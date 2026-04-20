マドリード市議会は、ヨーロッパ最大かつ最も複雑な都市サービスエコシステムの1つを運営しており、街路灯や緑地、公共スペース、廃棄物収集、環境モニタリング、移動関連インフラに至るまで、地理的に分散したクリティカルな都市インフラの広大なポートフォリオにわたって、数百万の資産、数十万の検査、および毎年100万件を超える市民の要望を管理しています。時間の経過とともに、これらのサービスをサポートするシステムはサイロ化して進化し、インベントリー、保守、検査、請求、市民への通知が、分断されたアプリケーション全体に分散されました。この断片化により可視性が制限され、応答時間が遅くなり、プロバイダーと部門間で一貫した性能測定が困難になっていました。

運用上の要求が増大し、混乱を招く事象によって回復力のギャップが露呈する中で、同市は限られた予算とリソースに制約を受けながら、多様なサービスモデルとより厳格なSLAに基づいて25社以上のサービスプロバイダーを調整しなければなりませんでした。マドリードが活動に対する支払いから成果に対する支払いへと移行したことで、一貫した品質指標と統一された監督がさらに必要になりましたが、既存のツールではそれをサポートできませんでした。マドリード評議会のゼネラル・ITディレクターであるJuan Corro氏が語るように、マドリードは「より少ないリソースでより多くの価値を実現する必要があった」のです。市の指導者たちは、もはや小手先の修正プログラムだけでは十分ではないことに気づきました。データを統合し、品質を大規模に確保し、費やすすべてのユーロが市民に具体的で透明性のある価値を確実にもたらすことを保証できる、単一の運用基盤が必要だったのです。