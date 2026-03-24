スケーラブルなイベント駆動型バックボーンにより、信頼性の高いリアルタイムのトランザクション・アラートを配信
PVcomBankはベトナムの大手民間銀行の1つで、モバイルおよびデジタル・チャネルを通じて数百万人にサービスを提供しています。デジタル・トランザクション量の増加に伴い、半リアルタイムの通知アーキテクチャーは、特にトランザクションのピーク時に十分にスケールできなくなりました。トランザクション・アラート、残高更新、サービス通知の遅延により、顧客体験と信頼に関するリスクが生じ、銀行業務のピーク時にはリアルタイム統合の重要性が高まりました。拡張性が限られているため、需要の急増への対応が困難であり、レガシー・システムではアラートのパーソナライゼーションや顧客の設定管理が制限されていました。規制の厳しい銀行環境において、PVcomBankは、1日あたり数百万件の銀行イベントを処理し、システム間の統合を標準化し、レジリエンスとコンプライアンスを備えたほぼリアルタイムの通信を可能にする、エンタープライズ・グレードのイベント駆動型統合機能を必要としていました。
このような課題に対処するため、PVcomBankはIBM® Event Automationを採用し、リアルタイムの銀行通知のための一元化されたイベント駆動型の統合レイヤーを構築しました。IBM Event Streamsはコア・バンキング・システムからの大量のトランザクション・イベントの処理に使用され、IBM MQは必要に応じて確実な配信をサポートしました。
PVcomBankは、オープンソースのKafkaを個別に管理するのではなく、エンタープライズ・グレードの拡張性、ガバナンス、セキュリティー、運用の信頼性を求めてIBM Event Automationを選択し、規制の厳しいバンキング環境におけるプラットフォームのオーバーヘッドを削減しました。
このアーキテクチャーは通知のオーケストレーションを一元化し、重要なアラートの優先順位付けとピーク時の信頼性の高い配信を可能にしました。IBM Event Automationは、コア・バンキング・プラットフォームとデジタル・チャネルを接続し、現在のワークロードに加えて、将来のリアルタイムのリスク対応、不正検知、AI駆動型バンキングのユースケースをサポートします。
IBM Event Automationにより、PVcomBankは現在、1日あたり約500万件の取引およびサービス通知をほぼリアルタイムで処理しています。繁忙期であっても通知の遅延やエラー率が大幅に減少し、顧客の信頼と満足度が向上しました。
同行はオペレーションを合理化することで、通知インフラストラクチャーのスケールに必要な時間を数週間から数時間に短縮しました。標準化されたイベント駆動型の統合バックボーンにより、銀行システム全体で一貫したパフォーマンスを実現すると同時に、新しいリアルタイム・サービスを導入する柔軟性が確保されました。
PVcomBankは、IBM Event Automationを採用することで、デジタル・バンキング・インフラストラクチャーのレジリエンスを強化し、リアルタイムのリスク監視、不正アクセス検知シグナル、AI駆動型の顧客分析など、イベント駆動型のユースケースを拡大するための基盤を確立しました。
© Copyright IBM Corporation 2026年2月。
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