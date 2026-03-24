このような課題に対処するため、PVcomBankはIBM® Event Automationを採用し、リアルタイムの銀行通知のための一元化されたイベント駆動型の統合レイヤーを構築しました。IBM Event Streamsはコア・バンキング・システムからの大量のトランザクション・イベントの処理に使用され、IBM MQは必要に応じて確実な配信をサポートしました。

PVcomBankは、オープンソースのKafkaを個別に管理するのではなく、エンタープライズ・グレードの拡張性、ガバナンス、セキュリティー、運用の信頼性を求めてIBM Event Automationを選択し、規制の厳しいバンキング環境におけるプラットフォームのオーバーヘッドを削減しました。

このアーキテクチャーは通知のオーケストレーションを一元化し、重要なアラートの優先順位付けとピーク時の信頼性の高い配信を可能にしました。IBM Event Automationは、コア・バンキング・プラットフォームとデジタル・チャネルを接続し、現在のワークロードに加えて、将来のリアルタイムのリスク対応、不正検知、AI駆動型バンキングのユースケースをサポートします。