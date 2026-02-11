Orange社のEPMシステムは、次のような広範な機能をカバーしています。

国または地域の内部財務報告管理は、実際の分析、損益管理、原価計算を含みます。

国または地域からの予算情報（予算、戦略計画、予算モデルなど）を収集できます。

特定の国または地域に合わせたアプリケーション。

このプロジェクトは、Orange FranceとOrange Corporateという2つの主要部門に焦点を当てて、2022年9月に始動しました。「目標は、2024年の予算をIBM Planning Analyticsに統合し、2023年の夏までの稼働を目指すことでした」と、Orange Groupのサービスとしての財務担当ディレクター、Benoit Lanpuré氏は述べています。

Orange社のチームは、同社の参照フレームワークとデータ・モデルに関する既存の知識に基づいて構築し、詳細な分析が必要であることを十分に認識していました。

ただし、厳しい納期に間に合わせるためには、複数の同時プロジェクトが必要でした。

「私たちはコアモデルを開発することにより、既存の作業を再利用することに重点を置きました。各プロジェクトは、OrangeおよびIBMの専門家からなる専用チームによってサポートされました。さらに、すべてのプロジェクトでプロセスと方法論の統一性を確保するために、IBMと部門横断的なチームを設立しました」

フランス部門とコーポレート部門の両方で、生産段階は予定どおりに完了しました。このソリューションは現在、Orange Business、Orange MEA、およびベルギーやルーマニアを含むヨーロッパのいくつかの国または地域に展開されており、スロバキア、ポーランド、Totemの子会社へのさらなる拡大が計画されています。