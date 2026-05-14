大規模なクラウド移行は、断片化されたシステム、データ、ベンダーが関わる複雑でリスクの高いトランスフォーメーションです。その成功は、オートメーション、インテリジェンス、ガバナンスを組み合わせて成果を加速し、意思決定を改善するAI駆動型アプローチにかかっています。

IBM Consulting Delivery Curator（ICDC）は、エンドツーエンドのクラウド移行とモダナイゼーションを統括するAI搭載フレームワークです。発見から実行までのプロセスを単一のインテリジェンス層に統合し、生成AIとオートメーションによってプロセスを効率化し、より迅速かつ制御された成果を提供します。

安全でオープンなテクノロジーをベースに構築されたICDCは、ハイブリッド環境をサポートし、システム全体を統合します。特に複雑なレガシー・システムに有効で、リホスティング、リプラットフォーム、リファクタリング、あるいは廃止といったストラテジーに対し、AIがガイドするより明確で予測可能な移行パスを提供します。