Srbijavoz社はIbis Solutions社と提携し、IBM® Instanaを導入
業種全体で、乗客は旅行の計画やチケットの予約にオンライン・サービスを利用する傾向が強まっています。セルビアの国営旅客鉄道会社であるSrbijavoz社は、移動をこれまで以上に便利にするために、オーダーメイドの社内発券システムを開発しました。Srbijavoz社のウェブサイトやモバイル・アプリケーションを通じて、乗客は国内および国際ルートの列車のチケットを購入し、リアルタイムで旅程の最新情報を受け取ることができます。
この広範囲な機能を実現するために、システムはサーバーとデータベースの大規模で複雑なネットワークによってサポートされています。セルビアの鉄道インフラが拡大を続け、新しい高速鉄道路線が開設されるにつれて、Srbijavoz社の顧客数はわずか2年間で260万人から700万人以上に急増しました。この急速な成長によりチケット発行システムは極めて大きなプレッシャーにさらされ、ダウンタイムが長引き、乗客から不満が出るリスクがありました。
「当社のチケット発行システムは24時間365日で稼働する必要があります。チケットが売れなければ収益を失ってしまうからです」とSrbijavoz社のITプロジェクト・マネージャーであるZoran Stevanovic氏は語ります。Stevanovic氏は、以前のシステムの落とし穴について次のように説明します。「本番環境では最大5時間のダウンタイムが定期的に発生していました。このように巨大で動的なシステムでは、解決に取り組む前に、問題の根本原因の探索に何時間も費やす必要がありました」
Srbijavoz社は、ITチームが問題の原因を迅速に突き止め、発券システムを24時間利用できるようにするアプリケーション監視ソリューションを求めていました。
徹底的な市場レビューの結果、Srbihavoz社はIBMゴールド・ビジネス・パートナーであるIbis Solutions社とのコラボレーションを選択しました。両社は協力し、鉄道のためのアプリケーション・オブザーバビリティー・ソリューションとしてIBM Instanaを導入しました。
「私たちは正しい決定を下すために、選定プロセスを慎重に進めました」とStevanovic氏は振り返ります。「Ibis社は素晴らしく忍耐強く、いつでも電話一本ですぐに対応してくれました。私のチームとIbis社のチームは、一つの共同部隊のようになりました」
Srbijavozは信頼できるパートナーと緊密に連携し、Webアプリケーション、IIS、複数のデータベースを含むチケット発行システムスタック全体にわずか30日でIBM Instanaを導入しました。InstanaによるAI強化モニタリングにより、Srbijavoz社は、API呼び出しの遅延やデータベースクエリの失敗などの問題について、即座に通知を受け取ることができるようになりました。
Instanaを使用することで、Srbijavoz社のITチームは、ビジネス・クリティカルなチケット発行システムのフロントエンドとバックエンドの両方で、いくつかの問題を迅速に特定し、解決できるようになりました。例えば、モバイル・アプリケーションのユーザーからログインの問題が報告されたとき、サポート・チームは、その原因がパスワードに対応していない特殊文字であることをすぐに特定しました。Instanaが提供するリアルタイムの洞察のおかげで、開発チームはわずか数回クリックで問題を特定し、アクセスを迅速に回復し、ユーザーエクスペリエンスを向上させることができました。
パフォーマンスが遅い別のケースでは、ユーザーが重要なWebアプリケーションのパフォーマンス低下を報告していました。Instanaを使用することで、チームはすぐに、速度低下の原因が基盤となるOracleデータベースの性能の問題にあることを突き止めました。Instanaが把握した遅延クエリを分析することで、チームは特定のデータベース・フィールドにターゲットを絞ったインデックスを付与することができました。その結果、 クエリの実行時間は大幅に短縮され、ウェブサイトの性能が最適なレベルに戻り、ユーザーにスムーズなエクスペリエンスを提供できるようになりました。
Srbijavoz社の10人という小規模なITチームにとって、Instanaは大幅な時間短縮につながり、革新的なデジタル顧客体験の開発に集中できるようになりました。「IBM Instanaの導入は、チームプレイヤーが1人増えるのと同じです」とStevanovic氏は言います。
何よりも、事前対応型のモニタリングと迅速な問題解決により、Srbijavoz社は発券システムのダウンタイムを排除し、乗客に24時間365日にわたって情報を提供しています。「IBM Instanaをデプロイして以来、1年間にダウンタイムは1分たりとも発生していません」とStevanovic氏は述べています。
Srbijavoz社はサービスの改善を推進し続けており、Ibis社と協力して、SAP環境やAWS内のAmazon Machine Imagesを含むハイブリッド・クラウド・ITインフラストラクチャーの全体にInstanaを導入することを計画しています。「私たちは常にIBM Instanaについて学び、より深い専門知識を収集しています。Srbijavoz社ではさらに活用できるポテンシャルがあります」とStevanovic氏は締めくくりました。
140年以上の歴史を持つ Srbijavoz社は、セルビアの国営旅客鉄道会社です。同社は都市間、地域、国際列車路線を運行しており、年間700万人以上の乗客にサービスを提供しています。
Ibisグループの一員であるIbis Solutions社は、南東ヨーロッパにおけるITソリューションの大手プロバイダーで、デジタル時代における企業の成功を支援しています。
