Lenovo Groupの傘下にあるLPS社は、アジア太平洋地域において金融、通信、小売、公共部門にITサービスを提供しています。企業がデジタル・トランスフォーメーションを進める中で、データ量は急増し、リモートワークによるトラフィックは高い水準で安定し、セキュリティーやコンプライアンスの要件も一層厳格化しました。これらの高まる要求に対応するため、LPS社は既存インフラストラクチャーをアップグレードする必要があると認識しました。同社のモニタリング・スイートは、オンプレミス・サーバー、コンテナ化されたアプリケーション、クラウド・プラットフォームの時点ごとのスナップショットを提供していました。しかし、24時間365日の厳格なサービス・レベルを守るために必要な、事前対応型のインシデント管理を統合的にオーケストレーションできる可視性に欠けていました。

同時に、AI活用の分析やビッグデータ処理、さらには没入型の仮想現実（VR）や拡張現実（AR）による小売業の実証実験が進み、コンピュートとストレージへの需要は急増しました。一方で、統合的なインサイトがなかったため、チームはサイロ化された環境でパフォーマンス・メトリクスを確認せざるを得ず、その結果、対応の遅延、リソース利用の非効率化、計画面での非効率を招いていました。顧客の成長目標を支えるために、包括的な可視性を提供し、日常業務を自動化し、進化するビジネスニーズに合わせてキャパシティー計画を最適化できる、高性能でセキュアかつ拡張性のあるアーキテクチャーが必要でした。