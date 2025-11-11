IBM watsonx OrchestrateのエンタープライズAI設計における卓越性に対して、2025 Red Dot Design Awardを受賞

Red Dotの審査員は、説明可能で監査可能であり、実際の企業導入に対応可能なAIシステムを設計する先駆的な仕事でIBMの設計チームを評価しました。

IBM watsonx Orchestrateを使用すると、企業は、ガバナンス、説明責任、明確性を備えたAIエージェントを構築、導入できます。このエージェントは、ビジネス環境でAIを安全かつ効果的に拡張するための重要なステップです。

IBMの設計チームは、次の3つの重要な原則に焦点を当てました。

信頼とガバナンス： AIエージェントの動作を説明可能、レビュー可能、監査可能にすることで、企業のリーダーは自信を持ってデプロイメントを承認できるようになります。

AIエージェントの動作を説明可能、レビュー可能、監査可能にすることで、企業のリーダーは自信を持ってデプロイメントを承認できるようになります。 AIエージェントの構築、ただしプロンプトではない: 定義された機能を備えた再利用可能なAIエージェントを作成するためのフレームワークを提供し、開発者がAIエージェントの性能をテスト、改良、改善できるようにします。

定義された機能を備えた再利用可能なAIエージェントを作成するためのフレームワークを提供し、開発者がAIエージェントの性能をテスト、改良、改善できるようにします。 複雑なシステムにおける明確性： オーケストレーション、コンプライアンス、AIエージェントと人間間の引き継ぎなど、複雑なエンタープライズ・プロセスを、直感的で透明性の高い、使いやすいインターフェースに変換します。

このアプローチにより、IBM watsonx Orchestrateは責任あるAI設計のリーダーとしての地位を確立し、エンタープライズ・グレードのAIソリューションにおけるイノベーションと信頼のギャップを埋めます。Red Dotの評価には、設計、製品管理、開発、技術販売、マーケティング、ガバナンス、初期顧客からのインプットなど、IBMのグローバル組織全体でのコラボレーションが反映されており、watsonx Orchestrateを堅牢で責任ある製品に形成するのに貢献しました。