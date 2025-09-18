カタール開発銀行、デジタル・トランスフォーメーションを加速

堅牢な統合によって実現されるシームレスなバンキング

デジタル・モダナイゼーションへの移行

デジタル・トランスフォーメーションの取り組みの一環として、カタール開発銀行（QDB）は、業務効率の向上、銀行サービスの合理化、セキュリティーとコンプライアンスの確保を目的に、ITインフラのモダナイズを進めようとしました。同行の既存のIT環境は、IBM® App Connect Enterprise（ACE）上に構築されていましたが、テクノロジーの進化に伴い、QDBはよりモダンで、クラウド・ネイティブかつAPI駆動型のアーキテクチャーへ移行する必要性を認識していました。

同行は、アプリケーションの信頼性向上、運用負荷の軽減、イノベーションの推進を目的に、統合、モニタリング、リソース管理の最適化を優先しました。目標は、コンテナ化されたアプリケーションをサポートし、強固なセキュリティー基準を維持しながら、俊敏性と拡張性を実現できるソリューションを導入することでした。
35,000 1日あたりに処理されるAPIコール 1,773 平均API応答時間（ミリ秒）
クラウド・ネイティブ・ソリューションを用いた銀行業務のモダナイズ

QDBは、デジタル・バンキング基盤を強化するために、IBM Cloud Pak for Integration（CP4I）、IBM InstanaIBM Turbonomic を活用し、モダナイズの取り組みを開始しました。

  • Cloud Pak for Integration（CP4I）が基幹の統合プラットフォームとなり、IBM API ConnectとACEを通じてモバイル・バンキングおよびインターネット・バンキングのトランザクションをシームレスにルーティングしています。IBM API ConnectはOpen Authorization（OAuth）を使用してすべてのAPIを保護し、ACEは受信リクエストを拡張してオーケストレーションし、システム要件を満たしました。
  • Instanaは、銀行のITインフラ全体にわたり、リアルタイムの可視性を備えたエンドツーエンドのモニタリングを可能にしました。また、AIを活用した根本原因分析により、同行は問題を素早く解決し、サービス中断を最小限に抑えました。
  • Turbonomicはアプリケーションのリソース管理を最適化し、CPU、メモリー、ストレージを動的に割り当ててピーク時のパフォーマンスを確保するとともに、コストを最小限に抑えました。

これらのソリューションを組み合わせることで、カタール開発銀行の業務が近代化され、拡張性が高く、安全で効率的なバンキング体験を提供できるようになりました。
運用の卓越性と顧客満足の実現

IBMとのパートナーシップにより、カタール開発銀行はデジタル・バンキング・サービスを大幅に強化し、顧客体験を向上させ、運用効率を推進できるようになりました。

  • シームレスな取引：CP4Iにより、数百万人のユーザーに対して金融取引を円滑かつ安全に処理できるようになり、銀行の信頼性に対する評価がさらに確固たるものとなりました。このモダナイゼーションの一環として、カタール開発銀行はAPI Connectを使用して164のAPIを、ACEを使用して65のアプリケーションを移行し、プラットフォーム全体で22の事業クリティカルなアプリケーションを支援しました。
  • プロアクティブな問題解決：Instanaは、リアルタイムの監視とAI駆動型のトラブルシューティングによってダウンタイムを削減し、サービスの継続性を向上させました。現在、このシステムは1日平均35,000件のAPIコールを処理しており、平均応答時間は1,773ミリ秒と、大規模に高いパフォーマンスと応答性を維持しています。
  • リソースの最適化: Turbonomicはリソース管理を自動化することで運用コストを削減し、需要の急増に対応できる拡張性を確保します。このソリューションにより、カタール開発銀行はインフラ効率を最大化しながら、一貫したサービス品質を維持しています。

これらの進歩により、カタール開発銀行はデジタルバンキングのリーダーとしての地位を確立し、顧客に優れた体験を提供するとともに、金融業界における運用効率の新たな基準を打ち立てています。
カタール開発銀行について

カタール開発銀行（QDB）は、カタールのドーハに拠点を置く金融機関で、経済の多様化を推進し、地域の中小企業（SME）の成長を支援することに注力しています。1997年に設立されたカタール開発銀行は、起業家や企業を支援するために革新的な金融およびコンサルティング・ソリューションを提供しています。持続可能な発展を促進することに注力し、さまざまな業界の幅広い顧客にサービスを提供することで、知識基盤型経済を目指すカタールのビジョンに貢献しています。

 製品・サービス IBM Instana IBM Turbonomic IBM Cloud Pak for Integration
