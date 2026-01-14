Oncoclínicas&Co、IBM watsonxを活用して迅速かつコネクテッドなサービス統合を実現
パーソナライズされたコミュニケーションの拡張は大規模な医療ネットワークにとって課題であり、ラテンアメリカ最大の腫瘍学専門グループであるOncoclínicas&Coも例外ではありませんでした。
140以上のユニットを運営し、年間数十万人の患者にサービスを提供していたこの組織は、頻繁で時間的に敏感なやり取りを管理する上でますます複雑化する課題に直面していました。患者はクリニックでの即時性と個別のケアを期待していましたが、デジタルチャネルでは同じ体験は提供できませんでした。断片化されたシステムと手動プロセスにより遅延率や切断率が上がり、患者が期待するシームレスで共感的なサービスを維持することが困難になっていました。
Oncoclínicas社は、人間的な触れ合いとアクセシビリティの評判を維持するため、運用を複雑にすることなくコミュニケーションを統一し、ルーチン・タスクを自動化し、より迅速で信頼性の高い接続を可能にする必要がありました。
「Oncoclínicas&Coの使命は、技術的な治療にとどまりません。私はすべての患者様には臨床の卓越性だけでなく、人間らしく機敏で丁寧なケアが必要であると深く信じています」と、Oncoclínicas&CoのCXマネージャー、Paula Soares氏は言います。
Oncoclínicasは、IBMおよびIBMビジネス・パートナーであるPROA.AI（ブラジルの対話型AIとインテリジェント・オートメーションのリーダー）と連携してデジタル・エンゲージメント・モデルを再設計し、すべてのチャネルで迅速かつ一貫したサポートを提供しました。Oncoclínicas社は、PROA.AIの支援を受けて、生成AI機能と自動化機能をデジタル・チャネルに統合しました。PROA.AIはまた、IBM watsonxポートフォリオとIBM Cloud Pakスタックを統一ガバナンスフレームワークのもとで整理するのに役立ちました。
このソリューションは自然言語処理と生成AIのためのIBM watsonx.aiスタジオを活用しました。この実装には、ワークフロー・オートメーション用のRobotic Process Automation（RPA）を備えたIBM Cloud Pak for Business Automationと、WhatsApp、チャット、電子メールを単一の安全なフレームワークの下に統合するIBM Cloud Pak for Integrationも含まれていました。Oncoclínicasはまた、ブラジルのLGPDなどの規制要件の所在地に対応し、信頼を強化するためにガバナンス・アプローチも導入しました。
このソリューションのアーキテクチャにより、リアルタイムの応答、自動スケジュール設定、プロアクティブな更新が可能になり、プロセスの合理化とエンゲージメントの向上に役立ちました。この取り組みは効率性の向上にとどまらず、対話に費やす時間と信頼を取り戻すことにも役立ち、テクノロジーを通じて患者エンゲージメントの向上をサポートしました。「私たちのチームの努力と革新的なソリューションの導入のおかげでプロセスを最適化し、患者様はあらゆる段階でサポートされていると感じられるようになりました」とSoares氏は付け加えます。
このソリューションは、Oncoclínicas社のあらゆるやり取りで測定可能な成果をもたらしました。
IBMとPROA.AIとのパートナーシップによって実現されるこの変革は、AIと自動化がアクセシビリティーと応答性をどのように拡張し、あらゆるデジタル・タッチポイントに対面でのやり取りの即時性と安心性をもたらすかを示しています。「私たちのチームの献身と革新的なソリューションの導入のおかげで、プロセスを最適化するだけでなく、患者様に治療のあらゆる段階で自分が歓迎され、配慮されていると感じてもらえるようになりました」とSoares氏は締めくくっています。
2010年に設立されたOncoclínicas&Coは、ラテンアメリカ最大の統合型腫瘍ネットワークであり、ブラジルの40都市で140以上のユニットを運営しています。同社は年間約70万件の治療を行っており、卓越した臨床とイノベーションおよび患者中心のケアを組み合わせることで高く評価されています。
2016年にサンパウロで設立されたPROA.AIは対話型AIとインテリジェントな自動化におけるブラジルのリーダーです。同社のカスタマー・サービスやプロセス・オーケストレーションのソリューションはIBMのテクノロジーを活用しており、安全でスケーラブル、かつ人間味のあるデジタル・エクスペリエンスを提供しています。
IBM watsonxとIBM Cloud Pakが生成AI、オートメーション、ガバナンスを組み合わせて、組織がすべての環境で効率性と信頼性を向上させながら、より迅速でパーソナライズされた顧客対応を実現できるように支援する方法をご覧ください。
