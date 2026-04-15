エンタープライズ規模向けに構築された信頼できるリーガルAI

IBM watsonx.data上に構築されたこのプラットフォームは、規制された法的環境向けのハイブリッド検索と安全なデプロイメントを組み合わせます
法律研究に求められるのはスピードだけではなく、正確性、完全性、検証可能な引用が求められます。何十万もの文書を扱う法律事務所や法務部門にとって、部分的な回答やハルシネーションを招くことは許されません。「答えの70%」を得ることが現実的なリスクをもたらします。
セマンティック検索や検索拡張生成（RAG）などの最新のAI技術は期待を寄せていますが、規制された環境でのスケーリングには課題があります。機密性の高い法的データ（多くの場合、PIIまたはPHIを含む）は、規制またはリスクの制約により、オンプレミスに保持しなければならない場合があります。
Shorthills AIは、エンタープライズ規模で安全に運用しながら、追跡可能でマルチアングルで引用に裏付けられた回答を提供できる、実稼働グレードの法律AIアシスタントの構築に着手しました。
Shorthills AIはIBMと協力し、IBM watsonx.dataとLangflowを使用した本番稼動可能なハイブリッド検索プラットフォームを構築しました。チームは、キーワード、ベクトル、グラフベースの検索を組み合わせたモジュール式アーキテクチャーを設計しました。
文書は安全なデータレイクに取り込まれ、インテリジェントにチャンク化され、エンティティー抽出（裁判官の名前、案件の種類、引用など）で強化されました。大規模にハイブリッド検索をサポートするために、埋め込みはwatsonx.dataに保管されました。ルーティング層は、コスト、速度、関連性のバランスを取りながら、最適な検索方法（文書IDのキーワード、意味論的な質問のベクトル、より深い法的推論のためのグラフ）にクエリーを誘導しました。
このアプローチにより、研究ワークフローは、手動の断片化された検索から、引用と正確性のための再ランキングを使用した自動化された文脈に沿った検索へと変革されました。
IBM watsonx.dataを使用して、Shorthills AIは測定可能な改善を実現し、包括性は4倍、法的議論の多様性は9倍、再現率と精度は60％以上向上しました。検索時間が短縮され、関連性が向上したことで、法務チームは反証の複数の根拠を発見し、判例をより確実にサポートできるようになりました。
研究者は、部分的な回答ではなく、引用に裏付けられたより広範な成果を受け取ることができるようになりました。このプラットフォームはスケーラブルで安全であり、規制対象の業界で必要とされるオンプレミスのデプロイメントに適しています。
今後、Shorthills AIは、回答の草案作成、調査結果の要約、下流のワークフローの自動化ができるAIエージェントでソリューションを拡張し、長期的なテクノロジー・パートナーとしてIBMとの協力関係を拡大する予定です。
2018年に設立されたShorthills AIは、生成AIとデータエンジニアリングソリューションを専門とするテクノロジー企業です。米国、インド、カナダ、オーストラリアにグローバルに展開し、法律、ヘルスケア、エンタープライズ分野の顧客にサービスを提供し、インテリジェントな自動化と高度な検索を通じて測定可能なROIを推進するスケーラブルなAIシステムを構築しています。
© Copyright IBM Corporation 2026年3月。
IBM、IBMのロゴ、IBM watsonx.dataはIBM Corp.の商標であり、世界の多くの管轄区域で登録されています。
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