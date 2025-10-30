IBM と提携する前、SOCOMEC は、現代の需要に対応するにはあまりにも多くのアプリと修正プログラムを必要とするドキュメント・ワークフロー・エンジンに依存していました。統合はポイントツーポイントであり、システム間の可視性は限られていました。「アプリケーション間でワークフローをオーケストレーションできるものが必要でした」と、SOCOMECしゃの IT マネージャー、Michael Kister氏は語ります。「Salesforce やその他のクラウド・ツールの使用を拡大していたため、その変化に対応できるプラットフォームが必要でした」

IBM webMethods Hybrid Integrationは、リアルタイムの統合、一元化されたワークフローの編成、安全なAPI管理をサポートします。これにより、SOCOMECはレガシー・システムを最新のSaaS（Software as a Service）アプリケーションに接続できる柔軟性が得られ、部門やパートナー間のシームレスなデータ交換が可能になりました。このソリューションのハイブリッド機能を使用することで、性能やセキュリティーを損なうことなく、クラウド環境とオンプレミス環境に拡張できるようになりました。

プラットフォームに内蔵された分析機能により、システムの性能が深く可視化されるため、SOCOMEC社は継続的にオペレーションを改善することができます。主要な機能により、あらゆるタッチポイントで機密データを保護し、信頼と信用を強化します。これらの機能を組み合わせることで、SOCOMECは安定した安全なIT基盤を維持しながら、より迅速な技術革新を行えるようになりました。