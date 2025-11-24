12月2日午後12時（東部標準時）に開催されるIBM Technology Summitのこのエピソードでは、IBMソフトウェア担当シニア・バイス・プレジデントのDinesh Nirmalと、オートメーションおよびAI担当ゼネラル・マネージャーのNeel Sundaresanが、開発者の生産性と企業のモダナイゼーションをAIがどのように再構築するかについて話し合います。
Dineshは、IBMのオープンなハイブリッドクラウド・ソフトウェア・スタックが、複雑さを簡素化し、モダナイゼーションを加速し、真のビジネス成果を解き放つためにどのような態勢を整えているかを共有します。その後、Neelが、開発者がより迅速にモダナイズし、より安全に自動化し、継続的にイノベーションを起こせるように設計されたIBMの新しいエージェント型IDEであるProject Bobのライブ・デモを行います。
BobがハイブリッドAI、エージェント型インテリジェンス、組み込みセキュリティーを統合して、チームがソフトウェアを構築し、進化させる方法を独占的にプレビューします。
次世代のインテリジェントなソフトウェア・デリバリーと、AIが開発ワークフローを再定義する方法にご興味をお持ちの場合は、このセッションをお見逃しなく。
IBM Technology Summitの紹介
IBM Technology Summitシリーズは、顧客、パートナー、専門家が一堂に会し、AI、データ、オートメーション、セキュリティーにわたるイノベーションがビジネスの運営方法をどのように変革できるかを探ります。各セッションは、アプリケーションのモダナイズやデータ管理からオペレーションの自動化やハイブリッド環境の保護まで、実際の課題に焦点を当てています。このシリーズでは、デモ、ディスカッション、お客様事例を通じて、企業がより迅速に成果を達成し、複雑さを軽減し、責任あるイノベーションを大規模に実現するのに、IBMのテクノロジーがどのように役立つかを紹介します。