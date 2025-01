IBM LinuxONEのチームは、The Open GroupのOpen EA Standards for Organizationsにおいて、「APAC 2023 Merit in ESG Architecture Award(APAC地域の2023 ESGアーキテクチャー賞優秀賞)」を受賞 しました。企業の意思決定とオペレーションに対するESGの要素の統合と実装に焦点を当てて積極的に推進し、サステナビリティー、社会的責任と優れたガバナンス、革新的なソリューション、ESG基準の実践に関してリーダーシップを発揮したことが評価されました。 6