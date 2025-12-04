IBM Bob：セキュリティーを第一に考えたレジリエントなAIへシフトレフト

現代のソフトウェア開発において、セキュリティは極めて重要でありながら、依然として後回しにされがちです。そこで登場するのが、10月に初めてご紹介した当社のエージェント型IDE「IBM Bob」です。Bobはセキュリティ・ファーストの原則に基づいて構築され、組織の意図、レポ、セキュリティ標準を理解し、より速く、よりスマートなソフトウェア開発のための開発パートナーとなることを目的に作られています。エージェント型ワークフロー、ビルトインのセキュリティ、エンタープライズ・グレードの柔軟なデプロイメントを備えたBobは、タスクを自動化するだけでなく、ソフトウェア開発ライフサイクル全体を変革します。

Bob の構築を開始して以来、私たちは「シフトレフト」の哲学を受け入れてきました。Bob はセキュリティを開発ワークフローに統合し、モダナイゼーションを加速し、コストを削減し、開発者と企業の摩擦を排除するのに役立ちます。

AI が開発ワークフローに組み込まれるようになるにつれて、コーディングが加速されるだけでなく、セキュリティ環境も変革します。AIは、プロンプト・インジェクション、ジェイルブレイク、データ・ポイズニングなどの新たなリスクをもたらすと同時に、より広範な企業への脅威を増大させます。AI搭載のIDEやエージェント型ワークフローがビルド、認証情報、デプロイを処理する場合、攻撃者は新たな侵入経路を獲得します。プロンプト・インジェクションはアウトプットを操作したり、安全でないコマンドをトリガーしたりする可能性があります。モデルのジェイルブレイクはガードレールを回避し、隠された機能を公開します。

データ・ポイズニングはトレーニング・セットを気付かないうちに破損させ、デプロイメント後も長い間モデルの動作に影響を与える可能性があります。従来のファイアウォールやスキャナーでは、これらの言語ベースの脅威を検知できません。企業は、脅威が本番環境に到達する前に検知して軽減するために、開発者ツールやCI/CDパイプラインに統合されたAI対応セキュリティを必要としています。