複合機ビジネスで広く知られていた株式会社リコー（以下、リコー）は2020年、「デジタルサービスの会社への変革」を宣言し、従来のOA機器中心のビジネスモデルからの脱却を図ってきました。

M&Aや新たなデジタルサービスの展開を通じてグローバルに事業を拡大し、顧客のDXを支援してきました。また、20年以上稼働した過程で個別最適化した基幹システムを、段階的にSaaSを中心としたパッケージに刷新するなど、業務効率化と社内DXにも取り組んできました。

ITが担う領域が広がり、期待も高まる中で課題となるのが「保守・運用の高度化」です。システムはリリースされると同時に価値が下がっていくため、継続的に価値を高めていかなければ効果は得られません。しかし、保守・運用は事業継続型コストであることから、高度化や新しい価値を生み出す活動よりもコスト削減が優先される文化が根強く残っていました。

こうした状況を打破するため、リコーは保守・運用に戦略的な視点を持ち込み、意識改革を徹底することから着手しました。