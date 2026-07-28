自動化されたIDガバナンスが労働力のアジリティーを促進

ある大手公共部門の銀行では、従業員とベンダーのIDを管理するために手作業のファイルベースのプロセスに依存しており、その結果、遅延、不整合、運用リスクの増大が生じていました。人事管理システムとActive Directoryの更新は、個々の従業員が手動でアカウントを作成、変更、無効化することに依存しており、このアプローチは時間がかかり、人為的エラーが発生しやすくなっていました。

新入社員のオンボーディングには最大2週間かかることが多く、その間、従業員は重要なアプリケーションにタイムリーにアクセスできませんでした。ベンダーIDはフラット・ファイルで処理されていたため、ガバナンスのギャップが生じ、誰が何にアクセスしているかの可視性も限られていました。断片化されたセットアップにより、セキュリティー・ポリシーの適用、コンプライアンスの期待に応え、監査対応可能なレポートを作成することも困難になっていました。

アプリケーション・チームは異種の認証方法の管理に負担を強いられ、従業員は複数のログインと一貫性のないアクセス・エクスペリエンスに苦労していました。同行はデジタル・イニシアチブを加速する中で、複雑さを増すことなく自動化、統合認証、堅牢なガバナンス、より強力なセキュリティーを実現できる最新のIDおよびアクセス管理ソリューションを必要としていました。