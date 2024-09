Whereoware社は、受賞歴のあるウェブサイト、マーケティング・オートメーション・キャンペーン、モバイル・アプリケーション、デジタル製品を構築し、データ統合とデジタル広告でROIを高める18年以上の経験を持つ、大手デジタルエージェンシーであり、IBM Gold Business Partnerです。Whereoware社のWOWCommerceは、機能豊富なWebサイトをより迅速に市場に投入するアクセラレーター・パッケージです。2017年IBM Beacon Awardファイナリスト、2015年IBM Beacon Award受賞、2011年、2013年、2014年、2015年Partner of the Year受賞のWhereoware社は、IBM Watson Campaign Automation、IBM Watson Marketing Insights、IBM Watson Customer Experience Analyticsを含むIBM Watson Customer Engagementソリューションの導入と統合を支援しています。Whereoware社のソリューションとサービスの詳細については、 whereoware.comをご覧ください (リンクは ibm.com の外部にあります)。

クライアント・ストーリー又はIBM Watson Customer Engagement について、さらに表示する