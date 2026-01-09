CAPAMが最初に開発されたとき、Simora社はIBM Maximoを選択しました。IBMソリューションで得られた堅牢でスケーラブルなフレームワークは、ソリューションを最初から設計する場合と比べて開発時間を数か月短縮できる可能性があります。このアプローチにより、無限のユースケースと比類のない統合機能が実現しました。

「Maximo APIを使用することで、CAPAMを病院のERPプラットフォームやデータベースに迅速かつシームレスに接続し、各種システムを切り替えることなく、作業員が一元化されたナレッジベースを作成できます」と Czernek氏は断言します。

Simora は、もともと産業分野向けに作成された CAPAM を、特定の病院プロセス向けにさまざまなモジュールを作成することでカスタマイズしました。Passportモジュールを使用すると、医療従事者は、技術仕様や保守履歴を含む、各設備の完全なデジタル・パスポートを作成できます。このモジュールは、病院全体の資産インベントリー・プロセスもサポートしています。さらに、無線周波数識別（RFID）設備タグや患者IDリストバンドを使用できるように拡張することで、スタッフが商品や個人をスキャンしてリアルタイムの情報にアクセスできるようになります。この情報を使用して、スタッフはたとえば、緊急事態が発生したときに設備を迅速に見つけることができます。CAPAMには、従業員が修理要求を記録したり、技術的な質問をしたりする際に使用できるヘルプデスク・モジュールも含まれています。

CAPAM認定モジュールは、スタッフがシステムでインシデントを直接報告および文書化できるようにすることで、病院が有害事象を管理できるようにサポートします。AIアシスタントのサポートにより包括的なインシデント・レポートを生成し、根本原因分析を促進することで、認定基準に準拠するための是正措置を講じることができます。

さらに、識別モジュールはMaximo Mobileをベースとしたモバイル・アプリケーションを提供し、病院内のさまざまなエリアでの潜在的な相互感染リスクを職員と患者に通知します。