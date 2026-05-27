Verizonは、IBM Maximo Visual Inspectionを活用してビルの保守と小売店の環境を改善
Verizonのロゴがチーム・ペンスキーの12号車シボレーに飾られようと、全米各地のトップ・プロ・スポーツ・イベントの会場脇で輝いていようと、Verizonは常に卓越性を象徴しています。品質へのこだわりは、同社の不動産事業にも及んでおり、インフラの完全性と信頼性を維持することが最優先事項となっています。
同社の重要なビジネス・ネットワーキング・デバイスとハードウェアを収容する、目立たないレンガの建物には、細心の注意を払った定期的な検査が必要です。これは、従業員、顧客、ゲストに素晴らしいエクスペリエンスを提供し、業務効率を確保するために不可欠です。しかし、この広大で多様かつ広範囲に及ぶ中央事務所のネットワーク、小売店や運営構造を管理および検査するという課題は、大変なチャレンジとなりました。
従来は手作業で行われていた、事前対応および事後対応の建物検査は、時間がかかり、多くのリソースが必要でした。建物のファサードの異常や欠陥を特定して記録するプロセスが複雑で、一貫性がなかったのです。この非効率的なプロセスは、重要インフラの保守を担当する企業にとって費用がかかり、問題となることが判明しました。より正確で簡素化されたシステムの必要性を認識したVerizonは、物理的な拠点の広大なネットワークをより適切に管理、検査、維持するための自動化ソリューションを模索し、IBMに支援を求めました。
建物検査プロセス
技術主導の改善
リソースの逼迫
Verizonのグローバル不動産（GRE）チームのメンバーは、IBM® Client EngineeringおよびIBM Technology Expert Labsと提携して、IBM Maximo® Visual Inspection（MVI）を用いたAI搭載ソリューションを開発するための、2段階試験導入プロジェクトを行いました。第1段階は、建物外観の検査プロセスを自動化し、高度なコンピューター・ビジョン技術を活用してファサードの異常を正確に特定して記録することを目的としていました。検査担当者はMVIモバイル・アプリを使用して、ソリューションの人工知能（AI）モデルをトレーニングして、建物の外観に潜在的な欠陥を検出することができました。この自動化されたプロセスにより、検査の一貫性と精度が向上し、手動チェックに比べて必要な時間と労力が大幅に削減されました。
第2段階では、小売店環境に焦点を当てました。VerizonのGRE 組織は、MVIを使用して在庫と保管備品の設置管理を自動化しました。Verizon GREは、MVIとそのモバイル・アプリケーションを使用して、顧客向けのiPadのセットアップなど、実店舗の備品や特徴の画像を特定してカタログ化し、それらが設計仕様に従って設置されていることを確認しました。このプロセスにより、Verizonの小売環境において、品質保証が簡素化され、一貫した顧客体験が実現しました。その後、そのプロセスから得られたデータは、Verizonの既存の不動産管理ソフトウェアであるIBM TRIRIGA® Application Suite*と統合され、記録と行動計画策定を効率化しました。収集されたデータはクラウド・ベースのサーバーに送信され、そこから他のデータ・システムと統合できます。
いずれの場合も、不動産および施設管理のための統合型職場管理システム（IWMS）であるIBM TRIRIGAが、最適化されたポートフォリオ・パフォーマンスと資産ライフサイクルを生み出しました。モジュール式でスケーラブルなアーキテクチャーにより、同組織はコスト削減とデータを活用した意思決定で業務効率の向上を実現すると同時に、将来のモダナイゼーションに向けた強力な基盤を確立できました。
IBM MVIをVerizonの業務に組み込むことで、断片化された手作業のワークフローが、簡素化されたインテリジェントなシステムへと置き換えられました。このソリューションのエッジ導入機能とMaximoエコシステムとのシームレスな統合により、リアルタイムの知見と迅速な意思決定が実現しました。検査を自動化することで、Verizonは精度と効率性を向上させただけでなく、スケーラブルなデータ主導型の施設管理の基盤を築きました。
*注：IBM TRIRIGAはその後、IBM Maximo Real Estate and Facilitiesに進化しました。その要となるIWMS機能は、より広範なMaximo Application Suiteの一部です。このお客様事例は、お客様によるIBM TRIRIGAの活用方法を反映しています。
MVI試験導入プログラムでは、Verizonの検査プロセスの効率性を高め、不動産ポートフォリオの保守と改善を簡素化する堅牢でスケーラブルなソリューションを実証しました。
「IBMと連携することで、技術を活用して精度と効率性を改善し、建物検査プロセスを変革できました。AI搭載MVIソリューションは、リソースの負担を軽減しただけでなく、小売店とオフィスの状況を最適化するのにも役立ちました」とVerizonのグローバル不動産物件担当シニア・ディレクターであるDavid Riccitelli氏は語ります。
自動化された検査プロセスにより、建物の保守にかかる時間とリソースが大幅に削減され、GREチームはより戦略的な業務に集中できるようになりました。IBM TRIRIGAとの統合により、シームレスなデータ管理とより包括的なレポート作成プロセスが実現し、運用効率がさらに向上しています。全体として、AI搭載のソリューションにより、VerizonのGRE業務が改善されただけでなく、複雑なビジネス課題におけるAIの変革の可能性も実証されました。
Verizonは、モビリティー、信頼性の高いネットワーク接続性、セキュリティーに対する顧客の要求に応えながら、数百万人の顧客の生活、仕事、遊びを支えています。ニューヨーク市に本社を置くVerizonは、国または地域とフォーチュン500企業のほぼすべてにサービスを提供しています。Verizonの世界クラスのチームは、顧客の現在の状況に対応し、明日のニーズに対応するために、常に革新を続けています。
Verizonのグローバル不動産部門は、管理用および技術用地、小売拠点、データセンターを含む同社の不動産ポートフォリオの管理を担当しています。
© Copyright IBM Corporation.2026年5月
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示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。