パーソナライズされたコミュニケーションの拡張は大規模な医療ネットワークにとって課題であり、ラテンアメリカ最大の腫瘍学専門グループであるOncoclínicas&Coも例外ではありませんでした。

140以上のユニットを運営し、年間数十万人の患者にサービスを提供していたこの組織は、頻繁で時間的に敏感なやり取りを管理する上でますます複雑化する課題に直面していました。患者はクリニックでの即時性と個別のケアを期待していましたが、デジタルチャネルでは同じ体験は提供できませんでした。断片化されたシステムと手動プロセスにより遅延率や切断率が上がり、患者が期待するシームレスで共感的なサービスを維持することが困難になっていました。

Oncoclínicas社は、人間的な触れ合いとアクセシビリティの評判を維持するため、運用を複雑にすることなくコミュニケーションを統一し、ルーチン・タスクを自動化し、より迅速で信頼性の高い接続を可能にする必要がありました。

「Oncoclínicas&Coの使命は、技術的な治療にとどまりません。私はすべての患者様には臨床の卓越性だけでなく、人間らしく機敏で丁寧なケアが必要であると深く信じています」と、Oncoclínicas&CoのCXマネージャー、Paula Soares氏は言います。