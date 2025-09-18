デジタル・トランスフォーメーションの取り組みの一環として、カタール開発銀行（QDB）は、業務効率の向上、銀行サービスの合理化、セキュリティーとコンプライアンスの確保を目的に、ITインフラのモダナイズを進めようとしました。同行の既存のIT環境は、IBM® App Connect Enterprise（ACE）上に構築されていましたが、テクノロジーの進化に伴い、QDBはよりモダンで、クラウド・ネイティブかつAPI駆動型のアーキテクチャーへ移行する必要性を認識していました。

同行は、アプリケーションの信頼性向上、運用負荷の軽減、イノベーションの推進を目的に、統合、モニタリング、リソース管理の最適化を優先しました。目標は、コンテナ化されたアプリケーションをサポートし、強固なセキュリティー基準を維持しながら、俊敏性と拡張性を実現できるソリューションを導入することでした。