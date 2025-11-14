AWS上のIBM MQ SaaS：ハイブリッドおよびマルチクラウドの接続のために構築されたメッセージング

何十年もの間、世界中の企業がIBM MQを利用して、IT環境がどれほど複雑であっても、ビジネスクリティカルなデータが安全かつ確実に、そして正確に動きすることを保証してきました。組織がハイブリッドおよびマルチクラウドへの移行を加速する中、クラウドネイティブの柔軟性を備えたエンタープライズ・グレードの信頼を構築するメッセージングの需要がかつてないほど高まっています。

AWSでワークロードを実行する企業には、最もクリティカルなシステムと同様にセキュリティが豊富で信頼性を重視しながら、自社で管理するという運用上の負担がないメッセージングバックボーンが必要です。AWS上のIBM MQ SaaSは、まさにそれを実現します。