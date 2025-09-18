堅牢な統合によって実現されるシームレスなバンキング
デジタル・トランスフォーメーションの取り組みの一環として、カタール開発銀行（QDB）は、業務効率の向上、銀行サービスの合理化、セキュリティーとコンプライアンスの確保を目的に、ITインフラのモダナイズを進めようとしました。同行の既存のIT環境は、IBM® App Connect Enterprise（ACE）上に構築されていましたが、テクノロジーの進化に伴い、QDBはよりモダンで、クラウド・ネイティブかつAPI駆動型のアーキテクチャーへ移行する必要性を認識していました。
同行は、アプリケーションの信頼性向上、運用負荷の軽減、イノベーションの推進を目的に、統合、モニタリング、リソース管理の最適化を優先しました。目標は、コンテナ化されたアプリケーションをサポートし、強固なセキュリティー基準を維持しながら、俊敏性と拡張性を実現できるソリューションを導入することでした。
QDBは、デジタル・バンキング基盤を強化するために、IBM Cloud Pak for Integration（CP4I）、IBM Instana、IBM Turbonomic を活用し、モダナイズの取り組みを開始しました。
これらのソリューションを組み合わせることで、カタール開発銀行の業務が近代化され、拡張性が高く、安全で効率的なバンキング体験を提供できるようになりました。
IBMとのパートナーシップにより、カタール開発銀行はデジタル・バンキング・サービスを大幅に強化し、顧客体験を向上させ、運用効率を推進できるようになりました。
これらの進歩により、カタール開発銀行はデジタルバンキングのリーダーとしての地位を確立し、顧客に優れた体験を提供するとともに、金融業界における運用効率の新たな基準を打ち立てています。
カタール開発銀行（QDB）は、カタールのドーハに拠点を置く金融機関で、経済の多様化を推進し、地域の中小企業（SME）の成長を支援することに注力しています。1997年に設立されたカタール開発銀行は、起業家や企業を支援するために革新的な金融およびコンサルティング・ソリューションを提供しています。持続可能な発展を促進することに注力し、さまざまな業界の幅広い顧客にサービスを提供することで、知識基盤型経済を目指すカタールのビジョンに貢献しています。
