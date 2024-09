IBM SnapMLは、一般的な機械学習モデルの高速トレーニングと推論のために設計されたライブラリーです。IBM Integrated Accelerator for AIを活用して、ランダム・フォレスト、エクストラ・ツリー、勾配ブースティング・マシンの各モデルのパフォーマンスを強化します。AI Toolkit for IBM Z、LinuxONE、およびIBM CloudPak for Dataの一部として提供されています。