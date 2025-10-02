TEPL社はコネクテッド・エンタープライズのビジョンを支えるために、Tataグループの子会社であるTata Consultancy Services（TCS）社が開発し、IBM® webMethods Hybrid Integrationプラットフォーム上に構築されたNextGen B2B統合フレームワークを採用しました。未来を見据えたこのフレームワークは、拡張性と柔軟性を提供し、拡大を続けるエコシステムの統合を可能にしました。

第一段階として、買収した企業全体の既存インターフェース、パートナー接続、システム統合を文書化・分析するため、テンプレートベースのナレッジ・キャプチャー・フレームワークがワークフローに導入されました。このプロセスにより、シームレスな統合のための体系的な基盤が確立されました。

TCS社はIBM webMethods Hybrid Integrationを活用し、TEPL社の主要システムを接続する堅牢なアプリケーション間（A2A）およびB2B統合プラットフォームを構築しました。接続されたシステムには、製造実行システム（MES）、受注管理・フルフィルメント、倉庫管理、設備保全、SAP、製品ライフサイクル管理（PLM）、サプライヤー関係管理、サードパーティー物流システムなどが含まれます。

IBMとの戦略的パートナーシップを通じて、TCS社はTEPL社がライセンス管理を効率化し、統合プラットフォームを迅速に導入できるよう支援しました。同時に、長期的な拡張性、一貫性、運用の卓越性を確保するため、ベストプラクティス、標準化されたガイドライン、明確に定義された役割を取り入れた統合ガバナンス・モデルが導入されました。