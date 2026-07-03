産業組織は、増大する複雑さ、人材ギャップ、および分断されたシステムを管理しながら、信頼性の向上、ダウンタイムの削減、およびより効率的な運用の実現という課題に直面しています。多くの場合、運用データ、専門知識、および意思決定がチームやアプリケーション間でサイロ化されたままになっており、実行が遅れ、生産性が制限されています。

IBM Maximoは、保守、信頼性、現場での実行、および計画のワークフローにAIとエージェントを直接組み込みます。組み込みの拡張可能な機能により、Maximoはチームが適切な洞察を表面化させ、アクションを自動化し、業務の流れの中でより適切な意思決定を支援できるようにすることで、組織が大規模環境においてより効率的かつ確実に運用できるようにします。