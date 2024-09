rku.it GmbHについて

CANCOMについて デジタル・トランスフォーメーション・パートナーとして、CANCOM(ibm.com外部へのリンク)は、組織のデジタルの未来をともに歩みます。CANCOMグループのITソリューションには、ITシステムのコンサルティング、実装、サービス、運用が含まれています。同社の顧客は、幅広い専門知識と、デジタル・トランスフォーメーションを成功させるためのIT要件を網羅する包括的で革新的なポートフォリオの恩恵を受けています。同社は、IBMのビジネス・パートナーとしての長い歴史があり、多くの優秀な認定社員を抱えています。