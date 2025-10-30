Instanaを使用することで、Srbijavoz社のITチームは、ビジネス・クリティカルなチケット発行システムのフロントエンドとバックエンドの両方で、いくつかの問題を迅速に特定し、解決できるようになりました。例えば、モバイル・アプリケーションのユーザーからログインの問題が報告されたとき、サポート・チームは、その原因がパスワードに対応していない特殊文字であることをすぐに特定しました。Instanaが提供するリアルタイムの洞察のおかげで、開発チームはわずか数回クリックで問題を特定し、アクセスを迅速に回復し、ユーザーエクスペリエンスを向上させることができました。

パフォーマンスが遅い別のケースでは、ユーザーが重要なWebアプリケーションのパフォーマンス低下を報告していました。Instanaを使用することで、チームはすぐに、速度低下の原因が基盤となるOracleデータベースの性能の問題にあることを突き止めました。Instanaが把握した遅延クエリを分析することで、チームは特定のデータベース・フィールドにターゲットを絞ったインデックスを付与することができました。その結果、 クエリの実行時間は大幅に短縮され、ウェブサイトの性能が最適なレベルに戻り、ユーザーにスムーズなエクスペリエンスを提供できるようになりました。

Srbijavoz社の10人という小規模なITチームにとって、Instanaは大幅な時間短縮につながり、革新的なデジタル顧客体験の開発に集中できるようになりました。「IBM Instanaの導入は、チームプレイヤーが1人増えるのと同じです」とStevanovic氏は言います。

何よりも、事前対応型のモニタリングと迅速な問題解決により、Srbijavoz社は発券システムのダウンタイムを排除し、乗客に24時間365日にわたって情報を提供しています。「IBM Instanaをデプロイして以来、1年間にダウンタイムは1分たりとも発生していません」とStevanovic氏は述べています。

Srbijavoz社はサービスの改善を推進し続けており、Ibis社と協力して、SAP環境やAWS内のAmazon Machine Imagesを含むハイブリッド・クラウド・ITインフラストラクチャーの全体にInstanaを導入することを計画しています。「私たちは常にIBM Instanaについて学び、より深い専門知識を収集しています。Srbijavoz社ではさらに活用できるポテンシャルがあります」とStevanovic氏は締めくくりました。