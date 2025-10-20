製品サポート終了管理（PELM）活動の一環として、IBMは1989年にヨーロッパのお客様向けに製品回収プログラムの提供を開始し、長年にわたってこれらの活動を拡大、強化してきました。現在、IBMのGlobal Asset Recovery Services（GARS）は、中古やリース終了したIBM資産の社外への再販売、社内での資産の再利用と再導入、およびスクラップIT設備の廃棄に関する環境に配慮した責任あるプロセスの提供を担っています。

資産を直接再利用できない場合、厳格なプロセスと独自の製造基準を使用して再製造または整備されます。資産は、特定のクライアント要件を満たすために再構成することもできます。部品は回収して再利用するだけでなく、外部に販売します。こうした実践により、IT設備の寿命が延び、新製品を製造する必要性が減ります。すべての再利用や再マーケティングの機会が終わると、残りのコンポーネントは材料の回収とリサイクルに送られます。

IBMの自主的な環境目標は、サポート終了製品を再利用またはリサイクルし、IBMの業務によって埋め立て地に送られる、または焼却される製品廃棄物の量が、処理される総重量の3%を超えないようにすることです。

2024年には、68カ国以上で約10,300mtのサポート終了製品と製品スクラップを処理しました。そのうち96.8％（重量）が再販売、再利用またはリサイクルに送られ、3.2％が廃棄物発電プロセスに送られ、0.7％が最終処理のために埋立地または焼却に送られました。これには、IBMとそのお客様によって生成されたサポート終了製品の両方が含まれます。

IBMは、1972年に導入したサプライヤーの環境評価プログラムを拡張する形で、1991年にPELM（Product End-of-Life Management）サプライヤーに対する環境評価の企業全体での要件を確立しました。これらのサプライヤーに対して、取引を開始する前およびその後は3年ごとに評価を行っています。

IBMは1995年に製品廃棄に関する報告を開始して以来、これまでに世界中で合計115万トン（25億3,000万ポンド）の製品および製品廃棄物を処理してきました。

IBMのPELMサプライヤーに対する要件の詳細はこちら