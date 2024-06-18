情報はあらゆる所にあります。企業にとっては情報がすべてです。最高情報責任者（CIO）をはじめとする変革を推進するリーダーの役割は、従業員体験やデジタル労働エージェントから製品開発、顧客体験に至るまで、ビジネスのあらゆる領域に影響を与えるまでに進化しています。​

IBMのCIO兼ビジネス・プラットフォーム・トランスフォーメーション担当副社長であるAnn Funaiがホストを務める「Transformers」では、今日の変革を推進するリーダーの舞台裏をご紹介しています。リーダーたちの抱える現実の課題、インスピレーションを与えるような教訓、実践的なベスト・プラクティスなどを探求しましょう。個人的なトランスフォーメーションから外部への影響まで、真のトランスフォーマーとは何かについて、Annがゲストとともに探ります。隔週水曜日、東部時間（ET）午前7時のポッドキャストで、トランスフォーメーションの世界へ旅立ちましょう。

1周年記念イベントにぜひご参加ください！