これらの鉱物を生産する鉱業セクターは、リスクから環境の保全と安全、人権に至るまで、さまざまな課題に直面しています。特に、コバルトや銅鉱石の採掘が頻繁に行われる工業採掘や小規模採掘（ASM）で顕著に見られます。ASMセクターは、最悪の形態の児童労働を含む、過酷で危険な労働環境で知られています。

工業およびASM鉱業セクターにおける悪質な労働の影響は、非政府組織（NGO）や規制当局の目を逃れることはできません。さらに、バリューチェーンのあらゆる階層の良心的な企業が団結して、責任ある調達と生産の実践に取り組んでいます。

電池材料のサプライチェーンの労働環境を改善するための企業の行動は、金融市場、NGO、消費者の声によって推進されています。欧州バッテリー規則などの法規制も一つのきっかけになっています。

コンゴ民主共和国で調査を行い、軍閥が欧米企業に天然資源を売ることで紛争資金を調達していることを明らかにしたNicholas Garrett博士は、同僚のHarrison Mitchell氏とともに、2008年にRCS Global Groupを設立しました。Garrett博士が同グループのCEOに就任しました。「私たちは、鉱山から最終製品までのサプライチェーンを通じて、資源を追跡できることを証明しました」とGarrett博士は言います。「企業は、これらの情報を得ることが可能であることを知り、サプライチェーンからこういった資源をいかにして排除するかという問題に取り組む必要があることを知りました」

RCS Globalは、データの収集と検証、およびサプライチェーンにおける実践の責任に対して、保証を提供するリーダーとなりました。監査員は任意の日に、鉱山、製錬所、精製所、製造所などを訪問します。「私たちは、経済協力開発機構（OECD）のような国際的な政府機関が定めた基準や、業界やマルチステークホルダー・イニシアチブが定めた主要な責任ある採鉱基準を適用しています」と同氏は言います。「過去14年間、RCS Globalはこうしたサプライチェーンのあらゆる階層で信頼を築いてきました」