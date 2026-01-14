UMass Memorial HealthがIBM MaaS360でデバイス管理を変革
マサチューセッツ州中部で最大手のヘルスシステムであるUMass Memorial Healthは、7〜8つの地域で病院とプライマリ・ケア・センターのネットワークを拡大しています。ミルフォード地域病院を含む最近の買収により、同社のITエコシステムは急速に拡大しました。心臓病学、看護、救急部、集中治療室、キオスクなど、さまざまな部門のデバイスを管理することは、それぞれアプリ、レイアウト、ネットワーク要件が異なるため困難です。このような部門ごとのカスタマイズにでは、統一的なデバイス管理が困難になります。
従来のモバイル・デバイス管理（MDM）ソリューションでは、多くの場合、ITチームが複数のインターフェースを通じてポリシーを構成する必要があります。他の主要なMDMプロバイダーでは、管理者はコンプライアンス設定、主要な機能、構成ページを切り替える必要があります。すると、特にテクノロジーが患者の治療成果や医師の生産性に直接影響を与える医療の分野では、遅延や非効率が生じます。
もう一つの課題は共有デバイスの利用でした。看護師、医師、技術者、倉庫従業員はシフト中に同じiPadやZebraハンドヘルドを使うことが多いです。競合ソリューションでは、コンプライアンスを維持しながらユーザーを安全に割り当てることはシームレスではありませんでした。その複雑さに加え、UMassでは、臨床医がアップデートのたびにIT部門の助けを借りずに何千台ものデバイスにポリシーを迅速に拡張できる機能が必要です。
このような現実から、UMass Memorial Healthは一貫性、柔軟性、レジリエンスを大規模に提供できるMDMプラットフォームを必要としていました。同社のITチームは、デプロイメントを合理化し、セキュリティーを強化し、ITオーバーヘッドを削減し、適切なタイミングで適切なツールを介護者に提供するソリューションを求めていました。UMass Memorial Healthにとって、ダウンタイムや設定ミスがあれば、ケアの提供、患者の同意ワークフロー、さらにはインベントリー管理が中断される危険があったため、高いリスクが懸念されました。
増大する課題に対処するために、UMass Memorial Halthは全社的なMDMソリューションとしてIBM® MaaS360® 統合エンドポイント管理（UEM）ソリューションを採用しました。このプラットフォームは、数千台のデバイスの構成、アプリケーション、コンプライアンスを管理するための単一のポリシー主導型インターフェースを提供しました。MaaS360は、他のツールとは異なり、IT管理者は統一されたポリシー・フレームワーク内でホーム画面の構成、Webアクセスの制限、パスコードの適用、アプリの割り当てを実行できます。
このソリューションは臨床医の能力も強化しました。看護師は、ITチケットを送信することなく専用のMaaS360アプリ・カタログにアクセスして部門固有のツールをダウンロードできるようになり、参考情報へのアクセスが劇的に加速しました。役割ベースの管理により、ITリーダーは技術者やエンジニアに適切な権限を割り当て、ポリシーを偶発的な変更から保護できます。MaaS360 を選択したことで、ITリーダーはデバイスの問題に対処するのではなく、成長とイノベーションに集中できるようになりました。
Venkat氏は次のように言います。「MaaS360® は、ポリシーの適用からロールベースの管理まで、柔軟性と信頼性を提供し、臨床医は患者に集中し、IT部門がシームレスにモビリティーを管理できます」
MaaS360の導入により、UMass Memorial Healthには目に見えるメリットがもたらされ、ITオペレーションと患者ケアの両方が強化されました。その結果、医療システム全体の効率性、信頼性、ユーザーエクスペリエンスが向上しました。
主な成果
これらの結果は、MaaS360 が管理ツールであるだけでなく、患者中心のケアを実現するツールでもあることを示しています。UMass Memorial Healthは、デバイス管理を簡素化し、アップタイムを改善し、医師間の摩擦を軽減することで、デジタルモビリティストラテジーを真の運用上の利点に変えました。
UMass Memorial Healthはマサチューセッツ州中部最大の非営利ヘルスシステムで、毎年数百万人の患者にサービスを提供しています。これには、複数の地域にまたがる病院、プライマリ・ケア・センター、診療所のネットワークが含まれており、地域での教育プログラムと研究を推進しながら、思いやりのある質の高いケアを提供しています。彼らは近年大幅に事業を拡大し、いくつかの病院を買収してリーチを拡大しました。UMassは、思いやり、質、革新性をもって多様な患者集団の健康を向上させるという使命を達成するために、高度なITソリューションの導入に取り組んでいます。
