IBM Maximoを活用したSimora社のCAPAMシステムで病院の資産管理を変革
医療では、あらゆる瞬間が患者の生存にとって極めて重要な意味を持ちます。しかし、医療従事者は、複雑なITシステムをナビゲートしたり、適切な設備を検索したり、修理を依頼するためのフォームに記入したりすることに日常的に貴重な時間を費やしています。これらの課題に対処し、ポーランド全土で患者の転帰を改善するために、ポーランド政府は病院のデジタル化の取り組みへの資金調達を増額しました。
ポーランドの主要なIBM Business PartnerであるSimora社は、自社のCAPAM資産管理ソリューションを医療ワークフローに適応させる機会を見出しました。IBM Maximo® Application SuiteをベースとするCAPAMは、病院のシステムとシームレスに統合し、AIを強化した中央ナレッジ・リポジトリーと資産追跡システムを構築します。
「病棟で点滴ポンプが故障したと想像してください」と、Simora社のAI テクノロジー・スペシャリスト、Julia Czernek氏は説明します。「通常、医療従事者は技術部門に電話するか、設備の在庫を検索して、最も近くで機能しているポンプを見つける必要があります。CAPAMの知的資産管理システムを病院に導入することで、この手作業をなくし、病院が変化に迅速に対応できるようにし、最終的には患者ケアにより多くの時間を割くことができるようになりました」
CAPAMが最初に開発されたとき、Simora社はIBM Maximoを選択しました。IBMソリューションで得られた堅牢でスケーラブルなフレームワークは、ソリューションを最初から設計する場合と比べて開発時間を数か月短縮できる可能性があります。このアプローチにより、無限のユースケースと比類のない統合機能が実現しました。
「Maximo APIを使用することで、CAPAMを病院のERPプラットフォームやデータベースに迅速かつシームレスに接続し、各種システムを切り替えることなく、作業員が一元化されたナレッジベースを作成できます」と Czernek氏は断言します。
Simora は、もともと産業分野向けに作成された CAPAM を、特定の病院プロセス向けにさまざまなモジュールを作成することでカスタマイズしました。Passportモジュールを使用すると、医療従事者は、技術仕様や保守履歴を含む、各設備の完全なデジタル・パスポートを作成できます。このモジュールは、病院全体の資産インベントリー・プロセスもサポートしています。さらに、無線周波数識別（RFID）設備タグや患者IDリストバンドを使用できるように拡張することで、スタッフが商品や個人をスキャンしてリアルタイムの情報にアクセスできるようになります。この情報を使用して、スタッフはたとえば、緊急事態が発生したときに設備を迅速に見つけることができます。CAPAMには、従業員が修理要求を記録したり、技術的な質問をしたりする際に使用できるヘルプデスク・モジュールも含まれています。
CAPAM認定モジュールは、スタッフがシステムでインシデントを直接報告および文書化できるようにすることで、病院が有害事象を管理できるようにサポートします。AIアシスタントのサポートにより包括的なインシデント・レポートを生成し、根本原因分析を促進することで、認定基準に準拠するための是正措置を講じることができます。
さらに、識別モジュールはMaximo Mobileをベースとしたモバイル・アプリケーションを提供し、病院内のさまざまなエリアでの潜在的な相互感染リスクを職員と患者に通知します。
この革新的なCAPAMシステムは、現在、ソスノヴィエツの聖バーバラ州立専門病院第5病院を含むポーランド全土の5つの施設で導入されており、車両から医療機器、人員に至るまで、あらゆるリソースの管理を簡素化するのに役立ちます。IBM Maximoを要に据えたCAPAMは、機器の寿命を平均17％延長し、平均修理時間を57％短縮できます。
CAPAMを導入した後、病院は管理時間が45%削減されたと報告しています。さらに、Maximoソリューションを導入した組織は、計画外の機器や現場のダウンタイム事象を平均47%削減し、年間利益1,390万米ドルを達成していると報告しています。
Simora社は、IBM Maximoプラットフォームを使用して、ERPや物流などの外部リソースをCAPAMと統合しています。Simora社は、これらのリソースを利用して、Simon AIとして知られるAI搭載アシスタントが一般的な質問に応答できるようにしました。
Czernek氏は次のように説明します。「技術チームの注意を分散させたり、手順文書を調べたりする代わりに、医療従事者は同僚のようにSimon AIと話すことができます。バックグラウンドでは、アシスタントが病院のナレッジベースに安全にアクセスし、迅速に答えを出します」
AIを活用した一元化されたナレッジベースにより、医療従事者はデータに基づいた意思決定を行い、標準的な治療を改善し、最終的に患者の健康状態を改善できるようになります。同時に、Simon AIがリポジトリーを使用して繰り返しの質問に答えてくれるため、チームは自由に価値の高いタスクに集中できます。
「CAPAMをMaximoから切り離すことはできません。Maximoの「エンジン」がなければ、CAPAMとSimon AIは実現できないでしょう」と Czernek氏は結論付けています。「私たちは、CAPAMを進化させ、病院が効率性、安全性、コンプライアンスを維持できるよう、 IBMと協力して次に進むことを楽しみにしています」
ポーランドのカトヴィツェに拠点を置くSimora社のメンバーは、管理とセキュリティ プロセスの合理化に重点を置いた包括的なITソリューションの提供において15年以上の経験を持っています。Simora社のCAPAMソリューションは、複数の分野向けに統合されたサービス管理、品質管理、資産管理機能を提供します。
