SysML v2の形式的な厳密さが導入の障壁となる可能性があることを認識し、Rhapsody SE v1.5では、生産性を向上させ、モデリングの学習曲線を短縮するために開発された、直感的でありながらインテリジェントな簡素化と自動化を導入しています。

ドラッグ・アンド・ドロップ操作などのシンプルで直感的な操作により、ポート、アクション・パラメーター、ユースケース・パラメーター、その他の要素の作成など、基盤となるSysML v2モデルに必要な変更が自動的にトリガーされます。この自動化は、SysML v2の正式な仕様に関する深い専門知識を必要とせずに、準拠したモデルを効率的かつ直感的に、またモデリング・エラーのリスクを軽減しながら作成できるように設計されています。

さらに、v1.5では、ユーザーがモデル内に複雑な部分構造を隠すことができるため、情報過多となるのを最小限に抑え、エンジニアが現在の作業に最も関連性の高い側面に集中できるようになります。この機能は、大規模で複雑なシステム・アーキテクチャーを扱う場合に特に重宝します。