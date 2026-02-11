財務報告、予算編成、予測の迅速化は、組織にとって手の届くところにあります。Orange社は、IBM Planning Analyticsを採用することで、企業業績管理（EPM）プラットフォームのモダナイズに成功しました。導入後2年未満で、このソリューションはグループ全体で1,500人のユーザーにサービスを提供し、幅広い機能を網羅しています。
Orange社は、グループの進化するニーズをサポートできなくなる、時代遅れのEPMシステムを置き換えることを目指しました。IBM Planning Analytics、IBM ConsultingチームとIBM Technologyチームによってクラウドモードでデプロイされ、意思決定プロセスを合理化し、会社全体の業績を向上させることで、これらのモダナイゼーションの課題に対応しました。
電気通信およびデジタル・サービスの世界的リーダーとして、Orange社は約2億9,800万人の顧客に、幅広い固定およびモバイル・ソリューションと専門サービスを提供しています。
最近、当グループは財務部門内に新しい「財務ソリューションおよびデータ」部門を設立し、財務ソリューションを統合および強化し、グループ全体でのデータ活用を促進しました。
「2022年初め、私たちはEPMシステムの刷新に関する議論を始めましたが、性能と機能が限界に達し始めていました」と、Orange Groupのサービス型財務担当ディレクター、Benoit Lampuré氏は説明します。
Orange社はその後、過去数年間にわたるクラウド移行へのグループの取り組みに沿って、SaaSモードの新しいグローバルEPMソリューションを探し始め、IBM® Planning Analyticsが第一の選択肢となりました。「国際的な大手企業からの強力なサポートと、このプログラム期間中ずっと支援を約束してくれたIBMのコンサルティングとサポート・チームの専門知識から、IBM Planning Analyticsを自信をもって選択しました。Microsoft Excelアドインなどの使い慣れたユーザー・インターフェースも大きな利点でした」
IBM Consultingのアソシエイト・パートナーであるBoris Daverat氏は、「IBMとOrangeの協力パートナーシップは、プログラムの成功と導入にとって非常に重要でした」と述べました。
Orange社のEPMシステムは、次のような広範な機能をカバーしています。
このプロジェクトは、Orange FranceとOrange Corporateという2つの主要部門に焦点を当てて、2022年9月に始動しました。「目標は、2024年の予算をIBM Planning Analyticsに統合し、2023年の夏までの稼働を目指すことでした」と、Orange Groupのサービスとしての財務担当ディレクター、Benoit Lanpuré氏は述べています。
Orange社のチームは、同社の参照フレームワークとデータ・モデルに関する既存の知識に基づいて構築し、詳細な分析が必要であることを十分に認識していました。
ただし、厳しい納期に間に合わせるためには、複数の同時プロジェクトが必要でした。
「私たちはコアモデルを開発することにより、既存の作業を再利用することに重点を置きました。各プロジェクトは、OrangeおよびIBMの専門家からなる専用チームによってサポートされました。さらに、すべてのプロジェクトでプロセスと方法論の統一性を確保するために、IBMと部門横断的なチームを設立しました」
フランス部門とコーポレート部門の両方で、生産段階は予定どおりに完了しました。このソリューションは現在、Orange Business、Orange MEA、およびベルギーやルーマニアを含むヨーロッパのいくつかの国または地域に展開されており、スロバキア、ポーランド、Totemの子会社へのさらなる拡大が計画されています。
IBM Planning Analyticsは、2025年までにグループ全体および対象となるすべての機能分野にデプロイメントされ、ユーザー・ベースは1,500人に拡大する予定です。
ただし、EPM関連のプロジェクトはこの期限を超えて次に進む必要があります。「ソリューションが展開される中で、ユーザーは当初予想していなかった新しいユースケースを提示しています。これは、当社の新しいEPMが強く受け入れられ、利用されていることを示しています」と、OrangeのFinance as a Service担当ディレクター、Benoit Lampuré氏は指摘しています。
AIと分析により、ビジネス慣行を変革し続ける
Orangeは、AIとその財務機能に対する分析の影響を評価するためのいくつかの新しいユースケースです。
「私たちは、人工知能を活用できる予測アルゴリズムに基づいて、収益予測を最適に改善する方法を研究しています」
さらに、Orangeは管理コントローラー向けの生成AIを実験しています。「目標は、特定のエリア内の主要なイベントを識別し、AI主導型のコメントを生成して初期データ分析を提供し、それをコントローラーが統合できるようにすることです」
「IBM Planning AnalyticsをIBM watsonxなどのAI製品ポートフォリオと統合することで、こうしたユースケースのデプロイメントが大幅に加速します」と、プログラムの部門間調整を担当するIBM Consultingのシニア・マネージャー、Stéphane Maillet氏は述べています。
もう一つの重要な焦点は、企業のカーボンフットプリントの計算など、非財務データの管理です。「EPMがESG指標の報告とシミュレーションの役割を果たすことは間違いありませんが、非財務データの正確な範囲はまだ定義されていません」とBenoit Lampuré氏は結論付けています。