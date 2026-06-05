食品サプライチェーンの保護：MHPはセキュリティー・オペレーションを再構築

重要なITおよびOT環境を保護するための最新のセキュリティー・オペレーション・センターの構築
MHPは、欧州最大級の垂直統合型アグリビジネスの1つであり、グローバルな食品供給チェーンへの重要な貢献企業です。MHPは、サイバーセキュリティーを戦略的優先事項として認識していました。重要なITおよびOT環境を保護するために、MHPはセキュリティー・オペレーションの最新化を必要としていました。目標は、オペレーショナル・レジリエンスを強化し、事業継続性を確保するとともに、グローバル・エコシステム全体にわたる信頼を維持することでした。MHPは、クラウドとAIの時代において、注目度の高いサイバー脅威から保護するために、セキュリティー態勢を強化するという課題に直面していました。同社には、サイバー脅威を効果的に検出して対応するために、一元化された可視性、高度な分析機能、および自動化された対応機能を提供できる堅牢なセキュリティー・オペレーション・センター（SOC）が必要でした。この課題に対処するため、MHPはIBMと連携し、IBM QRadar SIEMおよびQRadar SOARを活用した最新のSOCを構築しました。
一元化された可視性による脅威検出の迅速化
自動化された対応による連携インシデント対応
このトランスフォーメーション以前、MHPは拡大を続ける複雑なIT環境の管理において大きな課題に直面していました。セキュリティー・チームは、複数のシステムにまたがる断片化された可視性、手動によるアラート処理、そして膨大なイベント量に苦慮しており、その結果、検出と対応の遅延が発生していました。一元化された相関分析および標準化されたインシデント対応プロセスが欠如していたため、脅威の見逃しや滞留時間の長期化のリスクが高まり、重要資産の保護および事業継続性の維持に直接的な影響を及ぼしていました。
MHPはIBM® Qradar SIEMとIBM Qradar SOARを活用した一元化SOCを構築することで、サイバーセキュリティー・オペレーションを最新化することができました。オンプレミス環境およびクラウド環境全体のテレメトリーを統合することで、MHPのサイバー・チームは脅威をリアルタイムで可視化できるようになり、ほぼリアルタイムのイベント相関分析が可能になりました。高度な分析機能とユースケースのチューニングにより、SOCは数時間ではなく数秒で不審なアクティビティーを検出できるようになり、セキュリティー態勢は事後対応型から先回り型へと移行しました。
QRadar SOARへの自動化プレイブックの統合により、インシデント対応は効率化され、チーム全体で一貫性のある対応が可能になりました。エンリッチメント、トリアージ、および封じ込めなどの日常業務は自動化され、平均対応時間(MTTR)が短縮されるとともに、アナリストは影響の大きい脅威への対応に集中できるようになりました。結果として、同社は検出速度および対応効率を測定可能なレベルで向上させ、重要な事業資産の継続的な保護を確保しながら、現代のサイバー攻撃に対するレジリエンスを強化しました。
MHPは、IBM QRadar SIEMおよびQRadar SOARの導入によって、サイバーセキュリティー態勢を大幅に強化しました。最新のセキュリティー・オペレーション・センター（SOC）は、一元化された可視性、高度な分析機能、および自動化された対応を提供し、より迅速な脅威検出と連携されたインシデント対応を可能にしています。このトランスフォーメーションによって、MHPのグローバル・エコシステム全体におけるオペレーショナル・レジリエンス、事業継続性、および信頼が強化されました。IBM QRadar SIEMを活用することで、MHPはIT環境全体のさまざまなソースからデータを収集して相関分析を行い、セキュリティー・イベントの包括的なビューを実現できます。統合ユーザー行動分析モジュールは、通常のユーザー行動と異常な行動を区別することを支援し、チームが悪意のあるアクティビティに対してより迅速に対応できるようにします。IBM QRadar SOARでは、アナリストはSOARコンソールを使用して、チケット管理、メトリクス追跡、およびケース固有の指示といった日常業務を実行しており、セキュリティー・インシデントを効果的に分析、対応、および管理する能力が強化されています。MHPのCISOであるYurii Shatylo氏は、「これは単なるセキュリティー・プロジェクトではなく、MHPのエコシステム全体における信頼、安定性、およびレジリエンシーの基盤です」と述べています。新しいSOCは、MHPのサイバーセキュリティー・ストラテジーにおける重要なコンポーネントとなっており、同社がサイバー脅威に対して、より効率的かつ効果的に対応できるようにしています。
MHPは、高品質で健康的な食品を生産し、消費者の生活向上に貢献する国際的な食品・農業関連企業です。ウクライナ、スペイン、および東南ヨーロッパ全域に生産拠点を有し、事業全体において最新の食品技術および農業技術の適用と導入を専門としています。MHPの株式は、ロンドン証券取引所に上場されています。Forbes Ukraineによると、MHPはウクライナ国内外で38,000人を超える従業員を雇用しており、ウクライナの雇用主上位20社にランクインしています。 MHPは、ウクライナの農業部門における最大の単独納税企業であり、2024年にはForbes Ukraineによって同国有数の投資家の1社として認定されました。 MHPは、WattPoultryランキングによると、欧州最大の家禽生産企業です。MHPは、世界80か国以上に製品を輸出しています。同社は15を超える食品ブランドを展開しており、パートナー企業とともに、MeatMarket店舗やDöner Market店舗を含む複数のチェーンを運営しています。 MHPの創業者兼CEOは、ウクライナの実業家であるYuriy Kosyuk氏です。
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