き出すように支援する新しいAI搭載機能です。
Maximo Condition Insightは、作業指示、点検、メーター測定値、信頼性の戦略を組み合わせて、資産の稼働状況パターンを特定し、次に何をすべきかを推奨します。そのため、チームは問題を早期に診断し、より一貫性のある意思決定を行い、断片化されたシステムや個人の専門知識のみに依存する状況を減らせます。状態ベースの保守には従来、経験豊富な専門家による大規模なデータ分析が必要でしたが、Maximoはその分析の簡素化と拡張を支援し、複雑さと大量の資産データの解釈に必要な労力を軽減しています。
信頼性チームは、分断された情報をつなぎ合わせるのに時間を費やす代わりに、アップタイムと資産の性能を保護する可能性が最も高いアクションに迅速に集中できます。
Maximo 9.2は、AI搭載のインテリジェンスをフィールド・サービス管理（FSM）に導入し、適切な作業を適切な技術者が適切なタイミングで実行できるようにします。
モバイル版のMaximo Assistantは、技術者が自然言語を使用して資産情報を検索し、レビューを確認して、現場で効率的に作業を完了するのに役立ちます。一方、Maximo Visual Inspectionにより、デバイスで直接ローカル推論を行うことで、AIを活用した外観検査を実現します。同時に、AIを活用した対話型スケジューリングと「What-if」分析によりプランナー、スケジューラー、フィールド・サービス・マネージャーは、平易な言葉を使って処理能力の増強や重要業務の優先順位付けといった変更を検討できます。また、リアルタイムの状況、制約、リソースの空き状況に基づいて、より迅速かつデータに基づいた洞察を得て、業務割り当ての最適化が可能になります。これらの機能を組み合わせることで、現場とバックオフィス間の連携が強化されます。技術者は必要な情報に迅速にアクセスでき、プランナーは優先順位の変化に応じて、よりスマートで適応性のある意思決定を行うことができます。
その結果、初回修正率やSLAのパフォーマンス、割り当て時間の短縮、技術者の生産性向上が実現します。
安全性とコンプライアンスに重点を置く組織にとって、Maximo 9.2は、日常業務のオペレーションにこれらの責任をより直接的に結び付けるのに役立ちます。
資産中心の廃棄物管理、請負業者の安全監視、モバイルファーストの安全ワークフローにわたる拡張機能により、コンプライアンス管理、リスク追跡、リアルタイムでの対応が容易になります。現場チームは、モバイル・デバイスからインシデントを把握し、検査を完了し、作業プロセスを許可して開始できます。これにより、手動プロセスや分断されたプロセスへの依存を減らしながら、データの精度と応答性を向上させることができます。同時に、AI支援のインシデント分類は、カテゴリーを提案し、類似イベントを特定することでレポートの一貫性と完全性を向上させるのに役立ち、パターンを検知し、全体的なデータ品質を強化します。
すべてが重要なのは、安全性が別個のプロセスとして扱うのではなく、オペレーションの一部である場合に最も効果的だからです。Maximo 9.2は、インシデントの捕捉、廃棄物の追跡、請負業者の監督、フォローアップを1つのシステムにまとめます。これにより、安全性と環境のワークフロー全体でより迅速で一貫性のある対応をサポートしながら、組織のコンプライアンスを強化します。
Maximo 9.2は、従来はアクセスや分析が困難だった情報を組織が活用する方法も拡張しています。
Maximo Real Estate and Facilitiesのリース要約機能を使用すると、検索拡張生成（RAG）技術により、リース契約から重要な情報を抽出し、その情報をより迅速に利用できるようになります。このプロセスにより、長い文書を読み、システムにデータを手作業で入力する時間が短縮されます。このプロセスは、1日の業務時間の大部分を占める可能性があります。非構造化データを取得し、適用する方法を簡素化することで、組織は情報の検索と処理に費やす時間を短縮し、顧客へのサービス提供と業務成果の推進に多くの時間を集中できます。さらに広く言えば、AI対応のドキュメント抽象化は、リースにとどまらず、OEM保守マニュアル、検査手順、ソフトウェア・ライセンス契約、技術文書などの他のタイプの文書にまでその対象を拡大し続けます。
これは、Maximoが検索拡張生成（RAG）をスイート全体に適用する方法の出発点であり、時間の経過と共により広範囲の文書から情報を引き出して活用することができます。
組織が AIの利用を拡大するにつれ、課題となるのはモデルの構築や洞察の生成だけではありません。システム間でこれらの機能を連携させ、日常オペレーションにおいて一貫して活用できるようにすることが課題となっています。
Maximo 9.2は、データ、ワークフロー、AIエージェントを企業全体で連携する方法を強化することで、この課題に対処するのに役立ちます。MCP Serverなどの機能を使用すると、組織は独自のエージェントを導入してMaximo Manage APIと直接統合できます。これにより、分断されたツール間の手動調整を行うことなく、AIが既存の運用プロセスによりシームレスに参加できるようになります。このアプローチは、組織がさまざまなAIソリューションを利用していることを踏まえ、それらをMaximo主導のワークフローに統合するための一貫した方法を提供します。
これにより、ITおよびオペレーション・リーダーは、AIをデプロイ、管理、拡張する方法をより細かく制御できるようになります。また、チームはEAM、ERP、IoT（モノのインターネット）、その他のプラットフォーム全体で作業をより効率的に動かすことができます。Maximo 9.2は、データと実行に対するより統一されたアプローチを作成することで、組織が孤立したAIのユースケースを超えて、より広範でより連携したオペレーションの基盤を構築できるように支援します。
Maximo Application Suite 9.2は、不必要な複雑さを増すことなく、信頼性、安全性、実行力を向上させる必要がある組織に向けたものです。このリリースは、実用的な資産ファーストのAIにIBMが引き続き注力していることを反映しています。
このリリースでは、AIを作業フローに組み込むことで、組織は対象を絞ったユースケースから始めて、より迅速に価値を提供し、長期的に広範なトランスフォーメーションの基盤を構築できるようになります。
詳細については、2026年6月30日に開催されるWebセミナーに参加するか、Maximo Application SuiteのAIの製品ページをご覧になり、IBMが提供する関連リリース情報やデモをご確認ください。