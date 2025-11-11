AI（人工知能） ITの自動化

IBM watsonx OrchestrateのエンタープライズAI設計における卓越性に対して、2025 Red Dot Design Awardを受賞

Red Dotの審査員は、説明可能で監査可能であり、実際の企業導入に対応可能なAIシステムを設計する先駆的な仕事でIBMの設計チームを評価しました。

出版された 11 11月 2025
オフィスで拍手する笑顔のビジネスパーソン

IBM watsonx Orchestrateは、製品とコミュニケーション設計における優れた成果が評価され、Red Dot Design Awardを受賞しました。この賞は、ベルリンで開催されたRed Dot Gala中に授与され、世界中からの受賞者が集まり、その年の最も革新的で影響力のあるデザインワークを称えました。

Red Dot Awardは、製品デザイン、ブランドとコミュニケーション・デザイン、デザイン・コンセプト全体で卓越性が認められた世界で最も権威あるデザイン・コンペティションの1つです。1955年に創設されたこのコンテストは、60国または地域以上から毎年20,000件以上の応募があり、エントリーはデザイナー、教授、業種・業務リーダーからなる独立した国際審査機関によって評価されます。2025年には、世界中から集まった30人の専門家が提出書類をレビューし、この賞への応募者のうちごく一部のみを選出しました。

Red Dotは、責任あるエンタープライズAI設計を推進するIBM watsonx Orchestrateを評価

Red Dotの審査員は、説明可能で監査可能であり、実際の企業導入に対応可能なAIシステムを設計する先駆的な仕事でIBMの設計チームを評価しました。

IBM watsonx Orchestrateを使用すると、企業は、ガバナンス、説明責任、明確性を備えたAIエージェントを構築、導入できます。このエージェントは、ビジネス環境でAIを安全かつ効果的に拡張するための重要なステップです。

IBMの設計チームは、次の3つの重要な原則に焦点を当てました。

  • 信頼とガバナンス： AIエージェントの動作を説明可能、レビュー可能、監査可能にすることで、企業のリーダーは自信を持ってデプロイメントを承認できるようになります。
  • AIエージェントの構築、ただしプロンプトではない: 定義された機能を備えた再利用可能なAIエージェントを作成するためのフレームワークを提供し、開発者がAIエージェントの性能をテスト、改良、改善できるようにします。
  • 複雑なシステムにおける明確性： オーケストレーション、コンプライアンス、AIエージェントと人間間の引き継ぎなど、複雑なエンタープライズ・プロセスを、直感的で透明性の高い、使いやすいインターフェースに変換します。

このアプローチにより、IBM watsonx Orchestrateは責任あるAI設計のリーダーとしての地位を確立し、エンタープライズ・グレードのAIソリューションにおけるイノベーションと信頼のギャップを埋めます。Red Dotの評価には、設計、製品管理、開発、技術販売、マーケティング、ガバナンス、初期顧客からのインプットなど、IBMのグローバル組織全体でのコラボレーションが反映されており、watsonx Orchestrateを堅牢で責任ある製品に形成するのに貢献しました。

エンタープライズAIの標準を確立

賞は目標ではありませんが、Red Dotの評価は、AIの設計、管理、信頼性を確保するというIBMの取り組みを強調するものです。このことは、エンタープライズAIがブラックボックスである必要はなく、設計段階で責任があり、透明性があり、人間中心のものであることを示しています。

IBMはエージェントAIイノベーションを次に進む中、この賞は、デザインの優秀性と責任あるAIエンジニアリングが融合し、組織が自信を持ってAIを大規模に導入するのを支援する方法に焦点を当てています。

Red Dotの詳細はこちら

Orchestrateの製品ページにアクセスする

Steve Kim

Program Director, Design

詳細はこちら Orchestrateの詳細はこちら Red Dotにアクセス