保守、現場での実行、信頼性、および計画にAIを取り入れ、各ユーザーに適切な洞察、推奨事項、およびアクションを提供します。
産業組織は、増大する複雑さ、人材ギャップ、および分断されたシステムを管理しながら、信頼性の向上、ダウンタイムの削減、およびより効率的な運用の実現という課題に直面しています。多くの場合、運用データ、専門知識、および意思決定がチームやアプリケーション間でサイロ化されたままになっており、実行が遅れ、生産性が制限されています。
IBM Maximoは、保守、信頼性、現場での実行、および計画のワークフローにAIとエージェントを直接組み込みます。組み込みの拡張可能な機能により、Maximoはチームが適切な洞察を表面化させ、アクションを自動化し、業務の流れの中でより適切な意思決定を支援できるようにすることで、組織が大規模環境においてより効率的かつ確実に運用できるようにします。
優秀な技術者の知識、ドキュメンテーション、および資産の履歴をすべての作業員の手に届けることで、現場のチームがより確信を持って問題を診断し、記録し、作業を完了できるようにします。資産の履歴、故障パターン、および過去の作業に自然言語でアクセスできます。経験の浅い作業員が、より経験豊富なチームのような自信を持って行動できるように支援します。
チームが何が起きているかを理解し、何が重要かを判断し、適切な業務へと直接移行できるように、モニタリング、異常検知、点検による洞察、および信頼性戦略を連携させます。平易な言葉で説明された異常な振る舞いを確認できます。異常検知と状態インテリジェンスにより、新たな問題をより早期に発見します。
作業の優先順位付け、リソースの配分、および業務運営の継続に必要な情報をチームに提供します。Maximoは作業、資産、および運用データを統合して、組織がより迅速に意思決定を行い、最も価値の高い活動に集中し、遅延を削減できるように支援します。リソースを優先事項に合わせ、スケジュールを最適化し、生産性と全体的なパフォーマンスを向上させながら、重要な作業が効率的に完了するようにします。
重要な不動産や設備に関する情報はドキュメント内に埋もれてしまいがちであり、活用する前に手作業でのレビューやデータ入力が必要になります。Maximoは、AIを活用したリースの抽象化により重要なデータを抽出して構造化し、ドキュメントを運用インテリジェンスへと変換します。これにより、設備や不動産運営全体における効率性、正確性、コンプライアンス、および意思決定を向上させます。
安全チームは毎日インシデント・データを収集していますが、数千もの記録からパターンを特定するのは、多くの場合手作業であり時間がかかります。IBM MaximoはAIを使用してインシデントを分類し、類似した事象を表面化させ、チームが再発するリスクをより迅速に発見できるように支援します。これにより、調査を改善し、レポートの正確性を強化し、軽微なインシデントが重大な事象に発展する前に処置を講じることができます。
孤立した洞察から脱却しましょう。Maximoは、チームが承認、ワークフロー、および連携されたツールを調整できるように支援し、ガバナンスと制御を伴った運用全体の業務をAIが進められるようにします。連携されたツール群を通じて、IBMおよびパートナーの機能でMaximoを拡張します。チーム、ツール、およびシステム間でワークフローを調整します。
設備オペレーターおよび技術者の68％が45歳以上です。熟練の作業員が退職し、暗黙知が失われつつある中、新しいスタッフはこれまで以上に迅速にベテランのような成果を上げる必要があります1
オペレーターの85％が、低品質で断片化されたデータに手こずっています。作業員は1日の約3分の1を情報検索に費やしており、貴重な時間を無駄にしているため、意思決定が遅れ、確信を持てなくなっています。2
現場における平均的な実稼働時間は25〜35％にとどまります。技術者の時間は、検索、ドキュメント作成、エスカレーションなどの実稼働以外の活動によって失われています。シグナル、履歴、マニュアル、計画、および意思決定が、システムや役割間で分散しています。検索で失われた時間は、行動のために失われた時間と同じです。3
従業員が複数のプラットフォーム、システム、およびワークフローを絶えず行き来するコンテキストの切り替えにより、組織は生産性の最大40％を失っています。4
ほとんどのユースケースにおいて、モデルやユーザーをトレーニングする必要がなく、初日から価値の提供を開始できます。
運用データ、記録、およびワークフローへの役割に応じたアクセスを活用して作業できるため、すべてのチーム・メンバーが必要な情報を、行動に移しやすい形で確認できます。
設計段階からMaximoのセキュリティー、権限、およびアクセス制御を遵守しています。AIは、貴社の業務運営ですでに信頼されているものと同じガバナンスを引き継ぎます。
資産の履歴、作業履歴、手順、および運用の文脈にAIを立脚させます。回答や推奨事項は、貴社の業務運営が実際にどのように行われているかを反映します。
状態データ、作業履歴、および手順に関する知識を、より明確な診断、最適化されたスケジュール、そしてよりスマートなアクションへと変換することで、突発的なトラブル対応（ファイヤーファイティング）を減らします。
安全性を向上させ、意思決定を迅速化し、数十年に及ぶ運用データやモビリティ・データから価値を引き出すAI駆動型の洞察により、フリート運営、物流、および運輸資産管理を最適化します。
1) 「Addressing the FM Labor Shortage: How digital transformation & modern systems can help」、IFMA、2025年11月
2) 「Digital transformation in building operations: Unify data to unlock insights andoptimize facility operations」、Autodesk社
3) M. Rahman著、「Strategies for improving maintenance efficiency and reliability through wrench time optimization」、J. Ind Intell、第3巻、第4号、172～188ページ、2024年
4) 「Orgs run the numbers to multiply productivity」、Deliotte社、2025年1月