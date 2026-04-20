信頼と拡張性の構築：KAFDがID管理を変革

KAFDは、どのように従来のサインオンシステムを安全な標準ベースのIDレイヤーに置き換え、ユーザー・エクスペリエンスを向上させ、将来の成長を可能にしたのでしょうか。
アブドラ王国金融街（KAFD）は、住民、小売業者、企業にシームレスなデジタル・エクスペリエンスを提供するために設計されたスマート地区としてのリヤドの未来を形作っています。モバイル・アプリケーションとコミュニティー・ポータルは、このビジョンの中心的存在であり、不動産管理からEvent Notificationsまでのサービスを可能にしています。
デジタル・サービスの数が増加するにつれて、利便性だけでなく、コンプライアンスや信頼の観点からも、安全で統一されたアクセスが不可欠になりました。しかし、KAFDのカスタムメイドのシングル・サインオン（SSO）ソリューションは、最新のセキュリティー標準や拡大するアプリケーションのエコシステムに対応できませんでした。
新たなシステム統合のたびにカスタム開発が必要となり、オンボーディングが遅れ、コストが上昇しました。ユーザーは複数のリダイレクトと一貫性のないログイン・エクスペリエンスに直面しており、一元化されたポリシー適用が欠如しているため、コンプライアンス・リスクが高まっていました。セキュリティを強化し、将来の成長をサポートするために、KAFDは業界標準に沿った最新のIDソリューションを必要としていました。
成長を続けるデジタル・エコシステム全体でシームレスなエクスペリエンスを提供するために、KAFDはOrange Business ServicesおよびIBMと提携してID管理をモダナイズしました。チームはIBM webMethods Hybrid Integrationを導入し、CRMシステムとMicrosoft Entra ID（旧Azure AD B2C）を接続することで、一元化された標準ベースのIDレイヤーを構築しました。OAuth 2.0とOpenID Connectをサポートするこのソリューションは、カスタム・コーディングなしで安全なトークンベースの認証ときめ細かな権限設定を実現します。
KAFDは、webMethodsを通じてIDワークフローを調整することで、新しいアプリのオンボーディングを加速し、プロパティ管理のための委任アクセスを導入しました。ハイブリッド・アーキテクチャーは、今日のコンプライアンスを確保すると同時に、多要素認証、パスワードレス・ログイン、ソーシャル・サインオンなどの将来の機能強化にも柔軟性を提供し、安全でスケーラブルなスマート地区の基盤を築きます。
モダナイズされたSSOは、セキュリティーとユーザー・エクスペリエンス全体で目に見える改善をもたらしました。ログインの成功率が90％から95％に上昇し、認証エラーは30％減少したうえ、このプラットフォームはデプロイメント以来、セキュリティー・インシデントゼロを維持しています。新しいアプリケーションのオンボーディングが合理化され、一貫性が保たれるようになったことで、カスタム開発が不要になり、複雑さが軽減されました。
3つのB2Cアプリがすでに統合され、さらに計画が立てられているこのソリューションは、完全に接続されたスマート地区というKAFDのビジョンをサポートする安全でスケーラブルなID基盤を提供します。住民、訪問者、企業は利便性とコンプライアンスを兼ね備えた統合ログイン・エクスペリエンスの恩恵を受けています。webMethods Hybrid Integrationによって管理される統合IDレイヤーにより、KAFDはAI支援アクセスインテリジェンスと将来の認証イノベーションをサポートするために必要な最新の基盤を手に入れました。
アブドラ王国金融地区（KAFD）は、サウジアラビアのリヤドにあるビジネスとライフスタイルの一大拠点です。スマート地区として設計された同地区は、最先端テクノロジー、持続可能なインフラ、世界トップクラスのサービスを組み合わせ、完全に接続された都市エコシステムで金融機関、企業、住民をサポートします。
© Copyright IBM Corporation. April, 2026.
IBM、IBMのロゴ、およびwebMethods Hybrid 統合は、世界中の多くの管轄区で登録されたIBM Corp.の商標です。
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