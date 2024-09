電気通信や金融サービス向けのソリューションで、IBMは業界に特化したクラウド製品を設計した最初の企業である。当社のAIを活用したIBM Cloud for Telecommunicationsネットワーク・オートメーション・ソリューションは、5Gとエッジ・サービスの提供を加速し、コストの削減とネットワークの近代化を実現します。IBM Cloud for Financial Servicesにより、銀行は自信を持ってミッション・クリティカルなアプリケーションをクラウドでホストし、より迅速かつ効率的にビジネスを行うことができます。

IBM Cloudは、よりスマートなビジネス方法で業界を変革し、顧客エクスペリエンスを向上させています。