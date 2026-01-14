コミュニケーションの改善、患者エンゲージメントの向上

Oncoclínicas&Co、IBM watsonxを活用して迅速かつコネクテッドなサービス統合を実現

一緒にタブレットを見ている年配の女性と看護師
迅速で接続性の高いサービスに対する患者の期待に応える

パーソナライズされたコミュニケーションの拡張は大規模な医療ネットワークにとって課題であり、ラテンアメリカ最大の腫瘍学専門グループであるOncoclínicas&Coも例外ではありませんでした。

140以上のユニットを運営し、年間数十万人の患者にサービスを提供していたこの組織は、頻繁で時間的に敏感なやり取りを管理する上でますます複雑化する課題に直面していました。患者はクリニックでの即時性と個別のケアを期待していましたが、デジタルチャネルでは同じ体験は提供できませんでした。断片化されたシステムと手動プロセスにより遅延率や切断率が上がり、患者が期待するシームレスで共感的なサービスを維持することが困難になっていました。

Oncoclínicas社は、人間的な触れ合いとアクセシビリティの評判を維持するため、運用を複雑にすることなくコミュニケーションを統一し、ルーチン・タスクを自動化し、より迅速で信頼性の高い接続を可能にする必要がありました。

「Oncoclínicas&Coの使命は、技術的な治療にとどまりません。私はすべての患者様には臨床の卓越性だけでなく、人間らしく機敏で丁寧なケアが必要であると深く信じています」と、Oncoclínicas&CoのCXマネージャー、Paula Soares氏は言います。
98％ 待ち時間の短縮 93% 患者満足度スコアを達成 38％ 予約件数の増加
このケースの成功は、エクスペリエンスを変革し、すべての行動の中心に患者を置くという私たちの取り組みの表れです。
Gabriela Squeira e Paula Soares CXマネジメント Oncoclínicas&Co
オートメーションとAIで患者サポートを再構築

Oncoclínicasは、IBMおよびIBMビジネス・パートナーであるPROA.AI（ブラジルの対話型AIとインテリジェント・オートメーションのリーダー）と連携してデジタル・エンゲージメント・モデルを再設計し、すべてのチャネルで迅速かつ一貫したサポートを提供しました。Oncoclínicas社は、PROA.AIの支援を受けて、生成AI機能と自動化機能をデジタル・チャネルに統合しました。PROA.AIはまた、IBM watsonxポートフォリオとIBM Cloud Pakスタックを統一ガバナンスフレームワークのもとで整理するのに役立ちました。

このソリューションは自然言語処理と生成AIのためのIBM watsonx.aiスタジオを活用しました。この実装には、ワークフロー・オートメーション用のRobotic Process Automation（RPA）を備えたIBM Cloud Pak for Business Automationと、WhatsApp、チャット、電子メールを単一の安全なフレームワークの下に統合するIBM Cloud Pak for Integrationも含まれていました。Oncoclínicasはまた、ブラジルのLGPDなどの規制要件の所在地に対応し、信頼を強化するためにガバナンス・アプローチも導入しました。

このソリューションのアーキテクチャにより、リアルタイムの応答、自動スケジュール設定、プロアクティブな更新が可能になり、プロセスの合理化とエンゲージメントの向上に役立ちました。この取り組みは効率性の向上にとどまらず、対話に費やす時間と信頼を取り戻すことにも役立ち、テクノロジーを通じて患者エンゲージメントの向上をサポートしました。「私たちのチームの努力と革新的なソリューションの導入のおかげでプロセスを最適化し、患者様はあらゆる段階でサポートされていると感じられるようになりました」とSoares氏は付け加えます。
この先見の明のあるプロジェクトは、統合的かつ持続可能な方法で患者エクスペリエンスを改善するという私たちの絶え間ない追求を表しています。私は、私たちが非常に多くの人生にプラスの影響を与えてきたことをとても誇りに思っています。
Gabriela Squeira e Paula Soares CXマネジメント Oncoclínicas&Co
患者とのコミュニケーションを大規模に改善

このソリューションは、Oncoclínicas社のあらゆるやり取りで測定可能な成果をもたらしました。

  • IBM Cloud Pak for IntegrationとIBM Cloud Pak for Business Automationを用いた自動スケジューリングと集中チャネルにより、ほぼ即時の確認と更新を実現し、平均待ち時間を98%削減しました
  • IBM Cloud Pak for Integrationによって統一チャネルが実現された結果、切断率が75%低下し、40%から10%に低下
  • IBM Cloud Pak for Business Automationを活用したプロアクティブなリマインダーによって、予約出席率が38%向上
  • IBM Cloud Pak for Business AutomationとRPAにより平均処理時間が45%短縮され、年間約2,000時間の運用時間を確保することで、チームはより価値の高いサポートとエンゲージメントに集中
  • watsonx.aiの会話機能を使用して、セルフサービスフローで90%～100%の成功率を達成
  • 自然言語理解のためのIBM watsonx.aiとセキュリティと信頼を強化するガバナンス・アプローチに支えられたデジタル・インタラクションの改善により、患者満足度は目標の80%を上回る93%まで向上
  • テキストベースの対話の解決率86%を達成し、人間の介入の必要性を最小限に

IBMとPROA.AIとのパートナーシップによって実現されるこの変革は、AIと自動化がアクセシビリティーと応答性をどのように拡張し、あらゆるデジタル・タッチポイントに対面でのやり取りの即時性と安心性をもたらすかを示しています。「私たちのチームの献身と革新的なソリューションの導入のおかげで、プロセスを最適化するだけでなく、患者様に治療のあらゆる段階で自分が歓迎され、配慮されていると感じてもらえるようになりました」とSoares氏は締めくくっています。
Oncoclínicas&Coについて

2010年に設立されたOncoclínicas&Coは、ラテンアメリカ最大の統合型腫瘍ネットワークであり、ブラジルの40都市で140以上のユニットを運営しています。同社は年間約70万件の治療を行っており、卓越した臨床とイノベーションおよび患者中心のケアを組み合わせることで高く評価されています。
PROA.AIについて

2016年にサンパウロで設立されたPROA.AIは対話型AIとインテリジェントな自動化におけるブラジルのリーダーです。同社のカスタマー・サービスやプロセス・オーケストレーションのソリューションはIBMのテクノロジーを活用しており、安全でスケーラブル、かつ人間味のあるデジタル・エクスペリエンスを提供しています。

 製品・サービス IBM Cloud Pak IBM Cloud Pak for Business Automation IBM Cloud Pak for Integration IBM watsonx IBM watsonx.ai
AIとオートメーションで顧客体験を変革

IBM watsonxとIBM Cloud Pakが生成AI、オートメーション、ガバナンスを組み合わせて、組織がすべての環境で効率性と信頼性を向上させながら、より迅速でパーソナライズされた顧客対応を実現できるように支援する方法をご覧ください。

 IBM watsonxの詳細はこちら お客様事例はこちら
法務

© Copyright IBM Corporation 2025.IBM、IBMのロゴ、IBM Cloud Pak、IBM watsonx、およびwatsonx.aiは、世界中の多くの法域で登録されているIBM Corp.の商標です。

示されている例は、説明のみを目的として提供されています。実際の結果はお客様の構成や条件により異なるため、一般的に期待される結果を提供するものではありません。 