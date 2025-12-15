データ管理の未来は、ツール主導のワークフローからインテリジェントな自動化へと移行しつつあります。最新のデータ・プラットフォームは強力ですが、ビジネス・アナリスト、製品チーム、最前線の意思決定者など、ほとんどの従業員には、それらを活用するための時間や専門知識が不足しています。代わりに、手作業で資産を特定し、コンテキストを検証し、リネージュを解釈するデータ専門家に頼っています。

しかし、このモデルは拡張性がなく、組織の速度を低下させています。最近の調査結果によると、米国と英国のリーダーの57％が、自社のデータ・リテラシーのギャップが意思決定の妨げになっていると考えています。従業員がデータを見つけて信頼するのに苦労すると、AIイニシアチブは停滞し、ガバナンスは事後対応的になり、生産性は停滞します。

企業が前進するためには、別の複雑なツールの習得を求めるのではなく、ユーザーにインテリジェンスを直接提供する新しいアプローチが必要です。