AI（人工知能） コンピュートとサーバー ITの自動化

AWS上のIBM MQ SaaS：ハイブリッドおよびマルチクラウドの接続のために構築されたメッセージング

2025年11月28日から利用可能なこの新しいデプロイメントオプションは、エンタープライズ・グレードのメッセージングをAWSアプリケーションとデータに近づけます。

出版された 14 11月 2025
仮想通話中に机に座ってノートPCを開いて微笑む労働者

AWS上でフルマネージド型のシングルテナント型SaaSサービスとしてIBM MQを発売したことを発表できることを嬉しく思います。この計画は、昨年のIBM MQ as a リザーブド・インスタンス on IBM Cloudの成功に基づくもので、これを補完するものである。

AWSでIBM MQ SaaS リザーブド・インスタンスを使用する理由

何十年もの間、世界中の企業がIBM MQを利用して、IT環境がどれほど複雑であっても、ビジネスクリティカルなデータが安全かつ確実に、そして正確に動きすることを保証してきました。組織がハイブリッドおよびマルチクラウドへの移行を加速する中、クラウドネイティブの柔軟性を備えたエンタープライズ・グレードの信頼を構築するメッセージングの需要がかつてないほど高まっています。

AWSでワークロードを実行する企業には、最もクリティカルなシステムと同様にセキュリティが豊富で信頼性を重視しながら、自社で管理するという運用上の負担がないメッセージングバックボーンが必要です。AWS上のIBM MQ SaaSは、まさにそれを実現します。

  • AWS上の専用インフラストラクチャーを使用して、可用性の高いIBM MQキュー・マネージャーをプロビジョニングします。
  • IBMが管理するアップデート、パッチ、監視により、運用上のオーバーヘッドに対処します。
  • IBM MQネットワークを動的に拡張し、ハイブリッドおよびマルチクラウド環境全体の接続を加速します。
  • IBM MQ as a Service は、最高レベルの可用性を実現することを目指しており、最大 99.99% のサービス レベル アグリーメント (SLA)を提供します。これにより、サービスが規定の可用性目標を達成できなかった場合に、サービス料金に対するクレジットが提供されます。
  • 基盤となるソフトウェア・コードに対して、IBMが修正プログラムを含め完全にサポートしているMQ SaaSを使用して、ビジネス・クリティカルなワークロードを実行します。

AWS 上の IBM MQ SaaS の 4 つの主要な機能

モダンアプリケーションには、速度、レジリエンス、組み込みセキュリティーが必要です。AWS 上の IBM MQ SaaS では、以下が基本であり、オプションではありません。

  1. リザーブド・インスタンスのアーキテクチャで、専用クラスターを備え、より高い性能とセキュリティー体制を強化するための隔離性を実現しています。
  2. ネイティブ HA 高可用性は、可用性ゾーンに障害が発生した場合にメッセージの損失から保護するように設計された 3 つの可用性ゾーンにわたってデータを複製します。
  3. REST API を使用したデプロイメント自動化により、エラーを減らし、より高速で繰り返し可能なデプロイメントを実現するために構築されたキュー マネージャーのプログラムによるデプロイメントが可能になります。
  4. 自動的なローリングアップグレードとセキュリティパッチ適用 で、システムを最新の状態に保ち、ダウンタイムを最小限に抑えるためのセキュリティパッチ適用。

IBM MQ SaaSの実際のユースケース

銀行取引からサプライチェーンまで、IBM MQ SaaS on AWSは、業種・業務で信頼性が譲れない業界をサポートします。

  • 金融機関は取引システムをモダナイズし、決済やクリアリングネットワークに接続することができます。
  • 小売業者は、季節的な需要に合わせてシームレスに拡張しながら、注文を失わないようにすることで顧客満足度を向上させます。
  • 旅行および輸送業者は、グローバル追跡ネットワークと統合しながら、フライト、手荷物取り扱い、予約に関するリアルタイムの更新情報を提供できます。
  • そして自動車および製造業において、MQは生産ラインの設備とインベントリー間の回復力のある通信を可能にし、効率とフォールト・トレランスを促進します。

メッセージングをモダナイズする

AWS上のIBM MQ SaaSの立ち上げは、現代のビジネスが運営される環境にエンタープライズ・メッセージングを導入するための重要な一歩を踏み出します。IBM MQの信頼性とAWSの俊敏性を組み合わせることで、企業は最もクリティカルなデータを必要な場所に確実に移動させながら、モダナイゼーションを加速できます。AWS上のIBM MQ SaaS リザーブド・インスタンスは2025年11月28日より利用可能になります。

IBM MQ SaaS の詳細はこちら

Marcus Kaye

Product Manager, IBM MQ on Cloud

IBM

Jaidita Seth

Product Marketing Manager

IBM MQ

詳細はこちら IBM MQ SaaSはこちら