スマートフォン、タブレット、ノートPCから電気自動車に至るまで、世界中で通信、仕事、移動のために軽量で強力、かつコンパクトなリチウムイオン（Li-ion）電池への依存が高まっています。ポータブル電源の需要に応えるべく、世界のリチウムイオン電池の生産量は、5年間で2倍になると予測されています。これは、コバルト、ニッケル、リチウム、銅など、リチウムイオン電池の製造に使用される原材料の需要が高まることを意味しています。
これらの鉱物を生産する鉱業セクターは、リスクから環境の保全と安全、人権に至るまで、さまざまな課題に直面しています。特に、コバルトや銅鉱石の採掘が頻繁に行われる工業採掘や小規模採掘（ASM）で顕著に見られます。ASMセクターは、最悪の形態の児童労働を含む、過酷で危険な労働環境で知られています。
工業およびASM鉱業セクターにおける悪質な労働の影響は、非政府組織（NGO）や規制当局の目を逃れることはできません。さらに、バリューチェーンのあらゆる階層の良心的な企業が団結して、責任ある調達と生産の実践に取り組んでいます。
電池材料のサプライチェーンの労働環境を改善するための企業の行動は、金融市場、NGO、消費者の声によって推進されています。欧州バッテリー規則などの法規制も一つのきっかけになっています。
コンゴ民主共和国で調査を行い、軍閥が欧米企業に天然資源を売ることで紛争資金を調達していることを明らかにしたNicholas Garrett博士は、同僚のHarrison Mitchell氏とともに、2008年にRCS Global Groupを設立しました。Garrett博士が同グループのCEOに就任しました。「私たちは、鉱山から最終製品までのサプライチェーンを通じて、資源を追跡できることを証明しました」とGarrett博士は言います。「企業は、これらの情報を得ることが可能であることを知り、サプライチェーンからこういった資源をいかにして排除するかという問題に取り組む必要があることを知りました」
RCS Globalは、データの収集と検証、およびサプライチェーンにおける実践の責任に対して、保証を提供するリーダーとなりました。監査員は任意の日に、鉱山、製錬所、精製所、製造所などを訪問します。「私たちは、経済協力開発機構（OECD）のような国際的な政府機関が定めた基準や、業界やマルチステークホルダー・イニシアチブが定めた主要な責任ある採鉱基準を適用しています」と同氏は言います。「過去14年間、RCS Globalはこうしたサプライチェーンのあらゆる階層で信頼を築いてきました」
リチウムイオン電池の世界的な需要は年率19%で増加し、2027年までに2,165億ドル規模の市場に成長すると予測されています。
バッテリーの製造に使用される原材料の市場は、EVと5G技術の成長により、2027年までに520億米ドルを超えると予測されています。
RCS Globalは、顧客にバッテリーパスポートを提供するために、IBMと提携して、ブロックチェーンベースの商品追跡技術を導入し、工業セクターにおける同社の世界クラスの保証データを補完しました。
「RCS Global が解決する中心的な課題は、サプライヤーのエコシステムの可視性と、バリューチェーンの各参加企業のグッド・プラクティス適合レベルに関する透明性です」とGarrett博士は言います。「IBMと提携することで、RCS Globalの既存の機能が商品追跡能力によって補完され、当社の顧客は商品レベルで責任のある実践適合性をリアルタイムで確認できるようになります」
2018年、RCS GlobalはIBMと連携して、Responsible Sourcing Blockchain Network（RSBN）の開発とパイロットテストを開始しました。現在、完全に展開済みのRSBNは、成長を続け、その価値を実証するにつれて、より多くの参加企業を集めています。「IBM® Blockchain Platformは、ブロックチェーン上で相互に直接情報を交換できる、認証された企業のネットワークの基盤として活用しています」と同氏は言います。「これらの企業は監査を受け、責任ある慣行に適合していることが確認されています」
RSBNは、コンゴ民主共和国の参加工業向け採鉱地でバッテリーの原材料が生産された時点から、IBM Blockchain Platformを利用して、その原材料を製錬所、正極材製造所、リチウムイオン電池製造工場、そして最終的に自動車や電子機器の製造工場まで追跡します。ブロックチェーン対応のRSBNプラットフォームは、エンドツーエンドのトレーサビリティーを提供するだけでなく、実施された監査に基づいて、RCS Globalが各参加企業に責任スコアを提供するというメリットもあります。
「RCS Globalは、サプライチェーンのすべての段階における、責任ある調達に取り組んできた豊富な経験を活かしています」とGarrett博士は言います。「私たちの総合的な取り組みにより、参加企業は、求められる人間主導の保証への取り組みと、特にデータ交換におけるテクノロジー主導の効率改善を組み合わせることで、リスク管理の効率を高めることができます。これはテクノロジー・フォー・グッド（Technology for Good）の実証であり、世界中の鉱業セクターに大きな影響を与える可能性のある、より効果的なリスク管理アプローチを可能にしています」
採鉱から最終製品まで維持される不変の監査証跡を使用して、原材料の最初の責任ある生産の証拠を文書化します。
責任ある調達に向けたRSBNソリューションを使用する、実証済みのメリットは次のとおりです。
「ブロックチェーンは信頼できるセキュアな環境を提供し、データ交換の効率化につながるため、コストを削減し、よりポジティブな影響をもたらす可能性が高まります」とGarrett博士は言います。「ブロックチェーンと責任ある調達の導入は、ゲームチェンジャーとなる可能性を秘めています。これにより、企業間の信頼関係がさらに深まり、より良い協力関係を生み出すことができます」
RSBNは、電池に使用されるさまざまな原材料にわたる大規模な採鉱プロセスに焦点を当てています。補完的な目的は、ASMセクターにおける優れた実践の推進に焦点を当てた「Better Mining」などの、成功しているプロセスに結び付けることです。コバルトだけでも、ASMはコンゴ民主共和国で生産されるコバルトの約15～30%を生産しています。鉱物に依存せず、Better Miningは40か所以上のASM採鉱場で活動しています。「Better Miningに基づく既存のデジタル・トレーサビリティーおよび保証データ・パッケージは、ブロックチェーンに接続できます」とGarrett博士は言います。これにより、国際標準に準拠する小規模な通信事業者が技術の進歩や認定された責任あるネットワークから排除されることがなくなります」
IBM Blockchain Platformは、Linux® FoundationのHyperledger Fabric（エンタープライズ・ブロックチェーン・プラットフォーム向けに設計されたモジュラー・ブロックチェーン・フレームワーク）を搭載しており、RCS GlobalはRSBNをバッテリーメタルだけでなく、あらゆるグローバル産業のバリューチェーンで企業にサービスを提供する他の原材料にも拡張することができます。
「IBM Blockchainテクノロジーから得た教訓を常に取り入れています」と同氏は言います。「私たちの次の進化ステップは、AIを私たちのプロセスにどのように効果的に組み込むことができるかを検討することであり、特に、よりインフォーマル経済の文脈において、AIが付加しうる潜在的な価値を検討することです」
RCS Global Group（ibm.comg外部へのリンク）は、サプライ・チェーン・マッピング、責任ある調達、責任ある採鉱、ESGパフォーマンス、トレーサビリティー・サービスのリーディング・プロバイダーです。RCS Globalは、サプライチェーンのすべての階層における天然資源のバリューチェーンに重点を置き、データを生成する保証の取り組みとデータ・ドリブンのテクノロジー・ソリューションを通じて、クライアントとパートナーの継続的な改善目標を推進しています。
この記事で紹介されているIBMソリューションの詳細については、IBMの担当者またはIBM ビジネス・パートナーにお問い合わせください。
ブロックチェーンと責任ある調達による持続可能性
