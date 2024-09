ガラス容器製造で115年の歴史を持つOI Glass社(OI Glass, Inc.)は、コスト構造の見直しとオペレーションの最適化に向けて変革を進めていました。 同社のIT部門にとって、この変革は既存のデータベース・インフラストラクチャーを批判的な目で再検討することを意味していました。OI Glass社は長年にわたり、Oracleデータベース上でビジネス・オペレーションを運営してきましたが、CIO(最高情報責任者)のRod Masney氏とSAPインフラストラクチャーおよびエンタープライズ・プラットフォーム担当ディレクターのRay Case氏は、新しいデータベース・ソリューションを検討する時期が来たと感じていました。 「コストを削減する必要がありました。より価値のある領域に資金を投入できるようにするためです」とCase氏は言います。「これまでそうしてきたからという理由で、ソフトウェアのメンテナンスにお金を払うということは、必ずしも正しい答えとは限りません」 同社のチームが新しいデータベースを検討するにあたって、考慮すべきポイントがたくさんありました。Masney氏は言います。「コストだけの問題ではありません。確かに、コストは優先事項の上位にはありますが、信頼性、サプライヤーとの関係性、そして当社のシステムが確実に利用できるかどうかも重要です。改めて全体像を把握し直しました」 ペタバイト規模のデータが5つの大陸にまたがり、78拠点の製造施設をサポートしているため、特に難しい問題でした。新しいプラットフォームは、同社のSAPインフラストラクチャーだけでなく、製造システム、注文、納品、請求、調達、在庫などのデータ・フィードもサポートしています。

使用量の削減 データ・ストレージ使用量を50%削減 パフォーマンスの向上 データベースのパフォーマンスが30%向上 コストの削減: 100万米ドル以上のコスト(TCO)を削減

当社は、データ・ドリブンの企業です。OracleからIBM Db2プラットフォームへの移行は、未来に向けて一歩を踏み出すのに役立つ要素でした。 Ray Case Director of SAP Infrastructure and Enterprise Platforms O-I Glass, Inc.

今回の移行プロジェクトにおいて、IBMとDXC Technology社のテクノロジー・サポートは模範的でした。夜遅くに電話をかけた時も、両者の担当者が受話器を取ってくれました。おかげで、移行プロジェクトを通して、快適に進めることができました。 Ray Case Director of SAP Infrastructure and Enterprise Platforms O-I Glass, Inc.