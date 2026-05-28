AWS導入の企画・設計から構築、運用・監視、継続的な改善までを一気通貫で支援し、ビジネス成長とDX推進を実現するAWS総合支援サービス
AWSを中心とした「４つの領域」にフォーカスし、お客様の「さまざまな課題」に最適な答えを導き出します。
導入の相談から構築まで専門スタッフによるトータルサポート
AWS導入において必要な全フェーズから、導入後の運用やアフターフォローまで一気通貫で支援。AWSから認められた設計力と、最新技術に対応した構成提案力でお客様ビジネスに最適なAWS環境を構築いたします。
ビジネスに最適なAWS環境を構築します。
クラウドネイティブなアプリケーション開発を、技術検証から支援します。
AWS環境の最適化に向けた4つの支援を提供します。
24時間365日のシステム監視・障害対応から改善提案まで
AWS環境の監視運用において必要な作業を、お客様に代わり24時間365日体制でトータルに対応。新規・既存環境問わず、お客様のビジネスやシステムにあわせた、監視運用代行サービスをご提供します。
24時間365日死活監視及び障害復旧サービスを提供します。
ご依頼に基づいてAWSの設定変更を代行します。
自動化と継続改善を行う保守サービスを提供します
レベル１MSSPコンピテンシーを取得
MSSPとはマネージド・セキュリティ・サービス・プロバイダーの略称です。AWSレベル1MSSP コンピテンシーを取得すると、セキュリティサービスに高い専門性を持ち、24時間体制で運用できる能力を有した企業であることが証明されます。
高度なセキュリティサービスとインシデント対応サービスを24時間365日で提供します。
お客様のDX推進を共に実現する、伴走型AWS内製化支援
内製化支援推進AWSパートナーとして、デジタル変革を加速するAWS活用とDX戦略コンサルティングを起点に、着実にAWS内製化を実現し、ビジネス革新へと導きます。
お客様のAWS活用における様々な疑問や課題に対して、現場で活躍する実務経験豊富なエンジニアによるアドバイスを提供します
お客様のデジタル変革を支援するため、AWSを活用したDX推進の戦略立案から実行支援まで、AWS利活用における包括的なコンサルティングサービスを提供します
AWSを中心とした「４つの領域」にフォーカスし、それらに140社を超えるパートナー企業のソリューションを組み合わせ、お客様の「さまざまな課題」に最適な答えを導き出します。
ビジネスリーダー向けに特別にキュレートされたソート・リーダーシップ・リサーチ。IBM Institute for Business Valueがお届けします。
目的意識を持ったコンサルタントとして活躍しませんか。イノベーションと変革を推進するIBMのプロフェッショナル・チームに参加してください。
IBMの革新的なテクノロジー・ソリューション、インセンティブ、リソースを活用して、ビジネスの成長を促進できます。
ビジネスの成長に役立つレポート、ガイドブック、ソート・リーダーシップ論文など、最新最新をご覧いただけます。