MII社はIBMと提携して、データ、アプリケーション、ハイブリッドクラウド統合機能を備えた動的なiPaaSソリューションであるKOMIを構築しました。MII社がIBMを選んだ理由は、堅牢なハイブリッド統合製品、広範な業界専門知識、そして強力なパートナー関係です。MII社に特化した統合ソリューションの基盤として、MII社はIBM® webMethods Hybrid Integrationプラットフォームを活用しました。

MII社とIBMのコラボレーションは、インドネシアにおける既存のエンタープライズ環境と新しい決済インフラストラクチャー要件を評価することから始まりました。IBMの専門家チームはMII社と緊密に連携し、中核となる取引情報システムや顧客向けのさまざまなチャネルの接続など、複雑な銀行・金融業務に特化した課題に対処するカスタマイズされた統合ソリューションを設計しました。このソリューションは、2021年12月に開始されたBank Indonesia Fast Payment（BI-FAST）システムなどの機能をサポートするために開発されました。

WebMethodsテクノロジーを通じてKOMIユーザーがすぐに利用できる主要な機能は、次のとおりです。

オンライン送金

すべての取引をリアルタイムで監視することで、ローカルのオンライン送金ネットワークを使用した資金の送金を容易にします。

すべての取引をリアルタイムで監視することで、ローカルのオンライン送金ネットワークを使用した資金の送金を容易にします。 BI-FASTサポート

チームがBI-FASTのフェーズ1とフェーズ2の両方を実装できるように支援し、API接続をサポートし、迅速かつ安全なトランザクションの提供を補助します。

チームがBI-FASTのフェーズ1とフェーズ2の両方を実装できるように支援し、API接続をサポートし、迅速かつ安全なトランザクションの提供を補助します。 スマート仮想アカウント（VA）

VAトランザクションの管理と監視、および銀行が発行したカードの管理が容易になります。

VAトランザクションの管理と監視、および銀行が発行したカードの管理が容易になります。 ホスト間の支払い

オープンAPIの導入に対応し、効果的で安全かつスケーラブルな手段でAPIを管理および利用できる請求書支払い用の単一のプラットフォームを提供します。

IBM® webMethodsとKOMIは、銀行・金融サービスのクライアントに次の主要な機能とメリットを提供します。

セルフサービス統合：開発者や技術者でないユーザーでも、コーディングの専門知識なしで統合を構築、構成、管理できるため、IT部門への依存度が大幅に下がり、統合プロジェクトが加速します。

一元的なデータ管理：webMethodsを活用することで、KOMIはトランザクション情報を一元化し、データとアプリケーションの非互換性によるサービスの中断を最小限に抑え、データへのアクセシビリティーを向上させます。ユーザーは必要なときに必要なデータにアクセスできるようになりました。

ハイブリッドクラウドベースの統合：ハイブリッドクラウド・コンピューティング上に構築されたKOMIは、オンプレミスの統合ハードウェアの必要性を減らし、資本支出を削減し、運用の複雑さを簡素化します。

自動化されたワークフロー：IBM® WebMethodsは、KOMIを使用する企業がアプリケーションを接続し、プロセスを合理化し、反復作業を自動化するワークフローを作成できるようにすることで、ユーザーがより価値の高い作業に注力し、全体的な生産性を向上させることを可能にします。

組み込み型のAPI管理：IBM® webMethodsのAPI機能により、KOMIはライフサイクル全体にわたってAPIを管理するためのよりスケーラブルで安全なソリューションを提供でき、カスタムAPIを公開したり、他のサービスのAPIを組み合わせたりする必要がなくなります。

IBM® webMethodsのサブスクリプション・ベースの料金体系は、従来の統合ソリューションに代わる、費用対効果が高くスケーラブルなソリューションとなっています。IBM® webMethodsプラットフォームを活用することで、KOMIはユーザーのデータに関する信頼できる唯一の情報源を作成し、アプリケーション間の接続性を向上させ、ビジネス全体の俊敏性を向上させます。これにより、MII社のクライアントは、顧客により良いエクスペリエンスを提供し、ビジネスの成長とイノベーションを促進することに注力できるようになります。