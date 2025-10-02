TEPL社がIBMと提携して、合併後の統合を加速するためのスケーラブルで統一されたプラットフォームを構築
エレクトロニクス製造業界における有力なグローバル企業であるTata Electronics Private Limited（TEPL）社は、業界をまたいだ戦略的買収によって事業基盤を拡大しています。これらの買収には、エレクトロニクス製造サービス（EMS）、半導体後工程受託製造（OSAT）、最終組立・テスト・パッケージング（FATP）、半導体ファウンドリーや設計サービスが含まれます。新たに買収した企業がそれぞれ異なるプラットフォームやプロセスで運営されていたため、TEPL社はアプリケーション、ミドルウェア・システム、パートナー・エコシステム全体にわたる可視性を確保することの重要性を認識しました。事業継続性を確保し、運用効率を高め、買収による価値を最大限に引き出すには、シームレスな統合戦略が不可欠でした。
この目標を達成するために、TEPL社は堅牢で拡張性のある統合基盤を構築し、コネクテッド・エンタープライズのビジョンと長期的な成長目標を支えることを目指しました。
TEPL社はコネクテッド・エンタープライズのビジョンを支えるために、Tataグループの子会社であるTata Consultancy Services（TCS）社が開発し、IBM® webMethods Hybrid Integrationプラットフォーム上に構築されたNextGen B2B統合フレームワークを採用しました。未来を見据えたこのフレームワークは、拡張性と柔軟性を提供し、拡大を続けるエコシステムの統合を可能にしました。
第一段階として、買収した企業全体の既存インターフェース、パートナー接続、システム統合を文書化・分析するため、テンプレートベースのナレッジ・キャプチャー・フレームワークがワークフローに導入されました。このプロセスにより、シームレスな統合のための体系的な基盤が確立されました。
TCS社はIBM webMethods Hybrid Integrationを活用し、TEPL社の主要システムを接続する堅牢なアプリケーション間（A2A）およびB2B統合プラットフォームを構築しました。接続されたシステムには、製造実行システム（MES）、受注管理・フルフィルメント、倉庫管理、設備保全、SAP、製品ライフサイクル管理（PLM）、サプライヤー関係管理、サードパーティー物流システムなどが含まれます。
IBMとの戦略的パートナーシップを通じて、TCS社はTEPL社がライセンス管理を効率化し、統合プラットフォームを迅速に導入できるよう支援しました。同時に、長期的な拡張性、一貫性、運用の卓越性を確保するため、ベストプラクティス、標準化されたガイドライン、明確に定義された役割を取り入れた統合ガバナンス・モデルが導入されました。
TEPL社はNextGen B2B統合フレームワークを導入したことにより、社内システム、パートナー、サプライヤー、物流事業者をつなぐセキュアでエンタープライズグレードの統合基盤を運用できるようになりました。この統合プラットフォームはデータの可視性を高め、買収した企業間で円滑なコラボレーションを支援し、TEPL社が真にコネクテッド・エンタープライズとして機能することを可能にしています。
現在、このプラットフォームは年間1億件を超えるトランザクションを処理しており、新しい工場、プロセス、アプリケーションを取り込むにつれて処理量は指数関数的に増加しています。これにより、実運用における拡張性と堅牢性が実証されています。また、このプラットフォームによりテクノロジーをビジネス・ニーズに合わせることもできるようになり、迅速な意思決定と洞察に基づく運用を可能にしました。
さらに、統合ガバナンス・フレームワークによって、TEPL社は今後の買収案件を迅速かつ一貫性をもって取り込むことができ、価値実現までの時間を短縮し、長期的な成長戦略を支援します。全体として、TCS社とIBMの戦略的パートナーシップにより、運用効率を向上させ、プロセスを簡素化しました。
Tata Electronics Private Limited（TEPL）社は、2020年に設立され、インド・ムンバイに本社を置くTataグループの新規事業です。同社は精密製造や半導体の組立・パッケージングを専門とし、グローバルなエレクトロニクスおよびハイテク企業を支援しています。Tata Electronics社は、インドにおけるエレクトロニクス製造エコシステムの発展と、半導体技術における自立の推進において重要な役割を果たしています。急成長中の企業として、同社は最先端のインフラストラクチャーと、持続可能性を重視した取り組みや高度なスキルを持つ人材を組み合わせています。
Tata Consultancy Services（TCS）社は、インド・ムンバイに本社を置く、グローバルなITサービス、コンサルティング、ビジネスソリューション・プロバイダーです。1968年に設立されたTCS社は、Tataグループの傘下企業で、デジタル・トランスフォーメーション、クラウド技術、AI、企業統合において豊富な専門知識に基づき、幅広い技術およびエンジニアリング・サービスを150カ国以上の顧客に提供しています。60万人を超える従業員と2024会計年度の売上高が290億米ドルを超えるTCS社は、世界最大かつ最も信頼されるITサービス企業のひとつです。
IBM webMethods Hybrid Integrationは、AI搭載の自動化機能により、ハイブリッド環境全体でアプリケーション、API、B2B取引、イベント、ファイルをシームレスに連携するのを支援します。
© Copyright IBM Corporation 2025.IBM、IBMのロゴおよびwebMethodsは、IBM Corp.の商標であり、世界中の多くの管轄区域で登録されています。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。