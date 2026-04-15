断片化されたレガシー・システムから単一のグローバル・プラットフォームへの移行

これらの課題に対処するために、Neste社はIBM Consultingと提携して、複数年にわたるERPトランスフォーメーションとなる資産ライフサイクル価値実現（ALVAR）プログラムを開始しました。

このプログラムにより、資産ライフサイクル管理の改善、グローバルな業務プロセスの調和、エンジニアリング機能と運用機能を統一されたERP環境に統合することで、スケーラブルな成長と運用の卓越性の基盤が確立されました。

ALVARは、カスタム・ベンダー・ポータルとともに、旧式のプラント・メンテナンスおよびポートフォリオ管理システムの廃止を可能にし、グローバルな運用全体にわたって標準化、透明性、拡張性の向上をもたらしました。

このプログラムはクリティカルなシステムを統合することで、リアルタイムのデータ・フロー、エンドツーエンドのプロセス可視化、財務管理の強化を実現しました。また、資産データと運用データを統合し、チームやパートナー間でアクセス可能な単一のプラットフォームを構築することで、データ品質も向上しました。

13回の本番稼働を成功させたALVARは資産・投資・プロジェクト管理のモダナイズ、堅牢な監査証跡によるコンプライアンス強化、調達の合理化を実現しました。このプログラムは、テクノロジーだけでなく、プロセスの調整、役割の明確化、組織全体での新しい作業方法の実現など、Neste社の運営方法を再定義しました。