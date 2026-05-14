大規模なトランスフォーメーション・プログラムの簡素化およびリスクの軽減
大規模なクラウド移行は、断片化されたシステム、データ、ベンダーが関わる複雑でリスクの高いトランスフォーメーションです。その成功は、オートメーション、インテリジェンス、ガバナンスを組み合わせて成果を加速し、意思決定を改善するAI駆動型アプローチにかかっています。
IBM Consulting Delivery Curator（ICDC）は、エンドツーエンドのクラウド移行とモダナイゼーションを統括するAI搭載フレームワークです。発見から実行までのプロセスを単一のインテリジェンス層に統合し、生成AIとオートメーションによってプロセスを効率化し、より迅速かつ制御された成果を提供します。
安全でオープンなテクノロジーをベースに構築されたICDCは、ハイブリッド環境をサポートし、システム全体を統合します。特に複雑なレガシー・システムに有効で、リホスティング、リプラットフォーム、リファクタリング、あるいは廃止といったストラテジーに対し、AIがガイドするより明確で予測可能な移行パスを提供します。
ICDCはハイブリッド環境全体でAI搭載の発見を提供し、依存関係、リスク、準備状況、最適化、モダナイゼーションの洞察を明らかにすることで、より迅速かつ高品質な意思決定を可能にし、エンタープライズ規模でのクラウド・アセスメントを加速させます。
ICDCは統合されたコマンド・プレーンとして機能し、クラウド、エンタープライズ・アプリケーション、インフラストラクチャーのエコシステムに依存することなく、プラットフォームとシームレスに統合します。また、柔軟性と拡張性を備え、リホスティング、リプラットフォーム、リファクタリング、モジュール化、廃止といったプロセス全体にわたって、モダナイゼーションを推進するのにも役立ちます。
ICDCは、AI駆動型のオートメーション、エージェントによりオーケストレーションされたワークフロー、リアルタイムのガバナンス・ダッシュボード、および自然言語による移行アシスタントを通じて、ロータッチな実行を可能にします。このツールは、クリックによる移行の実行、リスクの低減、タイムラインの短縮、プログラムの完全な可視化を大規模に実現します。
ICDCは、生成AIと実績のあるエンゲージメント・パターンを使用して、ターゲット・アーキテクチャー、移行デザイン、図、作業パッケージを自動生成します。自然言語設計アシスタントは、意思決定を標準化、アーキテクチャーのボトルネックの軽減、設計品質の向上を大規模に実現します。
ICDCはインテリジェンスを活用し、、依存関係、ビジネス上の優先順位、リスクに基づいてアプリケーションをグループ化します。これにより最適化された移行ウェーブを策定するとともに、自動生成されるロードマップ、およびリホスト、リプラットフォームおよび廃止の各プロセスに合わせたロードマップと専用の作業分解構造（WBS）を自動作成します。ICDCは、JiraやAzure ADOなどのツールとのシームレスな連携により、工業化された実行を可能にします。
アジャイルな方法論と再利用可能な広範な青写真を使用して、業種・業務に関係なく、AWS Cloud上での設計、移行、運用を迅速化できます。
Vikas GanoorkarはIBMのシニア・パートナーであり、銀行および金融サービス業界を中心に、エンタープライズ・アプリケーション、クラウド移行、Oracle/SAPトランスフォーメーション分野において20年以上にわたえうグローバルなリーダーシップ経験を有しています。彼はプリセールス、大規模デリバリー、プラクティス・リーダーシップを専門とし、オフショアおよびグローバルチーム全体でのクラウド、アジャイル、DevOpsを通じたイノベーションを推進しています。
Sailendraは、IBM Consultingの移行およびモダナイゼーション・サービス向けのIBM資産CTOで、生成AI、クラウド、データ製品管理を専門としています。多様な業界の企業クライアント向けの大規模なトランスフォーメーションおよび統合プロジェクトを主導しています。ストックホルムを拠点とし、複雑な分散型アプリケーション・プラットフォームにおける専門知識と技術的リーダーシップが高く評価されています。
ハイブリッドクラウド・データ部門のアプリケーション移行とモダナイゼーション・ソリューション担当CTOとして、ハイブリッド・マルチクラウド環境向けの高品質なアプリケーション移行とモダナイゼーション・ソリューションの設計と提供を主導しています。専門分野は、開発、分析、製品開発、CRMイノベーションなど多岐にわたります。クラウド関連の特許を取得しており、多数の出版物を発表しています。クラウドを活用した継続的なトランスフォーメーションと顧客価値の向上に注力しています。
Debasis RoyChoudhuriは、IBMの特別エンジニア兼エグゼクティブ・パートナーであり、米国におけるハイブリッドクラウド・サービスのクラウド・モダナイゼーションを主導しています。彼は、生成AI、マルチクラウドITストラテジー、クラウド・トランスフォーメーションへの取り組みを専門としています。DebasisはIBM内のソート・リーダーとして認められており、IBM Academy of Technologyのメンバーです。
生成AIを実装したプラットフォームで、クラウド導入を加速し、一貫性と予見性の高い成果を実現します。幅広いアプリケーションとランディング・ゾーンをサポートし、ハイブリッドクラウドとプラットフォーム・ネイティブ双方のモダナイゼーションを可能にします。
Red Hatを活用したIBMのアプリケーション・モダナイゼーション手法は、安全でコスト効率が高く、アジャイルなクラウドへのシームレスな移行とモダナイゼーションを実現します。
クラウドネイティブの構築ストラテジーは、より低コストでイノベーションを加速させ、市場投入までの時間短縮を支援し、オープンでセキュアなハイブリッド・マルチクラウド・プラットフォームによって収益の成長を促進します。
IBMアプリケーション管理サービスは、アプリケーションの管理方法を変革し、クラウドへの投資を最大化します。