シンプルで直感的なユーザー・インターフェースと、マルチユーザー共同作業機能により、SysML v2の導入の障壁が低くなります。
2025年10月14日、 IBMはRhapsody Rhapsody Systems Engineering（SE）v1.5 のリリースを発表しました。これは、航空宇宙、防衛、自動車、その他のミッションクリティカルな業界の複雑なシステムを開発する組織によるSysML v2の導入を加速するように設計されたメジャー・アップデートです。
新しいリリースは、システムズ・エンジニアリング・チームが直面する2つの基本的な課題、つまりSysML v2言語の採用に伴う学習曲線の短縮と、大規模プロジェクトでのマルチユーザー共同作業の実現に対処します。
競争圧力が激化し、製品の複雑さが増すにつれ、システムズ・エンジニアリングは先進的な製品の成功に向けてこれまで以上に重要なものになっています。組織は、複雑な設計の領域間共通モデリングと分析を改善し、全体的なリスクと開発コストを管理し、変化する利害関係者の要件に適切に対応するために、SysML v2を導入する傾向が高まっています。しかし、SysML v2言語に関連する形式的な性質とモデリングの複雑さのため、SysML v2の導入は多くのチームにとって困難であることがわかっています。
SysML v2の形式的な厳密さが導入の障壁となる可能性があることを認識し、Rhapsody SE v1.5では、生産性を向上させ、モデリングの学習曲線を短縮するために開発された、直感的でありながらインテリジェントな簡素化と自動化を導入しています。
ドラッグ・アンド・ドロップ操作などのシンプルで直感的な操作により、ポート、アクション・パラメーター、ユースケース・パラメーター、その他の要素の作成など、基盤となるSysML v2モデルに必要な変更が自動的にトリガーされます。この自動化は、SysML v2の正式な仕様に関する深い専門知識を必要とせずに、準拠したモデルを効率的かつ直感的に、またモデリング・エラーのリスクを軽減しながら作成できるように設計されています。
さらに、v1.5では、ユーザーがモデル内に複雑な部分構造を隠すことができるため、情報過多となるのを最小限に抑え、エンジニアが現在の作業に最も関連性の高い側面に集中できるようになります。この機能は、大規模で複雑なシステム・アーキテクチャーを扱う場合に特に重宝します。
Rhapsody SE v1.5は、大規模な分散チームが複雑なシステム設計で効果的に共同作業できるようにするマルチユーザー共同作業機能を導入しています。エンジニアは、公開されている「主流」モデリング・ブランチとシームレスにやり取りしながら、プライベート構成の作業を行い、独自のブランチで設計の代替案を検討できるようになりました。これにより、競合のない並行作業フローが可能になり、エンタープライズ・エンジニアリング組織のスケール要件をサポートできます。
