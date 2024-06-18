Transformers誕生1周年：Ann FunaiへのQ&A
情報はあらゆる所にあります。企業にとっては情報がすべてです。最高情報責任者（CIO）をはじめとする変革を推進するリーダーの役割は、従業員体験やデジタル労働エージェントから製品開発、顧客体験に至るまで、ビジネスのあらゆる領域に影響を与えるまでに進化しています。
IBMのCIO兼ビジネス・プラットフォーム・トランスフォーメーション担当副社長であるAnn Funaiがホストを務める「Transformers」では、今日の変革を推進するリーダーの舞台裏をご紹介しています。リーダーたちの抱える現実の課題、インスピレーションを与えるような教訓、実践的なベスト・プラクティスなどを探求しましょう。個人的なトランスフォーメーションから外部への影響まで、真のトランスフォーマーとは何かについて、Annがゲストとともに探ります。隔週水曜日、東部時間（ET）午前7時のポッドキャストで、トランスフォーメーションの世界へ旅立ちましょう。
1周年記念イベントにぜひご参加ください！
シーズン2
この包括的なガイドには、教育的な解説、実践的なチュートリアル、ポッドキャストのエピソードなど、AIエージェント関連のコンテンツが多数含まれています。
Salesforce社はエージェント型AIの機能を民主化しています。そこで、大規模でコスト効率の高い展開を実現するための3つの優先事項について説明します。
CIOは、AIを取り巻く期待と、それがビジネスを変革する可能性について熟知しています。生成AIとエージェント型AIは急速に進化しています。今こそ、このテクノロジーを活用して真のビジネス価値を高める素晴らしい機会を真剣に検討するのに最高のタイミングです。
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