世界的なエネルギーリーダーであるSOCOMEC社は、ハイブリッド統合により360°ワークフローの可視性と自律性を獲得しました
SOCOMECは1世紀以上にわたり、独立した低電圧エネルギー供給をリードしてきました。同社の電気デバイスとサービスは、最も重要な時に、最も重要な場所でクリティカルな環境に電力を供給し続ける上で重要な役割を果たしています。注目されることはほとんどありませんが、低電圧エネルギーは、データセンターや病院からモジュラー・グリッドや再生可能エネルギー・ストレージに至るまで、あらゆるものを維持するために使用されています。これは、送電網がプレッシャーにさらされていたとしても、命を救う治療を可能にし、データセンターを設置し、再生可能エネルギーを維持する、流れ続ける目に見えない力です。
新たなマクロ経済の逆風と地政学的な混乱により、低電圧システムを安全かつ効率的に維持し、拡張可能な状態に保つことがこれまで以上に重要になっています。こうした課題に直面するために、SOCOMEC社は統合と自動化に対して根本的な新しいアプローチを採用しました。チームの全メンバーが利用できるエンドツーエンドのソリューションを求めて、 IBM webMethods Hybrid Integrationプラットフォームを実装することを決定しました。
IBM と提携する前、SOCOMEC は、現代の需要に対応するにはあまりにも多くのアプリと修正プログラムを必要とするドキュメント・ワークフロー・エンジンに依存していました。統合はポイントツーポイントであり、システム間の可視性は限られていました。「アプリケーション間でワークフローをオーケストレーションできるものが必要でした」と、SOCOMECしゃの IT マネージャー、Michael Kister氏は語ります。「Salesforce やその他のクラウド・ツールの使用を拡大していたため、その変化に対応できるプラットフォームが必要でした」
IBM webMethods Hybrid Integrationは、リアルタイムの統合、一元化されたワークフローの編成、安全なAPI管理をサポートします。これにより、SOCOMECはレガシー・システムを最新のSaaS（Software as a Service）アプリケーションに接続できる柔軟性が得られ、部門やパートナー間のシームレスなデータ交換が可能になりました。このソリューションのハイブリッド機能を使用することで、性能やセキュリティーを損なうことなく、クラウド環境とオンプレミス環境に拡張できるようになりました。
プラットフォームに内蔵された分析機能により、システムの性能が深く可視化されるため、SOCOMEC社は継続的にオペレーションを改善することができます。主要な機能により、あらゆるタッチポイントで機密データを保護し、信頼と信用を強化します。これらの機能を組み合わせることで、SOCOMECは安定した安全なIT基盤を維持しながら、より迅速な技術革新を行えるようになりました。
SOCOMECのエンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）移行には、注文管理、請求、在庫管理、購入の統合が含まれていました。IBM webMethods Hybrid Integrationを利用して、65のビジネスプロセスを再設計し、100を超えるアプリケーションを統合しました。現在、11の子会社が全方位のデータを完全に可視化して事業を展開しています。システムは現在、1日あたり10,000以上のインターフェースのオーケストレーションを しており、新しいプロセスが追加されるたびに継続的に適応しています。
新しいシステムにより、SOCOMEC社の顧客、パートナー、流通業者は、Salesforceコミュニティーを通じて、IT部門による介入を必要とせずに、見積書、請求書、出荷、注文状況を確認できます。Kister氏は次のように述べています。「WebMethodsを使用すると、すべてを一元的に表示できます。何かを変えたいなら、それが他の分野にどのように影響するかをすぐに見ることができます」
SOCOMEC社は、プロキシとファイアウォールの複雑なアーキテクチャをAPIゲートウェイに置き換えることで、内部インフラストラクチャーの露出を排除しました。IBM webMethods Hybrid Integrationには、高度な脅威保護、ロール・ベースのアクセス制御、暗号化データ・フローが備わっています。これらの主要な機能は、システムがクラウドとオンプレミス環境にまたがる場合でも、あらゆる統合ポイントでセキュリティーとコンプライアンスを管理するのに役立ちます。クラウドベースのサービスへの移行は、処理コストの削減、拡張性の向上、サステナビリティーの目標のサポートに役立ちます。
よりスマートな自動化により、SOCOMECのビジネスチームは、注文処理などのほとんどのワークフロー例外を自分で解決できるようになりました。財務上の問題、在庫不足、間違った商品の送付などが原因でエラーが発生すると、チームにすぐに通知されます。コンソール内のワークフロー全体にアクセスして可視化し、数回クリックするだけでエラーを修正できます。「以前は、数日または数週間後になるまで、エラーが発生したことが誰にもわかりませんでした」と Kister氏は言います。「それでも、IT部門へのEメールによる問い合わせで、更新やSQLの変更、その他実際には必要のない技術的な介入が必要だと想定されていました。今では、ビジネススタッフはほとんどの例外事態を自分で解決できるようになり、IT部門が関与するのは技術的な要因のみです」。
SOCOMEC社は今後、同様のツールとワークフローを展開して、400人を超える熟練した技術者をサポートすることを目指しています。また、マイクロサービスとDevOpsの導入も計画しています。この2つの動きは、IBM webMethods Hybrid Integrationで構築された基盤によって容易になります。
SOCOMEC社に関わるすべての生命は信頼性に頼っています。クラウド、API、ハイブリッド統合の力を統合することで、SOCOMEC社は可視性の向上、より強力なセキュリティ、シームレスな接続を実現しました。これらの進歩が組み合わさることで、SOCOMEC社は今後何世代にもわたって明かりを灯し続けることができるはずです。
SOCOMECは、低電圧による配電を専門とする大手電気製造およびサービス会社です。100年以上にわたるイノベーションにより、世界中の専門家チームがデータセンター、医療施設、重要なインフラの24時間稼働を支えています。2022年、Socomec社は独立した企業の社会的責任(CSR)格付け機関であるEcoVadisから「ゴールド」評価を取得し、ビジネス慣行と文化の両方においてサステナビリティーの企業の上位5%にランクインしました。
