Verizonのロゴがチーム・ペンスキーの12号車シボレーに飾られようと、全米各地のトップ・プロ・スポーツ・イベントの会場脇で輝いていようと、Verizonは常に卓越性を象徴しています。品質へのこだわりは、同社の不動産事業にも及んでおり、インフラの完全性と信頼性を維持することが最優先事項となっています。

同社の重要なビジネス・ネットワーキング・デバイスとハードウェアを収容する、目立たないレンガの建物には、細心の注意を払った定期的な検査が必要です。これは、従業員、顧客、ゲストに素晴らしいエクスペリエンスを提供し、業務効率を確保するために不可欠です。しかし、この広大で多様かつ広範囲に及ぶ中央事務所のネットワーク、小売店や運営構造を管理および検査するという課題は、大変なチャレンジとなりました。

従来は手作業で行われていた、事前対応および事後対応の建物検査は、時間がかかり、多くのリソースが必要でした。建物のファサードの異常や欠陥を特定して記録するプロセスが複雑で、一貫性がなかったのです。この非効率的なプロセスは、重要インフラの保守を担当する企業にとって費用がかかり、問題となることが判明しました。より正確で簡素化されたシステムの必要性を認識したVerizonは、物理的な拠点の広大なネットワークをより適切に管理、検査、維持するための自動化ソリューションを模索し、IBMに支援を求めました。