勝利するデータ：RFEAの統合AIプラットフォーム

この課題に取り組むため、RFEAはIBMおよびHabber Tecと提携し、すべてのアスリート・データを単一の、管理された、AI対応環境に統合するように設計されたプラットフォームであるIA-THLEICSを構築しました。これは単なる技術的なアップグレードではありませんでした。性能に関する洞察を提供する方法の根本的な変化でした。

ソリューションはIBM watsonx.data上に構築され、履歴記録をライブ・センサー・ストリーム、高速ビデオ、生理学的なデータと結び付ける最新のレイクハウス・アーキテクチャーを提供します。これらの多様なインプットをクエリー可能なテーブルに標準化することで、RFEAはAIに必要な基盤、つまりクリーンで信頼できる、コンテキストが豊富なデータを作成しました。これは、機械学習モデルが、はるかに高い精度で生体機械的なパターンを検知し、怪我のリスクを予測し、パーソナライズされたトレーニング計画を推奨できるようになったということです。

スプレッドシートやサイロ化されたシステムを操作する代わりに、コーチは、ケイデンス、回復パターン、ヘルス指標などすべてを統合する単一のダッシュボードにアクセスし、すべてがリアルタイムで更新されます。アナリストは、手動のレポートを何時間も待つことなく、季節や分野にわたる傾向を確認します。初めて、靴、ウェアラブル、医療検査からの数百万のデータポイントがAIモデルに供給され、生のテレメトリーから実行可能な推奨事項に変換されます。これによってデータはインテリジェンスとなり、RFEAはイノベーションを競争上の優位性に変えることができます。

このプラットフォームは、コーチやアスリートの日常業務をサポートするように設計されており、トレーニングの準備や競技中に、より適切な情報に基づいた意思決定を行えるよう支援します。IA-THLEICSは、複雑なデータを実行可能な洞察に変換することで、コーチの専門知識や選手のフィードバックを置き換えることなく、性能の計画立案を強化します。