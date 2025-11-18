IBMとMII社は、クライアントがレガシー・システムの課題を克服するためのソリューションを構築します
インドネシアを拠点とするIBMのビルド・パートナーであるMitra Integrasi Informatika（MII）社は、特に銀行・金融業界の企業に堅牢な統合ソリューションを提供することに特化しています。MII社は、トランザクションとアプリケーションの連携分野の主要プレイヤーとして、複雑で非効率なレガシー・システムに関する課題に企業がうまく対処できるよう支援したいと考えていました。
広大なエンタープライズ・レベルのIT環境を有する多くの企業では、統合を最適化するために広範なセットアップと保守の実践が必要です。この複雑さのレベルに起因して、熟練した従業員への依存度が高まり、業務の複雑性が増大します。アプリケーションやサービス間の取引情報へのアクセスや接続の非効率性により、サービスの中断が発生し、コラボレーションが妨げられ、デジタル・トランスフォーメーションへの取り組みペースが遅くなります。これらの課題は、企業がリアルタイム・データを活用してプロセスを合理化する能力を大幅に妨げ、最終的には顧客満足度と全体的なパフォーマンスに影響を可能性があります。
MII社は、このような統合に関する課題を解決し、企業が変化するビジネス・ニーズに迅速に適応し、競争上の優位性を維持できるようにするための統合ソリューションの必要性を認識しました。
webMethodsを使用した統合プロジェクトのタイムライン
統合にwebMethodsを使用する場合のITサポートからの要求
MII社はIBMと提携して、データ、アプリケーション、ハイブリッドクラウド統合機能を備えた動的なiPaaSソリューションであるKOMIを構築しました。MII社がIBMを選んだ理由は、堅牢なハイブリッド統合製品、広範な業界専門知識、そして強力なパートナー関係です。MII社に特化した統合ソリューションの基盤として、MII社はIBM® webMethods Hybrid Integrationプラットフォームを活用しました。
MII社とIBMのコラボレーションは、インドネシアにおける既存のエンタープライズ環境と新しい決済インフラストラクチャー要件を評価することから始まりました。IBMの専門家チームはMII社と緊密に連携し、中核となる取引情報システムや顧客向けのさまざまなチャネルの接続など、複雑な銀行・金融業務に特化した課題に対処するカスタマイズされた統合ソリューションを設計しました。このソリューションは、2021年12月に開始されたBank Indonesia Fast Payment（BI-FAST）システムなどの機能をサポートするために開発されました。
WebMethodsテクノロジーを通じてKOMIユーザーがすぐに利用できる主要な機能は、次のとおりです。
IBM® webMethodsとKOMIは、銀行・金融サービスのクライアントに次の主要な機能とメリットを提供します。
セルフサービス統合：開発者や技術者でないユーザーでも、コーディングの専門知識なしで統合を構築、構成、管理できるため、IT部門への依存度が大幅に下がり、統合プロジェクトが加速します。
一元的なデータ管理：webMethodsを活用することで、KOMIはトランザクション情報を一元化し、データとアプリケーションの非互換性によるサービスの中断を最小限に抑え、データへのアクセシビリティーを向上させます。ユーザーは必要なときに必要なデータにアクセスできるようになりました。
ハイブリッドクラウドベースの統合：ハイブリッドクラウド・コンピューティング上に構築されたKOMIは、オンプレミスの統合ハードウェアの必要性を減らし、資本支出を削減し、運用の複雑さを簡素化します。
自動化されたワークフロー：IBM® WebMethodsは、KOMIを使用する企業がアプリケーションを接続し、プロセスを合理化し、反復作業を自動化するワークフローを作成できるようにすることで、ユーザーがより価値の高い作業に注力し、全体的な生産性を向上させることを可能にします。
組み込み型のAPI管理：IBM® webMethodsのAPI機能により、KOMIはライフサイクル全体にわたってAPIを管理するためのよりスケーラブルで安全なソリューションを提供でき、カスタムAPIを公開したり、他のサービスのAPIを組み合わせたりする必要がなくなります。
IBM® webMethodsのサブスクリプション・ベースの料金体系は、従来の統合ソリューションに代わる、費用対効果が高くスケーラブルなソリューションとなっています。IBM® webMethodsプラットフォームを活用することで、KOMIはユーザーのデータに関する信頼できる唯一の情報源を作成し、アプリケーション間の接続性を向上させ、ビジネス全体の俊敏性を向上させます。これにより、MII社のクライアントは、顧客により良いエクスペリエンスを提供し、ビジネスの成長とイノベーションを促進することに注力できるようになります。
IBM® webMethodsとKOMIの統合機能のおかげで、銀行・金融サービス企業はリソースをより効率的に配分し、戦略的な取り組みに集中できるようになりました。
2024年のForrester Consulting社のレポートによると、KOMIユーザーは、統合プロジェクトのタイムラインが40%短縮され、統合の問題に関連するITサポート要求が30%減少することが予想されています 1。KOMIユーザーの日常業務環境では、従業員がアプリケーション間でシームレスにデータにアクセスして共有できるようになり、顕著な改善が見られています。これにより、コラボレーションの強化とプロセスの合理化が促進され、最終的にはよりアジャイルで即応性の高い組織が実現しました。
WebMethodsのメリットの証として、KOMIを採用した企業のCIOは「IBM® webMethodsソリューションを使用することで、私たちは統合環境を簡素化しただけでなく、イノベーションにつながる新たな機会も切り開きました。私たちのチームは今、統合の複雑さに対処するのではなく、ビジネス価値の推進に集中できるようになりました」と述べています。
銀行・金融業界全体も、KOMIの成功に注目しています。KOMIを活用している企業は、デジタル・トランスフォーメーションのベンチマークを確立し、ビジネスの俊敏性と顧客満足度の向上においてハイブリッドクラウドベースの統合の力を実証しています。
MII社は、IBM® webMethodsとKOMIの機能をさらに追求し、追加のアプリケーションとサービスを統合して、クライアントのデジタル・トランスフォーメーション・ジャーニーをさらに推進することを計画しています。IBMは今後も重要な協力者として、MII社がwebMethodsのポテンシャルを最大限に活用できるよう、継続的なサポートと専門知識を提供していきます。
Mitra Integrasi Informatika（MII）社は、上場企業PT. Metrodata Electronics, Tbkの子会社であり、1996年に設立されました。インドネシアに拠点を置くMII社は、企業に情報通信テクノロジー（ICT）サービスを提供することを専門としています。同社のサービスとしては、インフラストラクチャー、ICTマネージド・サービス、システム統合、エンタープライズ・リソース・プランニング（ERP）のフルスケールでの導入などが挙げられます。MII社はまた、業界のベスト・プラクティスに基づくICT管理とコンサルティング・サービスも提供しています。
IBM® webMethodsが、アプリケーションの連携の簡素化、俊敏性と効率性の向上にどのように貢献するかをご覧ください。
