断片化されたレガシー・システムから単一のグローバル・プラットフォームへの移行

Neste社は効率性と将来への備えを強化してオペレーションを変革します
再生可能燃料とサステナビリティーの世界的リーダーであるNeste社は、資産、投資、プロジェクトを管理するために複数のレガシー・システムに依存していました。これらには、統合されておらず、大幅にカスタマイズされ、時代遅れになりつつあるプラント・保守およびポートフォリオ管理ソリューションが含まれていました。
Neste社がグローバルに展開する中で、標準化とリアルタイムの可視化が欠如しているため、ますます複雑化する規制や市場の需要に対応しながら、安全で信頼性が高くコンプライアンスに準拠したオペレーションを確保する上で課題が生じました。
これらの課題に対処するために、Neste社はIBM Consultingと提携して、複数年にわたるERPトランスフォーメーションとなる資産ライフサイクル価値実現（ALVAR）プログラムを開始しました。
このプログラムにより、資産ライフサイクル管理の改善、グローバルな業務プロセスの調和、エンジニアリング機能と運用機能を統一されたERP環境に統合することで、スケーラブルな成長と運用の卓越性の基盤が確立されました。
ALVARは、カスタム・ベンダー・ポータルとともに、旧式のプラント・メンテナンスおよびポートフォリオ管理システムの廃止を可能にし、グローバルな運用全体にわたって標準化、透明性、拡張性の向上をもたらしました。
このプログラムはクリティカルなシステムを統合することで、リアルタイムのデータ・フロー、エンドツーエンドのプロセス可視化、財務管理の強化を実現しました。また、資産データと運用データを統合し、チームやパートナー間でアクセス可能な単一のプラットフォームを構築することで、データ品質も向上しました。
13回の本番稼働を成功させたALVARは資産・投資・プロジェクト管理のモダナイズ、堅牢な監査証跡によるコンプライアンス強化、調達の合理化を実現しました。このプログラムは、テクノロジーだけでなく、プロセスの調整、役割の明確化、組織全体での新しい作業方法の実現など、Neste社の運営方法を再定義しました。
ALVARは、オペレーショナル・エクセレンスに大きな変化をもたらし、計画、実行、意思決定を改善する統合されたデータ駆動型運用モデルを可能にしました。
エンドツーエンドのプロセスの可視化により、戦略的計画と予測が強化され、マスター・データとトランザクション・データの品質が向上し、効率性、コスト管理、価格精度が向上しました。SAPと接続システム間の統合により、情報の流れがシームレスになり、サイロが減り、透明性が高まりました。
プロセスのパフォーマンスに関するリアルタイムのデータ駆動型の洞察により、調達はより構造化され効率的になり、契約の有効性と部門間のコラボレーションが向上しました。
地域全体で標準化された役割とプロセスにより、一貫性と説明責任が向上しました。ALVARは、当面の運用上のメリットにとどまらず、分析、レポート作成、将来のイノベーションをサポートするスケーラブルなデジタル基盤を確立しました。
Neste社は再生可能ディーゼル燃料と持続可能な航空燃料（SAF）の世界有数のメーカーであり、3大陸で生産を行っている。Neste社はまた、フィンランドのポルヴォー製油所で高品質の石油製品を生産しており、フィンランドとバルト海に重要な燃料ステーション・ネットワークを持っています。同社のストラテジーは再生可能燃料の成長に重点を置き、顧客の温室効果ガス排出削減を支援しています。
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