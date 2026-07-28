自動化されたIDガバナンスが労働力のアジリティーを促進

Neuralm社はIBM Verifyを使用して、アクセスを合理化し、従業員のアジリティーを高める自動化されたIDガバナンスを実現しています
ある大手公共部門の銀行では、従業員とベンダーのIDを管理するために手作業のファイルベースのプロセスに依存しており、その結果、遅延、不整合、運用リスクの増大が生じていました。人事管理システムとActive Directoryの更新は、個々の従業員が手動でアカウントを作成、変更、無効化することに依存しており、このアプローチは時間がかかり、人為的エラーが発生しやすくなっていました。
新入社員のオンボーディングには最大2週間かかることが多く、その間、従業員は重要なアプリケーションにタイムリーにアクセスできませんでした。ベンダーIDはフラット・ファイルで処理されていたため、ガバナンスのギャップが生じ、誰が何にアクセスしているかの可視性も限られていました。断片化されたセットアップにより、セキュリティー・ポリシーの適用、コンプライアンスの期待に応え、監査対応可能なレポートを作成することも困難になっていました。
アプリケーション・チームは異種の認証方法の管理に負担を強いられ、従業員は複数のログインと一貫性のないアクセス・エクスペリエンスに苦労していました。同行はデジタル・イニシアチブを加速する中で、複雑さを増すことなく自動化、統合認証、堅牢なガバナンス、より強力なセキュリティーを実現できる最新のIDおよびアクセス管理ソリューションを必要としていました。
Neurealmは、IBM Security Verifyおよびサポート製品を用いて、認証の効率化とIDライフサイクル管理の自動化を行う最新のIDおよびアクセス管理ソリューションをデプロイしました。アプリケーションの単一エントリー・ポイントとして、一元的なIDおよびアクセス管理（IAM）ポータルが作成され、SAML、ヘッダーベースの認証、OpenID Connectによるシームレスなシングル・サインオンが可能になりました。セキュリティーを強化するため、このソリューションでは、SMSおよびEメールのワンタイム・パスワード（OTP）、高速IDオンライン（FIDO）、ユーザー・プレゼンス検知、IBM Verify Touch Approvalなど、複数のMFAオプションを導入しました。
このプラットフォームはAPIを介して同行の人事管理システム（HRMS）と統合され、日々のデータ更新と退職する従業員の即時アクセス変更による自動プロビジョニングとプロビジョニング解除を可能にしました。ベンダー・ユーザーの作成も自動化され、当然のアクセス権が割り当てられ、追加のアクセスはセルフサービス・ポータルを介して管理されます。Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）、IBM Security Verify Access（ISVA）、IBM Security Verify Governance（ISVG）、IBM Security Identity Manager（ISIM）、およびUAT、ディザスター・リカバリー、本番環境にわたって構成されたGuardium環境により、同行はスケーラブルな、安全で完全に統合されたエコシステムを活用します。
この導入により、セキュリティー、効率性、ユーザー・エクスペリエンス全体で測定可能な改善が実現しました。多要素認証により、不正アクセスに対する保護が強化され、不正リスクが軽減されました。また、統一されたアクセス制御と定期的なコンプライアンス実践により、監査への準備と顧客の信頼が向上しました。オートメーションによるプロビジョニングとプロビジョニング解除の合理化により、オペレーションが合理化され、従業員のオンボーディングにかかる時間が1〜2週間からわずか2日に短縮され、全体的な効率の90％向上に貢献しました。手作業を減らすことで運用コストを抑制し、チームはより付加価値の高い作業やカスタマー・サービスに集中できるようになりました。SSOにより、従業員はアプリケーションにシームレスにアクセスできるようになり、生産性が向上し、士気は向上し、日常の作業は加速されていきます。アイデンティティー・ガバナンスをモダナイズすることで、同行はセキュリティー体制を強化し、コンプライアンスを改善し、将来のデジタル成長に向けたスケーラブルな基盤を構築しました。
Neurealmは、AIファーストのテクノロジーサービス企業であり、企業が未来を支えるインテリジェントシステムを構築するのを支援しています。エッジ・デバイスから自律型エージェントまで、物理AIからエージェント型AIまでの全スペクトラムに対応し、統合AIプラットフォームであるNeuGAINを活用して、企業がAIの実験から本番環境のデプロイメントに移行できるよう支援します。当社の成果主導型、エンジニアリング主導のアプローチは、AI、エンジニアリング、データ、RunOpsなどにまたがり、世界中の250社以上の企業にサービスを提供しています。
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