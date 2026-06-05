食品サプライチェーンの保護：MHPはセキュリティー・オペレーションを再構築

このトランスフォーメーション以前、MHPは拡大を続ける複雑なIT環境の管理において大きな課題に直面していました。セキュリティー・チームは、複数のシステムにまたがる断片化された可視性、手動によるアラート処理、そして膨大なイベント量に苦慮しており、その結果、検出と対応の遅延が発生していました。一元化された相関分析および標準化されたインシデント対応プロセスが欠如していたため、脅威の見逃しや滞留時間の長期化のリスクが高まり、重要資産の保護および事業継続性の維持に直接的な影響を及ぼしていました。

MHPはIBM® Qradar SIEMとIBM Qradar SOARを活用した一元化SOCを構築することで、サイバーセキュリティー・オペレーションを最新化することができました。オンプレミス環境およびクラウド環境全体のテレメトリーを統合することで、MHPのサイバー・チームは脅威をリアルタイムで可視化できるようになり、ほぼリアルタイムのイベント相関分析が可能になりました。高度な分析機能とユースケースのチューニングにより、SOCは数時間ではなく数秒で不審なアクティビティーを検出できるようになり、セキュリティー態勢は事後対応型から先回り型へと移行しました。

QRadar SOARへの自動化プレイブックの統合により、インシデント対応は効率化され、チーム全体で一貫性のある対応が可能になりました。エンリッチメント、トリアージ、および封じ込めなどの日常業務は自動化され、平均対応時間(MTTR)が短縮されるとともに、アナリストは影響の大きい脅威への対応に集中できるようになりました。結果として、同社は検出速度および対応効率を測定可能なレベルで向上させ、重要な事業資産の継続的な保護を確保しながら、現代のサイバー攻撃に対するレジリエンスを強化しました。