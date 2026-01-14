マサチューセッツ州中部で最大手のヘルスシステムであるUMass Memorial Healthは、7〜8つの地域で病院とプライマリ・ケア・センターのネットワークを拡大しています。ミルフォード地域病院を含む最近の買収により、同社のITエコシステムは急速に拡大しました。心臓病学、看護、救急部、集中治療室、キオスクなど、さまざまな部門のデバイスを管理することは、それぞれアプリ、レイアウト、ネットワーク要件が異なるため困難です。このような部門ごとのカスタマイズにでは、統一的なデバイス管理が困難になります。

従来のモバイル・デバイス管理（MDM）ソリューションでは、多くの場合、ITチームが複数のインターフェースを通じてポリシーを構成する必要があります。他の主要なMDMプロバイダーでは、管理者はコンプライアンス設定、主要な機能、構成ページを切り替える必要があります。すると、特にテクノロジーが患者の治療成果や医師の生産性に直接影響を与える医療の分野では、遅延や非効率が生じます。

もう一つの課題は共有デバイスの利用でした。看護師、医師、技術者、倉庫従業員はシフト中に同じiPadやZebraハンドヘルドを使うことが多いです。競合ソリューションでは、コンプライアンスを維持しながらユーザーを安全に割り当てることはシームレスではありませんでした。その複雑さに加え、UMassでは、臨床医がアップデートのたびにIT部門の助けを借りずに何千台ものデバイスにポリシーを迅速に拡張できる機能が必要です。

このような現実から、UMass Memorial Healthは一貫性、柔軟性、レジリエンスを大規模に提供できるMDMプラットフォームを必要としていました。同社のITチームは、デプロイメントを合理化し、セキュリティーを強化し、ITオーバーヘッドを削減し、適切なタイミングで適切なツールを介護者に提供するソリューションを求めていました。UMass Memorial Healthにとって、ダウンタイムや設定ミスがあれば、ケアの提供、患者の同意ワークフロー、さらにはインベントリー管理が中断される危険があったため、高いリスクが懸念されました。