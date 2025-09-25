運用のモダナイズとリスク低減のため、みずほ銀行はIBM Instana Observabilityを導入しました。このソリューションにより、システム・パフォーマンス やアプリケーション挙動をリアルタイムで可視化し、顧客に影響が及ぶ前に問題を検知・解決することが可能になりました。

みずほ銀行デジタルチャネルITチームの萩原 大貴氏は「新たなインターネットバンキングのリリースに当たって、障害を避け、サービスを守りたいと考えていました。そこでオブザーバビリティーという仕組みを取り入れ、何かあっても迅速に対応できるようにしようと考えました」と語ります。

みずほ銀行がInstanaを選んだ理由は、サーバー1台あたり5分以内に導入でき、既存システムへの影響を最小限に抑えられる迅速性と、技術者・非技術者の双方が活用しやすい直感的なダッシュボードにありました。IBM ConsultingおよびIBM Technology Expert Labsの強力なサポートを受け、みずほ銀行はWeb版のインターネットバンキング「みずほダイレクト」の大型リニューアルの際にInstanaを統合しました。

みずほ銀行のITチームは、複数のシステムやプラットフォームにまたがるシステムの稼働状態や処理速度の低下、取引の流れをリアルタイムで把握できるようになりました。これにより、テスト環境で問題を再現したり、ログデータを待ったりすることなく問題の調査・理解が可能になりました。さらに、Instanaのカスタム・ダッシュボードを活用したことで、特に新サービス開始直後などの重要な時期における情報共有や報告を簡素化することに成功。パフォーマンス・データが可視化され、かつ実用可能になったことで、IT部門とそのほかの業務部門間の連携が強化され、みずほ銀行が「火消し型」から「予防型」へと運用体制をシフトする後押しとなりました。