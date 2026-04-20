信頼と拡張性の構築：KAFDがID管理を変革

アブドラ王国金融街（KAFD）は、住民、小売業者、企業にシームレスなデジタル・エクスペリエンスを提供するために設計されたスマート地区としてのリヤドの未来を形作っています。モバイル・アプリケーションとコミュニティー・ポータルは、このビジョンの中心的存在であり、不動産管理からEvent Notificationsまでのサービスを可能にしています。

デジタル・サービスの数が増加するにつれて、利便性だけでなく、コンプライアンスや信頼の観点からも、安全で統一されたアクセスが不可欠になりました。しかし、KAFDのカスタムメイドのシングル・サインオン（SSO）ソリューションは、最新のセキュリティー標準や拡大するアプリケーションのエコシステムに対応できませんでした。

新たなシステム統合のたびにカスタム開発が必要となり、オンボーディングが遅れ、コストが上昇しました。ユーザーは複数のリダイレクトと一貫性のないログイン・エクスペリエンスに直面しており、一元化されたポリシー適用が欠如しているため、コンプライアンス・リスクが高まっていました。セキュリティを強化し、将来の成長をサポートするために、KAFDは業界標準に沿った最新のIDソリューションを必要としていました。