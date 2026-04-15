勝利するデータ：RFEAの統合AIプラットフォーム

RFEAは、IBM watsonx.dataを使用してアスリート・データを一元管理し、エビデンスに基づいたコーチングを大規模に提供しています。
スペインの陸上競技界を統括するスペイン王立陸上競技連盟（RFEA）は、選手に競争上の優位性を与えるために、常にイノベーションの限界を押し広げてきました。
IA-THLEICS、RFEAは、スポーツにおけるデータサイエンスの使用の先駆者であり、ウェアラブルテレメトリーの取得、高速ビデオでの生力学の分析、生理学的なメトリクスを統合してトレーニングをファイン・チューニングします。これらの取り組みは、データを記録管理のためだけでなく、性能を最適化し、怪我を防ぐための戦略的資産として使用するという大胆なビジョンを示しました。しかし、これらの取り組みは共通する課題に直面しました。それは、データがサイロ化されていました。イベント記録、センサー・ストリーム、動画分析が分断されたシステムに分散していたため、洞察を組み合わせて迅速に行動することが困難でした。RFEAは、イノベーションの可能性を最大限に解き放つために、多様なソースをまとめ、リアルタイムの洞察を提供し、あらゆる分野にわたるAI駆動型のパフォーマンス戦略のフェデレーションに備えることができる、統一された管理対象データ・バックボーンを必要としていました。
この課題に取り組むため、RFEAはIBMおよびHabber Tecと提携し、すべてのアスリート・データを単一の、管理された、AI対応環境に統合するように設計されたプラットフォームであるIA-THLEICSを構築しました。これは単なる技術的なアップグレードではありませんでした。性能に関する洞察を提供する方法の根本的な変化でした。
ソリューションはIBM watsonx.data上に構築され、履歴記録をライブ・センサー・ストリーム、高速ビデオ、生理学的なデータと結び付ける最新のレイクハウス・アーキテクチャーを提供します。これらの多様なインプットをクエリー可能なテーブルに標準化することで、RFEAはAIに必要な基盤、つまりクリーンで信頼できる、コンテキストが豊富なデータを作成しました。これは、機械学習モデルが、はるかに高い精度で生体機械的なパターンを検知し、怪我のリスクを予測し、パーソナライズされたトレーニング計画を推奨できるようになったということです。
スプレッドシートやサイロ化されたシステムを操作する代わりに、コーチは、ケイデンス、回復パターン、ヘルス指標などすべてを統合する単一のダッシュボードにアクセスし、すべてがリアルタイムで更新されます。アナリストは、手動のレポートを何時間も待つことなく、季節や分野にわたる傾向を確認します。初めて、靴、ウェアラブル、医療検査からの数百万のデータポイントがAIモデルに供給され、生のテレメトリーから実行可能な推奨事項に変換されます。これによってデータはインテリジェンスとなり、RFEAはイノベーションを競争上の優位性に変えることができます。
このプラットフォームは、コーチやアスリートの日常業務をサポートするように設計されており、トレーニングの準備や競技中に、より適切な情報に基づいた意思決定を行えるよう支援します。IA-THLEICSは、複雑なデータを実行可能な洞察に変換することで、コーチの専門知識や選手のフィードバックを置き換えることなく、性能の計画立案を強化します。
RFEAのIA‑THLEICSプラットフォームは、単なるテクノロジーの勝利ではありません。これはスポーツの未来の青写真です
この成果により、RFEAはエンタープライズ・グレードのデータとAIの実践をスポーツ選手に適用する先駆者となり、性能、健全性、イノベーションに関する考え方を変える飛躍となりました。このプラットフォームはすでにパイロット・プロジェクトを超えて拡張しており、2028年までに1,000人のコーチを実現する計画で、予測モデリング、多言語ダッシュボード、パーソナライズされたトレーニングなど、オリンピック規模の高度なAIユースケースの基盤を築いています。
IA-THLEICSは、すでにレースウォーク、円盤投げ、ハードル、スプリントイベント、リレーイベントなど、複数の分野に適用されており、新しいユースケースが組み込まれるにつれて拡大を続けるでしょう。
業界にとって、これは転換点を示しています。データはもはやトレーニングの副産物ではなく、競争力を高める原動力となっています。
1920年に設立されたスペイン王立陸上競技連盟（RFEA）は、スペインの陸上競技を統括し、競技会、アスリート育成、コーチング、そして種目横断的なナショナルチームを管理するとともに、性能と健康を向上させるためのイノベーションを推進しています。
Habber Tec社は、データアーキテクチャーと統合を専門とするテクノロジーコンサルティング会社です。RFEAのデリバリー・パートナーであるHabber Tec社は、IA‑THLEICSプラットフォームの設計と実装において重要な役割を果たし、履歴記録と新しいセンサー・データを並行して分析できるようにしました。オープン・テクノロジーとスケーラブルなアーキテクチャーに関する専門知識を活かして、RFEAはIBM watsonx.dataを導入することができました。カスタム統合を構築することなく、価値実現までの時間を短縮し、AIのためのクリーンで管理された基盤を実現しました。
© Copyright IBM Corporation. April, 2026.
IBM、IBMのロゴ、およびwatsonx.dataは、IBM Corp.の商標であり、世界中の多くの管轄区域で登録されています。
示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の設定や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。