エンタープライズ規模向けに構築された信頼できるリーガルAI

法律研究に求められるのはスピードだけではなく、正確性、完全性、検証可能な引用が求められます。何十万もの文書を扱う法律事務所や法務部門にとって、部分的な回答やハルシネーションを招くことは許されません。「答えの70%」を得ることが現実的なリスクをもたらします。

セマンティック検索や検索拡張生成（RAG）などの最新のAI技術は期待を寄せていますが、規制された環境でのスケーリングには課題があります。機密性の高い法的データ（多くの場合、PIIまたはPHIを含む）は、規制またはリスクの制約により、オンプレミスに保持しなければならない場合があります。

Shorthills AIは、エンタープライズ規模で安全に運用しながら、追跡可能でマルチアングルで引用に裏付けられた回答を提供できる、実稼働グレードの法律AIアシスタントの構築に着手しました。