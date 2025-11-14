AWS上のIBM MQ SaaS：ハイブリッドおよびマルチクラウドの接続のために構築されたメッセージング
2025年11月28日から利用可能なこの新しいデプロイメントオプションは、エンタープライズ・グレードのメッセージングをAWSアプリケーションとデータに近づけます。
AWS上でフルマネージド型のシングルテナント型SaaSサービスとしてIBM MQを発売したことを発表できることを嬉しく思います。この計画は、昨年のIBM MQ as a リザーブド・インスタンス on IBM Cloudの成功に基づくもので、これを補完するものである。
何十年もの間、世界中の企業がIBM MQを利用して、IT環境がどれほど複雑であっても、ビジネスクリティカルなデータが安全かつ確実に、そして正確に動きすることを保証してきました。組織がハイブリッドおよびマルチクラウドへの移行を加速する中、クラウドネイティブの柔軟性を備えたエンタープライズ・グレードの信頼を構築するメッセージングの需要がかつてないほど高まっています。
AWSでワークロードを実行する企業には、最もクリティカルなシステムと同様にセキュリティが豊富で信頼性を重視しながら、自社で管理するという運用上の負担がないメッセージングバックボーンが必要です。AWS上のIBM MQ SaaSは、まさにそれを実現します。
モダンアプリケーションには、速度、レジリエンス、組み込みセキュリティーが必要です。AWS 上の IBM MQ SaaS では、以下が基本であり、オプションではありません。
銀行取引からサプライチェーンまで、IBM MQ SaaS on AWSは、業種・業務で信頼性が譲れない業界をサポートします。
AWS上のIBM MQ SaaSの立ち上げは、現代のビジネスが運営される環境にエンタープライズ・メッセージングを導入するための重要な一歩を踏み出します。IBM MQの信頼性とAWSの俊敏性を組み合わせることで、企業は最もクリティカルなデータを必要な場所に確実に移動させながら、モダナイゼーションを加速できます。AWS上のIBM MQ SaaS リザーブド・インスタンスは2025年11月28日より利用可能になります。