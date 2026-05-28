IBM SKY-OPT

AWS導入の企画・設計から構築、運用・監視、継続的な改善までを一気通貫で支援し、ビジネス成長とDX推進を実現するAWS総合支援サービス

Skyarch, an IBM Company AWSコンサルティング・サービス
モダナイゼーションのイメージ図
AWSにフォーカスした多彩なソリューション

AWSを中心とした「４つの領域」にフォーカスし、お客様の「さまざまな課題」に最適な答えを導き出します。

AWS導入支援

導入の相談から構築まで専門スタッフによるトータルサポート

AWS導入において必要な全フェーズから、導入後の運用やアフターフォローまで一気通貫で支援。AWSから認められた設計力と、最新技術に対応した構成提案力でお客様ビジネスに最適なAWS環境を構築いたします。
AWS設計・構築

ビジネスに最適なAWS環境を構築します。
AWS開発（クラウドネイティブ開発）

クラウドネイティブなアプリケーション開発を、技術検証から支援します。
AWS請求代行

AWS環境の最適化に向けた4つの支援を提供します。

AWS運用代行

24時間365日のシステム監視・障害対応から改善提案まで

AWS環境の監視運用において必要な作業を、お客様に代わり24時間365日体制でトータルに対応。新規・既存環境問わず、お客様のビジネスやシステムにあわせた、監視運用代行サービスをご提供します。
AWS監視

24時間365日死活監視及び障害復旧サービスを提供します。
AWS運用

ご依頼に基づいてAWSの設定変更を代行します。
クラウドネイティブ保守

自動化と継続改善を行う保守サービスを提供します

AWSセキュリティ運用

レベル１MSSPコンピテンシーを取得

MSSPとはマネージド・セキュリティ・サービス・プロバイダーの略称です。AWSレベル1MSSP コンピテンシーを取得すると、セキュリティサービスに高い専門性を持ち、24時間体制で運用できる能力を有した企業であることが証明されます。
AWSマネージドセキュリティ

高度なセキュリティサービスとインシデント対応サービスを24時間365日で提供します。

AWS内製化支援

お客様のDX推進を共に実現する、伴走型AWS内製化支援

内製化支援推進AWSパートナーとして、デジタル変革を加速するAWS活用とDX戦略コンサルティングを起点に、着実にAWS内製化を実現し、ビジネス革新へと導きます。
AWSアドバイザリー

お客様のAWS活用における様々な疑問や課題に対して、現場で活躍する実務経験豊富なエンジニアによるアドバイスを提供します
AWSコンサルティング

お客様のデジタル変革を支援するため、AWSを活用したDX推進の戦略立案から実行支援まで、AWS利活用における包括的なコンサルティングサービスを提供します

IBM SKY-OPT サービス全体像

AWSにフォーカスした多彩なソリューション

AWSを中心とした「４つの領域」にフォーカスし、それらに140社を超えるパートナー企業のソリューションを組み合わせ、お客様の「さまざまな課題」に最適な答えを導き出します。

IBM SKY-OPT サービス全体像の説明画像
次のステップ

IBM Consultingが、お客様のビジネスにどのように貢献できるかについては、お気軽にお問い合わせください。ご質問にお答えするとともに、IBMのビジネス・コンサルティング・サービスがお役に立てる方法について説明し、次のステップをご提案いたします。

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